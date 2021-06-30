Тренер Швеции: «Я сказал Шевченко, что его игроки занимались симуляцией!»

Янне Андерссон крайне недоволен поражением от Украины на Евро-2020

  • 30.06.2021 04:17
  • 7310 просмотров
  • 4 комментария
Тренер Швеции: «Я сказал Шевченко, что его игроки занимались симуляцией!»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Янне Андерссон

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после игры был крайне недоволен поражением:

– У нас хорошая команда, и сегодня мы играли против соперника, который, в основном, оборонялся. У нас было очень много голевых моментов, но мы и в штангу попадали, и в перекладину, но не забивали. Да, украинцы тоже создавали моменты, но мы верили в себя, верили в то, что забьем. Мы были очень близки к тому, чтобы победить в основное время.

К сожалению, этого не произошло. А красная карточка решила судьбу матча. В овертайме у нас ничего не получилось. Хотя, опять же, мы почти довели дело до послематчевых пенальти.

Нам очень тяжело сейчас. Очень тяжело пока принять этот результат. И мне как тренеру было тяжело что-то сказать в раздевалке после такого матча. Подумаем об этом всем завтра.

– Ваше мнение об удалении?

– Был очень удивлен таким решением. Но сегодня на матче работал очень квалифицированный рефери, так что, думаю, он принял правильное решение.

– Прокомментируйте решающий гол в ворота вашей команды.

– Не знаю, что с нами произошло в этом эпизоде. Мы очень хорошо держали соперника на расстоянии, но именно в этой ситуации наши действия дали сбой.

– О чем вы говорили с Андреем Шевченко после окончания матча?

– Я высказал ему свое недовольство относительно того, что футболисты его команды слишком уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(35 голосов)

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Комментарии
    Николай Вельган
    online
      Николай Вельган, 30.06.2021 04:58
    +3
    А нефиг было на аттракционах прохлаждаться в то время, когда наши настраивались на игру продумывали ее план. Надо быть мужиком, признаться, что тебя переиграли и поздравить соперника с победой, как это сделал Роналду после матча с бельгийцами.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 30.06.2021 04:48
    +1
    Тупой
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 30.06.2021 04:31
    +5
    Ну да, особенно Беседин и Ярмоленко так симулировали после вас, костоломов.
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 30.06.2021 04:29
    +6
    Беседин тоже симулировал по-твоему, идиот?
    Шведы показали максимально грубый и грязный футбол. Особенно во овертаймах.
    Ссылка
    Yaroslav1107
    online
      Yaroslav1107, 30.06.2021 04:29
    +6
    Беседин тоже симулировал по-твоему, идиот?
    Шведы показали максимально грубый и грязный футбол. Особенно во овертаймах.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 30.06.2021 04:31
    +5
    Ну да, особенно Беседин и Ярмоленко так симулировали после вас, костоломов.
    Ссылка
    Николай Вельган
    online
      Николай Вельган, 30.06.2021 04:58
    +3
    А нефиг было на аттракционах прохлаждаться в то время, когда наши настраивались на игру продумывали ее план. Надо быть мужиком, признаться, что тебя переиграли и поздравить соперника с победой, как это сделал Роналду после матча с бельгийцами.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 30.06.2021 04:48
    +1
    Тупой
    Ссылка
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