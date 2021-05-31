Гендиректор Аталанты: «Малиновский не продается»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заверил, что летом клуб точно не продаст трех футболистов. В их числе украинец Руслан малиновский.

«Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются. Что касается трансферов, в приоритете у нас защитник», - сказал Перкасси.

Ранее Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta.