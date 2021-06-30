УТКИН: «Слава Украине! Акции Черчесова обесценились в 10 млн раз»

Российский комментатор подвел итоги матча Украины со Швецией

  • 30.06.2021 02:39
  • 454 просмотра
  • 2 комментария
УТКИН: «Слава Украине! Акции Черчесова обесценились в 10 млн раз»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Черчесов

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

Российский комментатор Василий Уткин подвел итоги поединка так:

«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15, я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты.

Upd. Как же я мог забыть... Слава Украине!

Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 000 000 (десять миллионов) раз.  Контракт в 2,5 млн евро стоит не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов – это 1/4 Евро».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Telegram

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 02:53
    +3
    Как-то нас рать на сборную россии и на черчесова. Пусть в лапту играют. Футбол не для кривоногих.
    Ссылка
    time4real
    online
      time4real, 30.06.2021 02:51
    +3
    Толстый троль-)
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 02:53
    +3
    Как-то нас рать на сборную россии и на черчесова. Пусть в лапту играют. Футбол не для кривоногих.
    Ссылка
    time4real
    online
      time4real, 30.06.2021 02:51
    +3
    Толстый троль-)
    Ссылка
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