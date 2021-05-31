ОФИЦИАЛЬНО: Пятов продлил контракт с Шахтером

36-летний украинский вратарь Андрей Пятов продлил контракт с «Шахтером». Пролонгированное соглашение будет действовать еще 2 года — до конца сезона 2022/2023.

Андрей Пятов – самый опытный футболист в составе. Он выступает за команду с лета 2007 года, провел уже 14 сезонов и вместе с «Шахтером» стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Пятов с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба. Больше только в активе Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485). На сегодня у Андрея 213 официальных игр, в которых он оставил ворота «Шахтера» сухими.