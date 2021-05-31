ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Агуэро - игрок Барселоны

Аргентинец подписал с каталонским клубом контракт на 2 года

  • 31.05.2021 17:08
  • 560 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Агуэро - игрок Барселоны
© twitter.com/fcbarcelona_es

«Барселона» официально объявила о подписании форварда Серхио Агуэро, который перебрался в команду на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Аргентинский игрок получил контракт на 2 года. Клаусула установлена на уровне 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне лучший бомбардир в истории «Сити» из-за травмы провел лишь 20 матчей и забил 6 голов.

32-летний Агуэро стал первым новичком «Барселоны» в межсезонье. Ожидается, что вскоре клуб объявит о подписании защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.
 

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Источник — ФК Барселона

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Комментарии
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 31.05.2021 17:14
    0
    потім підписати*
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 31.05.2021 17:13
    0
    Дурне руководство Барселони - вигнати Суареса щоб потым пыдписати Агуеро...
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 31.05.2021 17:14
    0
    потім підписати*
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 31.05.2021 17:13
    0
    Дурне руководство Барселони - вигнати Суареса щоб потым пыдписати Агуеро...
    Ссылка
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