Динамо получит от УЕФА компенсацию за травму Беседина

Форвард «Динамо» Артем Беседин получил тяжелую травму в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. 25-летний игрок утром на чартере прибыл в Киев, где прошел углубленное обследование. По словам врача «Динамо» Андрея Шморгуна, у Беседина обширное повреждение коленного сустава. По предварительной информации, нападающему предстоит консервативное лечение. Срок восстановления – около шести месяцев.

Согласно правилам УЕФА, «Динамо» получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший травму в матче турнира, выбывает на срок больше 28 дней. «День восстановления» игрока стоит около 20 тысяч евро.

Ранее была информация, что «Барселона» за травму Усмана Дембеле, который выбыл на четыре месяца, получит около 2,5 миллионов евро.