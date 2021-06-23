Барселона получит от УЕФА компенсацию за травму Дембеле

В ближайшее время форвард «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле перенесет операцию из-за травмы, полученной в составе сборной Франции на Евро-2020. Сроки восстановления – примерно 4 месяца.

«Барселона» получит от УЕФА денежную компенсацию за травму Дембеле. Она предусмотрена для случаев, когда футболист выбывает на срок больше 28 дней. Суммарно компенсация для «Барселоны» составит примерно 2,5 миллиона евро.

На нынешнем чемпионате Европы Дембеле дважды выходил на замену. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2022 года.