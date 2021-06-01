Агуэро в Барселоне, Пятов продлил контракт с Шахтером, сенсация от Костюк

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 31 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Агуэро - игрок Барселоны. Аргентинец подписал с каталонским клубом контракт на 2 года.

2. ОФИЦИАЛЬНО: Пятов продлил контракт с Шахтером. Новое соглашение голкипера с донецким клубом рассчитано на два года.

3. Громкая сенсация! Костюк обыграла Мугурусу в первом круге Ролан Гаррос. Марта выбила одну из фавориток, одержав дебютную победу над соперницей из топ-20.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Осака снялась с Ролан Гаррос. Японская теннисистка покидает Париж.

5. Гендиректор Аталанты: «Малиновский не продается». Также клуб не собирается продавать форвардов Муриэля и Сапату.

6. «Приехал только за деньгами». Цыганык оценил переход Де Дзерби в Шахтер. Эксперт считает, что у наставника только одна мотивация перебраться в Украину.

7. Источник: По Забарному Суркис не станет обсуждать предложения ниже 20 млн. В ближайшее время Илья в «Челси» точно не перейдет.

8. Бриггс – первый соперник Кличко для возвращения. Это реально? Лев Кравцив – о неожиданно открывшемся варианте для Владимира Кличко.

9. Мимо Евро-2020: режем по живому. Шестеро игроков сборной, которые не попадут в окончательный список. Версия Sport.ua.

10. Меньше бразильцев и три новичка. Эксперт рассказал об усилении Шахтера. Игорь Цыганык считает, что бразильский вектор закрыт.