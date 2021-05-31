«Приехал только за деньгами». Цыганык оценил переход Де Дзерби в Шахтер

Эксперт считает, что у наставника только одна мотивация перебраться в Украину

  • 31.05.2021 19:53
  • 4377 просмотров
  • 34 комментария
«Приехал только за деньгами». Цыганык оценил переход Де Дзерби в Шахтер
© twitter.com/FCShakhtar

Журналист Игорь Цыганык считает, что новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби мотивирован только финансовым аспектом контракта с новым клубом.

«Что такое топ-тренер? Это очень условно. Наверное, рано называть топ-тренером того, кто может похвастаться только 8-м местом «Сассуоло». И почему Де Дзерби выбрал «Шахтер»? Не нужно тешить себя иллюзиями. В Украину едут за деньгами. И никакой другой истории нет. «Фиорентина» предложила ему контракт, который в четыре раза меньше, чем дал «Шахтер». Удастся ли ему и заработать, и дать результат - это вопрос».

«И Де Дзерби заработает такие деньги, которые ему никто больше не предлагал. И мне очень не нравится, когда новый тренер приходит в команду и говорит, мол, возьмите мне игроков из бывшей команды. Это самая большая коррупция. Он им выбивает условия, и они становятся должны тренеру. Мне не нравится такой подход, но я желаю Де Дзерби и деньги заработать, и показать результат».

«Для чемпионата Украины это будет хорошо», - сказал Цыганык.

Де Дзерби подписал с украинским клубом контракт на 2 года.

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Источник — Циганик LIVE

(20 голосов)

