Гендиректор Аталанты: «Малиновский не продается»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заверил, что летом клуб точно не продаст трех футболистов. В их числе украинец Руслан малиновский.
«Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются. Что касается трансферов, в приоритете у нас защитник», - сказал Перкасси.
Ранее Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta.
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