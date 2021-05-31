ОФИЦИАЛЬНО. Осака снялась с Ролан Гаррос

Японская теннисистка покидает Париж

  • 31.05.2021 21:09
  • 406 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Осака снялась с Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Вторая ракетка мира Наоми Осака официально сообщила о том, что снимается с Ролан Гаррос-2021:

«Всем привет. Не думала, что когда-то попаду в такую ситуацию. Думаю, сейчас лучшее, что я могу сделать – сняться с турнира, чтобы все могли сосредоточиться на теннисе, который сейчас играется в Париже», - заявила японка.

Напомним, Осака еще перед Ролан Гаррос приняла решение отказать от общения со СМИ. За это организаторы оштрафовали ее на 15 тысяч долларов и грозили дисквалифицировать теннисистку с турнира.

Отметим, что Белинда Бенчич осталась единственной теннисисткой из топ-20 в нижней четверти сетки Ролан Гаррос, которые еще остались в турнире. Уже вылетели Бьянка Андрееску, Йоханна Конта и Кики Бертенс.

Во втором раунде Осака должна была сыграть с Аной Богдан. Румынка получает путевку в третий круг без борьбы.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    introvert
      introvert, 31.05.2021 21:15
    0
    Ну, Наоми всегда была девушкой со странностями. Может себе эти странности позволить, еще и хайпануть на них, глядишь, удастся. Ее выбор и ее право.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 31.05.2021 21:13
    0
    Показала "характер" - давай до свидания!
    Ссылка
    introvert
      introvert, 31.05.2021 21:15
    0
    Ну, Наоми всегда была девушкой со странностями. Может себе эти странности позволить, еще и хайпануть на них, глядишь, удастся. Ее выбор и ее право.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 31.05.2021 21:13
    0
    Показала "характер" - давай до свидания!
    Ссылка
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