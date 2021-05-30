Грозит дисквалификация. Осаку оштрафовали на крупную сумму на Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира Наоми Осака отказалась приходить на пресс-конференцию после победы в матче первого тура Ролан Гаррос и была оштрафована на $15,000.
Отметим, что японка предупредила организаторов о нежелании общаться с прессой еще до начала соревнований. Ее попытались переубедить, но безрезультатно.
Повторное нарушение может повлечь за собой более жёсткие меры, вплоть до дисквалификации на этом турнире и отстранения на других турнирах Большого Шлема.
Ролан Гаррос. Первый круг
Наоми Осака (Япония) – Патриция Мария Циг (Румыния) – 6:4, 7:6(4)
Источник — Roland Garros
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А за не выполнение обязательств есть штрафы. Это как тебе на работу Нужно к 9 приходить, а ты такой решил приходить к 12, а на штраф и возможное увольнение говоришь: «А где же демократия»? Так нет ее тут, ведь ты сам согласился на эти условия, будь добр выполнять. Демократия тут в том, что ты можешь не участвовать в турнире и не давать интервью - без проблем. Свобода выбора. Либо игра но с их правилами, либо не играй.
почитай
А за не выполнение обязательств есть штрафы. Это как тебе на работу Нужно к 9 приходить, а ты такой решил приходить к 12, а на штраф и возможное увольнение говоришь: «А где же демократия»? Так нет ее тут, ведь ты сам согласился на эти условия, будь добр выполнять. Демократия тут в том, что ты можешь не участвовать в турнире и не давать интервью - без проблем. Свобода выбора. Либо игра но с их правилами, либо не играй.
почитай
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