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Комментарии
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:55
    0
    Sviatoslav Kudelych, 31.05.2021 20:31
    Абсолютно згідний. НІкому в Італії Дзербі не потрібний. Ну хіба командам рівня Сасуоло... і ФК Теплиця.
    Просто его уже ТААААААК превозносят , а по сути - обычный молодой тренер с задатками , таких в каждом топ чемпионате по 5 штук
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:54
    0
    Stelios Komnin, 31.05.2021 20:39
    Это как разборки в чемпионате Албании: кто сильнее. Такой футбол смотреть невозможно. Уже лет 5 украинская лига несмотрибельна. Чемпионат с Ингульцом, Рухом смотреть...Это перебо. А кто там выиграет турнир - ... для молодых фанатов. Есть статистика, а есть игра.
    Так есть множество других лиг
    Зачем мучить себя ?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 31.05.2021 20:50
    0
    _Funny_Cat, 31.05.2021 20:27
    Сколько и с пруфами
    То что намного больше, тимофеючка перемудрила. Сраптак и вправду предлагал Де Дзерби в конце 2020-го года 3 млн € в год (по данным спортсру), но тот отказался. Ну а чё, лучше ШД возглавить, оттуда можно в какую-нибудь Рому попасть, нежели в сраптаке отделаться и закончить тренерскую карьеру.
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 31.05.2021 20:49
    0
    а попробовать себя в Лиге Чемпионов? а имя сделать?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 31.05.2021 20:45
    0
    "«Фиорентина» предложила ему контракт, который в четыре раза меньше, чем дал «Шахтер»."
    Понятно...
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:44
    -1
    _Funny_Cat, 31.05.2021 20:22
    Если повторится уже в следующем мезон , ты тоже самое будешь кудахтать
    Тимофеючка , что ж ты жалкая такая то ?
    Немытая ботиха на ставке, ваш уровень это раз в пять лет, увы и ах но это факт.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:41
    -1
    Stelios Komnin, 31.05.2021 20:27
    Глупости говорит Цыганик. Киев будто качественно стал играть, что Донецк к нему подтягиваться должен. Кого обыграли за год серьезного, Ференцварош?
    Тренер дончан - за деньгами/за славой...Имеет ли значение, если результат даст.
    Автобусники раз в пять лет что-то выиграли только потому, что Шахтёр им это разрешил сделать, это понимают любой адекватный человек.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 20:41
    +1
    _Funny_Cat, 31.05.2021 20:28
    Стал играть лучше шахтера , а шах ни остался на своем прошлогоднем уровне
    Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
    Для требла в чемпе ДК этого хватило
    То есть 15 лет играли безобразно, а пришел Мирча и за полгода произошло чудо? Так не бывает. Ни Фергюсон, ни Хитцфельд, ни Липпи...никто за такой срок не сделает изменений.
    Ссылка
    Gm Dm
      Gm Dm, 31.05.2021 20:41
    0
    100% в такую помойку только за деньгами.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:39
    -2
    Sviatoslav Kudelych, 31.05.2021 20:24
    Пісеньку про чемпіонство я вже чув, зміни пластинку. А щодо Дзербі, то він абсолютний НОУНЕЙМ. Дивись, щоб минулий сезон не виявився вам за щастя. Почнете прямо в серпні в кваліфікації ЛЧ "феєрити"!!!
    Раз в пять позорных лет, теперь будет раз в десять позорных лет, хотя вам кипрским автобусникам не привыкать унижаться.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 20:39
    -1
    _Funny_Cat, 31.05.2021 20:28
    Стал играть лучше шахтера , а шах ни остался на своем прошлогоднем уровне
    Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
    Для требла в чемпе ДК этого хватило
    Это как разборки в чемпионате Албании: кто сильнее. Такой футбол смотреть невозможно. Уже лет 5 украинская лига несмотрибельна. Чемпионат с Ингульцом, Рухом смотреть...Это перебо. А кто там выиграет турнир - ... для молодых фанатов. Есть статистика, а есть игра.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.05.2021 20:31
    -1
    _Funny_Cat, 31.05.2021 20:26
    Так совпало , что в Италии осталось без главного тренера 5 команд в это время - Интер , Юве , Наполи , Рома да и Лацио которое должно было подозревать , что их тренера захотят переманить .
    Все эти клубы сильнее , именитей и богаче шахтера .
    И если бы хоть один из них имел бы более - менее предметный интерес с Де Дзерби - он , скорее всего ,был бы там
    Так что по поводу прям " охоты" я бы не был столько категоричным
    _____
    Да взяли перспективного молодого тренера , но подают это так я будто Зидана подписали , что безусловно вызывает смех у любого нормального человека .
    Абсолютно згідний. НІкому в Італії Дзербі не потрібний. Ну хіба командам рівня Сасуоло... і ФК Теплиця.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 31.05.2021 20:31
    0
    Leo Leo, 31.05.2021 20:10
    Собаки лают караван идёт..
    Идёт домой. В свою канализацию
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:28
    +1
    Stelios Komnin, 31.05.2021 20:27
    Глупости говорит Цыганик. Киев будто качественно стал играть, что Донецк к нему подтягиваться должен. Кого обыграли за год серьезного, Ференцварош?
    Тренер дончан - за деньгами/за славой...Имеет ли значение, если результат даст.
    Стал играть лучше шахтера , а шах ни остался на своем прошлогоднем уровне
    Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
