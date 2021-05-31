«Приехал только за деньгами». Цыганык оценил переход Де Дзерби в Шахтер

Журналист Игорь Цыганык считает, что новый тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби мотивирован только финансовым аспектом контракта с новым клубом.
«Что такое топ-тренер? Это очень условно. Наверное, рано называть топ-тренером того, кто может похвастаться только 8-м местом «Сассуоло». И почему Де Дзерби выбрал «Шахтер»? Не нужно тешить себя иллюзиями. В Украину едут за деньгами. И никакой другой истории нет. «Фиорентина» предложила ему контракт, который в четыре раза меньше, чем дал «Шахтер». Удастся ли ему и заработать, и дать результат - это вопрос».
«И Де Дзерби заработает такие деньги, которые ему никто больше не предлагал. И мне очень не нравится, когда новый тренер приходит в команду и говорит, мол, возьмите мне игроков из бывшей команды. Это самая большая коррупция. Он им выбивает условия, и они становятся должны тренеру. Мне не нравится такой подход, но я желаю Де Дзерби и деньги заработать, и показать результат».
«Для чемпионата Украины это будет хорошо», - сказал Цыганык.
Де Дзерби подписал с украинским клубом контракт на 2 года.
Источник — Циганик LIVE
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Зачем мучить себя ?
Понятно...
Тимофеючка , что ж ты жалкая такая то ?
Тренер дончан - за деньгами/за славой...Имеет ли значение, если результат даст.
Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
Для требла в чемпе ДК этого хватило
Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
Для требла в чемпе ДК этого хватило
Все эти клубы сильнее , именитей и богаче шахтера .
И если бы хоть один из них имел бы более - менее предметный интерес с Де Дзерби - он , скорее всего ,был бы там
Так что по поводу прям " охоты" я бы не был столько категоричным
_____
Да взяли перспективного молодого тренера , но подают это так я будто Зидана подписали , что безусловно вызывает смех у любого нормального человека .
Тренер дончан - за деньгами/за славой...Имеет ли значение, если результат даст.
Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
Для требла в чемпе ДК этого хватило
Все эти клубы сильнее , именитей и богаче шахтера .
И если бы хоть один из них имел бы более - менее предметный интерес с Де Дзерби - он , скорее всего ,был бы там
Так что по поводу прям " охоты" я бы не был столько категоричным
_____
Да взяли перспективного молодого тренера , но подают это так я будто Зидана подписали , что безусловно вызывает смех у любого нормального человека .
Тренер дончан - за деньгами/за славой...Имеет ли значение, если результат даст.
Все эти клубы сильнее , именитей и богаче шахтера .
И если бы хоть один из них имел бы более - менее предметный интерес с Де Дзерби - он , скорее всего ,был бы там
Так что по поводу прям " охоты" я бы не был столько категоричным
_____
Да взяли перспективного молодого тренера , но подают это так я будто Зидана подписали , что безусловно вызывает смех у любого нормального человека .
Тимофеючка , что ж ты жалкая такая то ?
Все эти клубы сильнее , именитей и богаче шахтера .
И если бы хоть один из них имел бы более - менее предметный интерес с Де Дзерби - он , скорее всего ,был бы там
Так что по поводу прям " охоты" я бы не был столько категоричным
_____
Да взяли перспективного молодого тренера , но подают это так я будто Зидана подписали , что безусловно вызывает смех у любого нормального человека .
А хотя, стоп , Де Дзерби с детства мечтал работать в таком "великом " и лехендарном клубе как шахтер
Тимофеючка , что ж ты жалкая такая то ?
Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
Для требла в чемпе ДК этого хватило
Тренер дончан - за деньгами/за славой...Имеет ли значение, если результат даст.
Из этого делаем вывод , что ДК сделало огромный шаг вперёд ..... а шахтер остался на своем прошло сезонном уровне
Для требла в чемпе ДК этого хватило
Зачем мучить себя ?
Понятно...
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