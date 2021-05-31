«Приехал только за деньгами». Цыганык оценил переход Де Дзерби в Шахтер

Журналист Игорь Цыганык считает, что новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби мотивирован только финансовым аспектом контракта с новым клубом.

«Что такое топ-тренер? Это очень условно. Наверное, рано называть топ-тренером того, кто может похвастаться только 8-м местом «Сассуоло». И почему Де Дзерби выбрал «Шахтер»? Не нужно тешить себя иллюзиями. В Украину едут за деньгами. И никакой другой истории нет. «Фиорентина» предложила ему контракт, который в четыре раза меньше, чем дал «Шахтер». Удастся ли ему и заработать, и дать результат - это вопрос».

«И Де Дзерби заработает такие деньги, которые ему никто больше не предлагал. И мне очень не нравится, когда новый тренер приходит в команду и говорит, мол, возьмите мне игроков из бывшей команды. Это самая большая коррупция. Он им выбивает условия, и они становятся должны тренеру. Мне не нравится такой подход, но я желаю Де Дзерби и деньги заработать, и показать результат».

«Для чемпионата Украины это будет хорошо», - сказал Цыганык.

Де Дзерби подписал с украинским клубом контракт на 2 года.