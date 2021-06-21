Снова травма. Вингер сборной Франции пропустит остаток Евро

Вингер «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле покинул расположение национальной команды и на Евро-2020 больше не сыграет.
Игрок, который в последнее время подвержен травмам, получил повреждение колена и выбыл на длительный срок, поэтому уехал из состава сборной.
На Евро Дембеле дважды выходил на замену.
Франция после двух туров набрала 4 очка.
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Источник — BBC
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