    Для требла в чемпе ДК этого хватило
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 20:28
    0
    _Funny_Cat, 31.05.2021 20:26
    Так совпало , что в Италии осталось без главного тренера 5 команд в это время - Интер , Юве , Наполи , Рома да и Лацио которое должно было подозревать , что их тренера захотят переманить .
    Все эти клубы сильнее , именитей и богаче шахтера .
    И если бы хоть один из них имел бы более - менее предметный интерес с Де Дзерби - он , скорее всего ,был бы там
    Так что по поводу прям " охоты" я бы не был столько категоричным
    _____
    Да взяли перспективного молодого тренера , но подают это так я будто Зидана подписали , что безусловно вызывает смех у любого нормального человека .
    Зидан - очень слабый тренер. Блестящий игрок, но не более.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 20:27
    -1
    Глупости говорит Цыганик. Киев будто качественно стал играть, что Донецк к нему подтягиваться должен. Кого обыграли за год серьезного, Ференцварош?
    Тренер дончан - за деньгами/за славой...Имеет ли значение, если результат даст.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:27
    0
    Face Control, 31.05.2021 20:04
    И да, Спартак если уж на то пошло предлагал ему НАМНОГО больше денег.
    Сколько и с пруфами
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:26
    +5
    Евгений Семыкин, 31.05.2021 20:22
    Ну понятно что определение ТОП- тренер не более чем маркетинговый ход службы пиара в шд. И сейчас можно шутить по такому же критерию выбираются легенды после фарм дисквалов или модный нынче «пописявший» игрок ( который к слову очень крепко обосрался и тем не менее нашёл в себе мужество извиниться, хотя и так бы все через неделю забылия. Ну обоссался ШД, чи в первый раз 😀) И тем не менее не согласен. Шахтёр его взял как раз с пылу с жару. Именно в тот период когда за ним прогнозировалось начало охоты. Не берусь судить получится или нет, но думаю что шахтёр будет играть красиво и открыто. А не в не пойми что и влетая агробизнесу. Тем более на фоне Каштру там бы и Вася Кобин сверкнул в Шахтере.
    Так совпало , что в Италии осталось без главного тренера 5 команд в это время - Интер , Юве , Наполи , Рома да и Лацио которое должно было подозревать , что их тренера захотят переманить .
    Все эти клубы сильнее , именитей и богаче шахтера .
    И если бы хоть один из них имел бы более - менее предметный интерес с Де Дзерби - он , скорее всего ,был бы там
    Так что по поводу прям " охоты" я бы не был столько категоричным
    _____
    Да взяли перспективного молодого тренера , но подают это так я будто Зидана подписали , что безусловно вызывает смех у любого нормального человека .
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.05.2021 20:24
    +2
    Face Control, 31.05.2021 20:18
    Хорошо тебе так чемпионство левое раз в пять лет ударило в голову. Ну ничо, теперь такое ой как не скоро повторится.
    Пісеньку про чемпіонство я вже чув, зміни пластинку. А щодо Дзербі, то він абсолютний НОУНЕЙМ. Дивись, щоб минулий сезон не виявився вам за щастя. Почнете прямо в серпні в кваліфікації ЛЧ "феєрити"!!!
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:22
    +2
    Face Control, 31.05.2021 20:18
    Хорошо тебе так чемпионство левое раз в пять лет ударило в голову. Ну ничо, теперь такое ой как не скоро повторится.
    Если повторится уже в следующем мезон , ты тоже самое будешь кудахтать
    Тимофеючка , что ж ты жалкая такая то ?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 31.05.2021 19:59
    +6
    Вентилятор запущено!!! Циганик починає продукувати гівенце....
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:26
    +5
    Евгений Семыкин, 31.05.2021 20:22
    Ну понятно что определение ТОП- тренер не более чем маркетинговый ход службы пиара в шд. И сейчас можно шутить по такому же критерию выбираются легенды после фарм дисквалов или модный нынче «пописявший» игрок ( который к слову очень крепко обосрался и тем не менее нашёл в себе мужество извиниться, хотя и так бы все через неделю забылия. Ну обоссался ШД, чи в первый раз 😀) И тем не менее не согласен. Шахтёр его взял как раз с пылу с жару. Именно в тот период когда за ним прогнозировалось начало охоты. Не берусь судить получится или нет, но думаю что шахтёр будет играть красиво и открыто. А не в не пойми что и влетая агробизнесу. Тем более на фоне Каштру там бы и Вася Кобин сверкнул в Шахтере.
    Так совпало , что в Италии осталось без главного тренера 5 команд в это время - Интер , Юве , Наполи , Рома да и Лацио которое должно было подозревать , что их тренера захотят переманить .
    Все эти клубы сильнее , именитей и богаче шахтера .
    И если бы хоть один из них имел бы более - менее предметный интерес с Де Дзерби - он , скорее всего ,был бы там
    Так что по поводу прям " охоты" я бы не был столько категоричным
    _____
    Да взяли перспективного молодого тренера , но подают это так я будто Зидана подписали , что безусловно вызывает смех у любого нормального человека .
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 31.05.2021 20:22
    +4
