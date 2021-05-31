Мимо Евро-2020: режем по живому

«Заявка на Евро-2020 определена уже на 95 процентов», - сказал после спарринга с Бахрейном главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. С тех пор прошло уже более чем достаточно времени, чтобы наставник «сине-желтых» определился с составом на все сто процентов. Аккурат в первый день лета, а может и раньше, рулевой главной команды страны официально огласит фамилии тех, кто поедет на чемпионат континента.

Так уж получилось, что внешние обстоятельства и факторы «помогли» Шевченко с выбором. Имеется ввиду, в первую очередь, травмы футболистов. Из-за этой неприятной причины первенство Европы вынуждены пропустить Жуниор Мораес, Валерий Бондарь, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка. В итоге тренеру нужно отсеять лишь шестерых исполнителей: одного голкипера и пятерых полевых игроков (на данный момент в тренировочном лагере команды находится 32 футболиста; в официальном списке на Евро должно быть 26 фамилий). Данная процедура – скажем прямо, малоприятная, ведь выбирать нужно в любом случае из достойных. А можем, и резать по живому. Но, с другой стороны, все же рискнем предположить, что все ключевые игроки в нашей сборной останутся на своих местах.

Немного предвосхищая события, Sport.ua составляет свой список «лишних» игроков, которым не светит поездка на Евро-2020. Формируя этот секстет, мы пытались быть предельно объективными. Насколько это нам удалось – судить вам.

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Начнем с голкипера. Бущан, Пятов, Трубин, Лунин – из этой четверки нужно убрать одного лишнего. Пойдем от обратного. Пятов – один из явных героев отбора на Евро-2020. Пускай Андрей сейчас и лишен игровой практики, видится, что у Шевченко просто не поднимется рука убрать ветерана из заявки. Скорее всего, по этой же причине в команде останется и Лунин, который в отборочной кампании был вторым голкипером. А так как эти два героя минувший сезон провели на «лавках», в команде нужен человек с постоянной игровой практикой и опытом. Таковым является Бущан. Вполне возможно, если бы Трубин провел хороший матч против Бахрейна, Шева сделал бы выбор в его пользу, а не в пользу Лунина. Но молодой шахтерский вратарь почему-то напортачил. Это, на наш взгляд, и предопределит выбор не в его пользу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Идем далее. В расширенный список Шевченко попали лишь три форварда: Довбык, Беседин и Яремчук. Скорее всего, в этом месте Шевченко «чистить» не будет: и так «впритык». Поэтому оставшихся пятерых игроков, которые из тренировочного лагеря сборной поедут не на Евро, а домой, нужно выбирать среди защитников и полузащитников.

Начнем с оборонцев. Основной левофланговый защитник – Миколенко. Он, понятное дело, останется. Останется, по всей видимости, и Соболь, который может сыграть и левого хава. Для ротации может понадобиться и Михайличенко, а вот место Корниенко, увы, вряд ли найдется.

На правом фланге ситуация более запутанная. Отборочный турнир на этой позиции провел Караваев, однако в последнее время Александр действует чаще не в обороне. Его место в окончательном списке не подлежит сомнению, но только вот на правом ли фланге обороны? С другой стороны, номинальный правый защитник у Шевченко в режиме «прямо сейчас» лишь один – Тымчик. Посему, если рассуждать здраво, оба должны попасть и в окончательную заявку. А вот с центром защиты – перебор. «Железобетонно» должен попасть в финальную версию состава Матвиенко. А вот кто отсеется? Забарный, Сирота, Попов, Кривцов? Опять-таки, по аналогии с голкиперами, в окончательном списке фамилий должен быть Кривцов. Он хоть и не радует в последнее время надежностью, но в отборе на Евро был основным. Стало быть, останется. Не останется Сирота. Таков наш вердикт: новичок в сборной, не основной в своем клубе.

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Полузащита. Тут, наверное, будет очень сложно. Потому что, с одной стороны, выбывшие из-за травм, о ком мы вспоминали выше, были преимущественно игроками середины поля (пятеро из семи). К тому же, сборной наверняка придется играть без ярко выраженных вингеров: Коноплянки не будет, Ярмоленко сейчас не в лучшей форме. Поэтому весьма сложно предугадать не только тех, кого отсеет Андрей Николаевич, а даже по какой игровой модели будет играть наша сборная на континентальном форуме. Тем не менее, выбор нужно делать. Или резать по живому, как там же, выше, было указано.

В расширенном списке изначально оказалось очень много полузащитников, специализирующихся на «работе» в центре поля. Даже с учетом вынужденного отсева Коваленко, Шепелева и Андриевского, «опорников» все равно много. Придется делать больно. Вне списка, на наш взгляд, окажется Судаков. Парень он, безусловно талантливый, но вызов в главную команду страны для него был, однозначно, как аванс. Георгий ничем не хуже остальных коллег по амплуа, но ничем и не лучше. К тому же, «коллеги» свой вызов в сборную заслужили «чуть больше»: либо тем, что играли в сборной ведущие роли раньше, либо тем, что провели хороший клубный сезон.

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По этой же причине отсеется и Бондаренко. С мотивацией и мастерством у молодого мариупольца все в порядке, просто есть те, у кого больше опыта и статуса.

Ну, и последний, по нашей версии, «на выход» - Леднев. Даже с учетом того, что не будет Коноплянки (а Богдан теоретически может сыграть на левой бровке полузащиты), почему-то кажется, что Шевченко не рискнет ставить на абсолютного дебютанта сборной и не основного игрока «Динамо». Все-таки этот полузащитник пока что смотрится инородным телом в главной команде страны.

В итоге имеем следующий перечень: Трубин, Корниенко, Сирота, Судаков, Бондаренко, Леднев. Насколько наши умозаключения и предположения совпали (или не совпали) с мыслями нашего тренерского штаба, увидим уже совсем скоро.