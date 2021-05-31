ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Агуэро - игрок Барселоны

«Барселона» официально объявила о подписании форварда Серхио Агуэро, который перебрался в команду на правах свободного агента из «Манчестер Сити».
Аргентинский игрок получил контракт на 2 года. Клаусула установлена на уровне 100 миллионов евро.
В минувшем сезоне лучший бомбардир в истории «Сити» из-за травмы провел лишь 20 матчей и забил 6 голов.
32-летний Агуэро стал первым новичком «Барселоны» в межсезонье. Ожидается, что вскоре клуб объявит о подписании защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.
AGÜEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/LHIsGVRzsV— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 31, 2021
Источник — ФК Барселона
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