УТКИН: «Слава Украине! Акции Черчесова обесценились в 10 млн раз»

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

Российский комментатор Василий Уткин подвел итоги поединка так:

«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15, я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты.

Upd. Как же я мог забыть... Слава Украине!

Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 000 000 (десять миллионов) раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов – это 1/4 Евро».

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