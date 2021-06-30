Михаил БОЯРСКИЙ: «Сборная России на фоне Украины выглядит бледно»

Украинская национальная команда может дойти до финала Евро-2020, считает артист

  • 30.06.2021 10:18
  • 2909 просмотров
  • 1 комментарий
Михаил БОЯРСКИЙ: «Сборная России на фоне Украины выглядит бледно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный российский артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что сборная Украины способна дойти до финала Евро-2020. Во вторник, 29 июня, украинцы в дополнительное время переиграли Швецию (2:1) в 1/8 финала турнира.

«Трудный и боевой матч! Против англичан у украинцев есть шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка... Но получилось как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз, Украина — молодцы! Украинцы смогут дойти до финала, у них выросли крылья. Четвертьфинал — это уже подвиг. Они очень свирепые. Все может быть», — считает Боярский.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Спорт-Экспресс

(12 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.06.2021 10:40
    0
    Какие вопросы по карточке?
    Госдеп?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 30.06.2021 10:40
    0
    Какие вопросы по карточке?
    Госдеп?
    Ссылка
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