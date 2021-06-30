ВИДЕО. Эмоции Виктора Вацко. Как комментатор потерял голос

Артем Довбик забил решающий гол шведам на 120-й минуте игры

  • 30.06.2021 15:17
  • 8017 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Эмоции Виктора Вацко. Как комментатор потерял голос
© Instagram. Виктор Вацко

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Англии 3 июля в Риме. 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко стал лучшим игроком поединка. Он забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу на Артема Довбика на 120-й минуте игры. Оба гола крайне эмоционально прокомментировал Виктор Вацко.

ВИДЕО. Эмоции Виктора Вацко. Как комментатор потерял голос

 

 

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Источник — Instagram

(21 голос)

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Комментарии
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 16:26
    0
    Я в схожому стилі кричав в квартирі. Добре що це було в обідній час, бо не знаю щоб сусіди подумали...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.06.2021 16:14
    0
    Савелий и Дерепа в шоке!
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    Володимир Дуць
    online
      Володимир Дуць, 30.06.2021 16:06
    -2
    Чомусь усі ці "вацки" вважають, що чим більше істеричного лементу, тим краще вони сприймаються публікою.
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    Tka4enko_855
    online
      Tka4enko_855, 30.06.2021 16:00
    0
    Viktor Krichevskii, 30.06.2021 15:41
    Єто уже позавчерашний день кричать в микрофон
    нужно мычать в микрофон. Верно!
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 30.06.2021 16:00
    +2
    а у мене емоції були вдвічі потужніші +розбитий пульт від тв)))
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    Tka4enko_855
    online
      Tka4enko_855, 30.06.2021 15:58
    +7
    Вацко на фарт комментирует. Лучший комментатор.
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    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 30.06.2021 15:41
    -3
    Єто уже позавчерашний день кричать в микрофон
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    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 15:37
    +9
    Вацко всегда мегаэмоциональный. А тут прям гиперэмоциональный, но я его понимаю. Кстати в отличие от многих комментатров, которые очень преигрывают Вацко действительно от души эмоционирует
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    0665826283
    online
      0665826283, 30.06.2021 15:32
    -5
    Не знаю. чому цей коментатор . подобаєтся вболювальникам ? А мені він гидотний , постійно "опуска" футболістів, приклад; його коментарі, низько опустилися, (куди під землю)?, високо пресінгують,( де на небі)? і т. д.
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 15:28
    +5
    Круті емоції
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    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 30.06.2021 15:23
    +9
    Витя, видно что от души, а не за деньги 💰💰💰
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    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 30.06.2021 15:21
    +7
    Нормальные, человеческие эмоции.. а не тот высер, который дают 2 дурачка в паре (не помню как их зовут) вечно визжат и обтекают как бабы. бл)
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 15:37
    +9
    Вацко всегда мегаэмоциональный. А тут прям гиперэмоциональный, но я его понимаю. Кстати в отличие от многих комментатров, которые очень преигрывают Вацко действительно от души эмоционирует
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 30.06.2021 15:23
    +9
    Витя, видно что от души, а не за деньги 💰💰💰
    Ссылка
    Tka4enko_855
    online
      Tka4enko_855, 30.06.2021 15:58
    +7
    Вацко на фарт комментирует. Лучший комментатор.
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 30.06.2021 15:21
    +7
    Нормальные, человеческие эмоции.. а не тот высер, который дают 2 дурачка в паре (не помню как их зовут) вечно визжат и обтекают как бабы. бл)
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 15:28
    +5
    Круті емоції
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 30.06.2021 16:00
    +2
    а у мене емоції були вдвічі потужніші +розбитий пульт від тв)))
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 16:26
    0
    Я в схожому стилі кричав в квартирі. Добре що це було в обідній час, бо не знаю щоб сусіди подумали...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.06.2021 16:14
    0
    Савелий и Дерепа в шоке!
    Ссылка
    Tka4enko_855
    online
      Tka4enko_855, 30.06.2021 16:00
    0
    Viktor Krichevskii, 30.06.2021 15:41
    Єто уже позавчерашний день кричать в микрофон
    нужно мычать в микрофон. Верно!
    Ссылка
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