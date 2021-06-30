29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Англии 3 июля в Риме.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко стал лучшим игроком поединка. Он забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу на Артема Довбика на 120-й минуте игры. Оба гола крайне эмоционально прокомментировал Виктор Вацко.

ВИДЕО. Эмоции Виктора Вацко. Как комментатор потерял голос