Грозит дисквалификация. Осаку оштрафовали на крупную сумму на Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира Наоми Осака отказалась приходить на пресс-конференцию после победы в матче первого тура Ролан Гаррос и была оштрафована на $15,000.



Отметим, что японка предупредила организаторов о нежелании общаться с прессой еще до начала соревнований. Ее попытались переубедить, но безрезультатно.



Повторное нарушение может повлечь за собой более жёсткие меры, вплоть до дисквалификации на этом турнире и отстранения на других турнирах Большого Шлема.



Ролан Гаррос. Первый круг

Наоми Осака (Япония) – Патриция Мария Циг (Румыния) – 6:4, 7:6(4)