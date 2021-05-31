ОФИЦИАЛЬНО: Пятов продлил контракт с Шахтером

Новое соглашение голкипера с донецким клубом рассчитано на два года

  • 31.05.2021 17:40
  • 4456 просмотров
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Пятов продлил контракт с Шахтером
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

36-летний украинский вратарь Андрей Пятов продлил контракт с «Шахтером». Пролонгированное соглашение будет действовать еще 2 года — до конца сезона 2022/2023.

Андрей Пятов – самый опытный футболист в составе. Он выступает за команду с лета 2007 года, провел уже 14 сезонов и вместе с «Шахтером» стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Пятов с 468 матчами входит в топ-3 гвардейцев клуба. Больше только в активе Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485). На сегодня у Андрея 213 официальных игр, в которых он оставил ворота «Шахтера» сухими.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(26 голосов)

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Комментарии
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 31.05.2021 18:55
    +1
    Греть задницей скамейку ещё два года за хорошую зарплату совсем неплохо.
    Ссылка
    vitek-kherson
      vitek-kherson, 31.05.2021 18:38
    +3
    Возможно будет тренером вратарей! В любом случае он отдал клубу и сборной очень много, Браво Андрей!
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 31.05.2021 18:06
    +1
    Пятов має проставитись Трубіну і збірній бахрейну за це контракт
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 31.05.2021 18:05
    -2
    Браво, Легенда!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 18:05
    -2
    Легенда!
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 31.05.2021 17:58
    -3
    Зря...
    Ещё мог поиграть в другом клубе.
    Хотя Де Дзерби будет с чистого листа определять, кому играть в основе.
    Но почему то я уверен, он будет доверять молодому Трубину.
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 31.05.2021 17:57
    +7
    _Funny_Cat, 31.05.2021 17:56
    Выбрал лавку за деньги
    Его право !
    Заслужив!
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    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 17:56
    +6
    Выбрал лавку за деньги
    Его право !
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 31.05.2021 17:57
    +7
    _Funny_Cat, 31.05.2021 17:56
    Выбрал лавку за деньги
    Его право !
    Заслужив!
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 17:56
    +6
    Выбрал лавку за деньги
    Его право !
    Ссылка
    vitek-kherson
      vitek-kherson, 31.05.2021 18:38
    +3
    Возможно будет тренером вратарей! В любом случае он отдал клубу и сборной очень много, Браво Андрей!
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 31.05.2021 18:55
    +1
    Греть задницей скамейку ещё два года за хорошую зарплату совсем неплохо.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 31.05.2021 18:06
    +1
    Пятов має проставитись Трубіну і збірній бахрейну за це контракт
    Ссылка
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