Динамо получит от УЕФА компенсацию за травму Беседина

Сумма выплаты будет зависеть от того, сколько Артем будет находиться вне игры

  • 30.06.2021 15:38
  • 8586 просмотров
  • 3 комментария
Динамо получит от УЕФА компенсацию за травму Беседина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Динамо» Артем Беседин получил тяжелую травму в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. 25-летний игрок утром на чартере прибыл в Киев, где прошел углубленное обследование. По словам врача «Динамо» Андрея Шморгуна, у Беседина обширное повреждение коленного сустава. По предварительной информации, нападающему предстоит консервативное лечение. Срок восстановления – около шести месяцев.

Согласно правилам УЕФА, «Динамо» получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший травму в матче турнира, выбывает на срок больше 28 дней. «День восстановления» игрока стоит около 20 тысяч евро.

Ранее была информация, что «Барселона» за травму Усмана Дембеле, который выбыл на четыре месяца, получит около 2,5 миллионов евро.

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Источник — Sport.ua

(55 голосов)

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Комментарии
    Mikola12
    online
      Mikola12, 30.06.2021 16:33
    +1
    Теперь беседка,года два играть не будет.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.06.2021 16:12
    -3
    нихрена себе.. динамо получит в три раза больше чем стоит сам игрок
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    kekandos
    online
      kekandos, 30.06.2021 15:51
    +1
    3.6 миллионов евро получит Динамо в случае, если восстановление займет 6 месяцев
    Ссылка
    Mikola12
    online
      Mikola12, 30.06.2021 16:33
    +1
    Теперь беседка,года два играть не будет.
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 30.06.2021 15:51
    +1
    3.6 миллионов евро получит Динамо в случае, если восстановление займет 6 месяцев
    Ссылка
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