    Ну понятно что определение ТОП- тренер не более чем маркетинговый ход службы пиара в шд. И сейчас можно шутить по такому же критерию выбираются легенды после фарм дисквалов или модный нынче «пописявший» игрок ( который к слову очень крепко обосрался и тем не менее нашёл в себе мужество извиниться, хотя и так бы все через неделю забылия. Ну обоссался ШД, чи в первый раз 😀) И тем не менее не согласен. Шахтёр его взял как раз с пылу с жару. Именно в тот период когда за ним прогнозировалось начало охоты. Не берусь судить получится или нет, но думаю что шахтёр будет играть красиво и открыто. А не в не пойми что и влетая агробизнесу. Тем более на фоне Каштру там бы и Вася Кобин сверкнул в Шахтере.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:21
    +4
    Так и есть конечно
    А хотя, стоп , Де Дзерби с детства мечтал работать в таком "великом " и лехендарном клубе как шахтер
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.05.2021 20:24
    +2
    Face Control, 31.05.2021 20:18
    Хорошо тебе так чемпионство левое раз в пять лет ударило в голову. Ну ничо, теперь такое ой как не скоро повторится.
    Пісеньку про чемпіонство я вже чув, зміни пластинку. А щодо Дзербі, то він абсолютний НОУНЕЙМ. Дивись, щоб минулий сезон не виявився вам за щастя. Почнете прямо в серпні в кваліфікації ЛЧ "феєрити"!!!
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:22
    +2
    Face Control, 31.05.2021 20:18
    Хорошо тебе так чемпионство левое раз в пять лет ударило в голову. Ну ничо, теперь такое ой как не скоро повторится.
    Если повторится уже в следующем мезон , ты тоже самое будешь кудахтать
    Тимофеючка , что ж ты жалкая такая то ?
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 31.05.2021 20:10
    +2
    Собаки лают караван идёт..
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 20:41
    +1
    _Funny_Cat, 31.05.2021 20:28
    Стал играть лучше шахтера , а шах ни остался на своем прошлогоднем уровне
    Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
    Для требла в чемпе ДК этого хватило
    То есть 15 лет играли безобразно, а пришел Мирча и за полгода произошло чудо? Так не бывает. Ни Фергюсон, ни Хитцфельд, ни Липпи...никто за такой срок не сделает изменений.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:28
    +1
    Stelios Komnin, 31.05.2021 20:27
    Глупости говорит Цыганик. Киев будто качественно стал играть, что Донецк к нему подтягиваться должен. Кого обыграли за год серьезного, Ференцварош?
    Тренер дончан - за деньгами/за славой...Имеет ли значение, если результат даст.
    Стал играть лучше шахтера , а шах ни остался на своем прошлогоднем уровне
    Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
    Для требла в чемпе ДК этого хватило
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 31.05.2021 20:19
    +1
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку), 31.05.2021 20:11
    Кто нибудь видел тренера который работает не за деньги (бесплатно) ? А вот Цыганык такого наверно где-то видел ))
    Все работают за деньги, но не все приводят 12 итальянских помощников.
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
      sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 31.05.2021 20:11
    +1
    Кто нибудь видел тренера который работает не за деньги (бесплатно) ? А вот Цыганык такого наверно где-то видел ))
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 31.05.2021 20:04
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 31.05.2021 19:59
    Вентилятор запущено!!! Циганик починає продукувати гівенце....
    А за чим їде чувак, який ніколи нічого не вигравав як тренер? ЖОДНОГО титулу!!!
    Ссылка
    bonv
      bonv, 31.05.2021 19:57
    +1
    та звісно, що не через любов до шахти
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:55
    0
    Sviatoslav Kudelych, 31.05.2021 20:31
    Абсолютно згідний. НІкому в Італії Дзербі не потрібний. Ну хіба командам рівня Сасуоло... і ФК Теплиця.
    Просто его уже ТААААААК превозносят , а по сути - обычный молодой тренер с задатками , таких в каждом топ чемпионате по 5 штук
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 20:54
    0
    Stelios Komnin, 31.05.2021 20:39
    Это как разборки в чемпионате Албании: кто сильнее. Такой футбол смотреть невозможно. Уже лет 5 украинская лига несмотрибельна. Чемпионат с Ингульцом, Рухом смотреть...Это перебо. А кто там выиграет турнир - ... для молодых фанатов. Есть статистика, а есть игра.
    Так есть множество других лиг
    Зачем мучить себя ?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 31.05.2021 20:50
    0
    _Funny_Cat, 31.05.2021 20:27
    Сколько и с пруфами
    То что намного больше, тимофеючка перемудрила. Сраптак и вправду предлагал Де Дзерби в конце 2020-го года 3 млн € в год (по данным спортсру), но тот отказался. Ну а чё, лучше ШД возглавить, оттуда можно в какую-нибудь Рому попасть, нежели в сраптаке отделаться и закончить тренерскую карьеру.
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 31.05.2021 20:49
    0
    а попробовать себя в Лиге Чемпионов? а имя сделать?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 31.05.2021 20:45
    0
    "«Фиорентина» предложила ему контракт, который в четыре раза меньше, чем дал «Шахтер»."
    Понятно...
    Ссылка
    Gm Dm
      Gm Dm, 31.05.2021 20:41
    0
    100% в такую помойку только за деньгами.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 31.05.2021 20:31
    0
    Leo Leo, 31.05.2021 20:10
    Собаки лают караван идёт..
    Идёт домой. В свою канализацию
    Ссылка
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