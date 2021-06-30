Тренер Швеции: «Я сказал Шевченко, что его игроки занимались симуляцией!»

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после игры был крайне недоволен поражением:

– У нас хорошая команда, и сегодня мы играли против соперника, который, в основном, оборонялся. У нас было очень много голевых моментов, но мы и в штангу попадали, и в перекладину, но не забивали. Да, украинцы тоже создавали моменты, но мы верили в себя, верили в то, что забьем. Мы были очень близки к тому, чтобы победить в основное время.

К сожалению, этого не произошло. А красная карточка решила судьбу матча. В овертайме у нас ничего не получилось. Хотя, опять же, мы почти довели дело до послематчевых пенальти.

Нам очень тяжело сейчас. Очень тяжело пока принять этот результат. И мне как тренеру было тяжело что-то сказать в раздевалке после такого матча. Подумаем об этом всем завтра.

– Ваше мнение об удалении?

– Был очень удивлен таким решением. Но сегодня на матче работал очень квалифицированный рефери, так что, думаю, он принял правильное решение.

– Прокомментируйте решающий гол в ворота вашей команды.

– Не знаю, что с нами произошло в этом эпизоде. Мы очень хорошо держали соперника на расстоянии, но именно в этой ситуации наши действия дали сбой.

– О чем вы говорили с Андреем Шевченко после окончания матча?

– Я высказал ему свое недовольство относительно того, что футболисты его команды слишком уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился.