Грозит дисквалификация. Осаку оштрафовали на крупную сумму на Ролан Гаррос

Японка отказалась от общения с журналистами и может понести суровое наказание

  • 30.05.2021 20:46
  • 4222 просмотра
  • 12 комментариев
Грозит дисквалификация. Осаку оштрафовали на крупную сумму на Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Вторая ракетка мира Наоми Осака отказалась приходить на пресс-конференцию после победы в матче первого тура Ролан Гаррос и была оштрафована на $15,000.
 
Отметим, что японка предупредила организаторов о нежелании общаться с прессой еще до начала соревнований. Ее попытались переубедить, но безрезультатно.
 
Повторное нарушение может повлечь за собой более жёсткие меры, вплоть до дисквалификации на этом турнире и отстранения на других турнирах Большого Шлема.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Наоми Осака (Япония) – Патриция Мария Циг (Румыния) – 6:4, 7:6(4)

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Источник — Roland Garros

(20 голосов)

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Комментарии
    Alex K
      Alex K, 30.05.2021 22:20
    0
    ass36, 30.05.2021 21:46
    Да здравствует демократия и свобода выбора.
    Ещё один. Вы слово «демократия» узнали и пихаете его везде теперь без разбору. Свобода выбора у неё есть, и она выбор сделала - участвовать в турнире по правилам турнира. Представь, ты купил билет на самолёт. Тебе дали место, ты уже летишь, и тут, после взлёта такой заявляешь, мол хочу лететь с кабине пилота и все. Тебе запрещают, а ты начинаешь орать: «где же демократия?! Свобода выбора». Так тебе уже дали выбор, ты его сделал, согласился с условиями полёта, а теперь начинаешь чудить. Глупо выглядит? ДА, Глупо. Вот так и тут. Участвуя в турнире, Осака согласилась с условиями и подписала контракт, в котором, я уверен, есть пункт об общении со СМИ. Не хочешь общаться - штраф. И никакого тут ущемления прав нет. Не хочешь общаться - не принимай условия Турнира и не участвуй в нем.
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 30.05.2021 22:14
    0
    axylinam, 30.05.2021 20:49
    Демократия в действии
    Причём тут демократия? Это работа, это контракт и обязательства, за которые она получает деньги. Не благотворительный же турнир, куда она приехала по своему желанию и выступает бесплатно.
    А за не выполнение обязательств есть штрафы. Это как тебе на работу Нужно к 9 приходить, а ты такой решил приходить к 12, а на штраф и возможное увольнение говоришь: «А где же демократия»? Так нет ее тут, ведь ты сам согласился на эти условия, будь добр выполнять. Демократия тут в том, что ты можешь не участвовать в турнире и не давать интервью - без проблем. Свобода выбора. Либо игра но с их правилами, либо не играй.
    Ссылка
    KirTheKing
      KirTheKing, 30.05.2021 21:51
    0
    Японка на РГ еще ни разу не проходила дальше 3 круга.. думаю, если она выйдет в 4 круг, тогда даст интервью..
    Ссылка
    ass36
      ass36, 30.05.2021 21:46
    -7
    Да здравствует демократия и свобода выбора.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.05.2021 21:45
    0
    Олег Молодов, 30.05.2021 21:41
    А с чем связан простест?
    Психическое состояние спортсменов подрывает, вообщем чушь
    почитай
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.05.2021 21:41
    +1
    Что за муйню Осака придумала!
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 30.05.2021 21:41
    +2
    *протест
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 30.05.2021 21:41
    +1
    А с чем связан простест?
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 30.05.2021 21:38
    -4
    Заробила 60 тис євро, оштрафували на 15 тис дол. Думаю, переживе. А на рахунок дискваліфікації ... ну це вже перебор
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 30.05.2021 21:29
    +8
    Є контракти. Ті суми, які тенісистки отримують - все контракти. Спілкування із ЗМІ - обов'язкова складова. Це ж медіа бізнес. Тому штрафи передбачені контрактом. Все просто.
    Ссылка
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 30.05.2021 21:11
    -7
    Подаст в ЕСПЧ. Будет теннисным Босманом
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 30.05.2021 20:49
    -11
    Демократия в действии
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 30.05.2021 21:29
    +8
    Є контракти. Ті суми, які тенісистки отримують - все контракти. Спілкування із ЗМІ - обов'язкова складова. Це ж медіа бізнес. Тому штрафи передбачені контрактом. Все просто.
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 30.05.2021 21:41
    +2
    *протест
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.05.2021 21:41
    +1
    Что за муйню Осака придумала!
    Ссылка
    Олег Молодов
      Олег Молодов, 30.05.2021 21:41
    +1
    А с чем связан простест?
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 30.05.2021 22:20
    0
    ass36, 30.05.2021 21:46
    Да здравствует демократия и свобода выбора.
    Ещё один. Вы слово «демократия» узнали и пихаете его везде теперь без разбору. Свобода выбора у неё есть, и она выбор сделала - участвовать в турнире по правилам турнира. Представь, ты купил билет на самолёт. Тебе дали место, ты уже летишь, и тут, после взлёта такой заявляешь, мол хочу лететь с кабине пилота и все. Тебе запрещают, а ты начинаешь орать: «где же демократия?! Свобода выбора». Так тебе уже дали выбор, ты его сделал, согласился с условиями полёта, а теперь начинаешь чудить. Глупо выглядит? ДА, Глупо. Вот так и тут. Участвуя в турнире, Осака согласилась с условиями и подписала контракт, в котором, я уверен, есть пункт об общении со СМИ. Не хочешь общаться - штраф. И никакого тут ущемления прав нет. Не хочешь общаться - не принимай условия Турнира и не участвуй в нем.
    Ссылка
    Alex K
      Alex K, 30.05.2021 22:14
    0
    axylinam, 30.05.2021 20:49
    Демократия в действии
    Причём тут демократия? Это работа, это контракт и обязательства, за которые она получает деньги. Не благотворительный же турнир, куда она приехала по своему желанию и выступает бесплатно.
    А за не выполнение обязательств есть штрафы. Это как тебе на работу Нужно к 9 приходить, а ты такой решил приходить к 12, а на штраф и возможное увольнение говоришь: «А где же демократия»? Так нет ее тут, ведь ты сам согласился на эти условия, будь добр выполнять. Демократия тут в том, что ты можешь не участвовать в турнире и не давать интервью - без проблем. Свобода выбора. Либо игра но с их правилами, либо не играй.
    Ссылка
    KirTheKing
      KirTheKing, 30.05.2021 21:51
    0
    Японка на РГ еще ни разу не проходила дальше 3 круга.. думаю, если она выйдет в 4 круг, тогда даст интервью..
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.05.2021 21:45
    0
    Олег Молодов, 30.05.2021 21:41
    А с чем связан простест?
    Психическое состояние спортсменов подрывает, вообщем чушь
    почитай
    Ссылка
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