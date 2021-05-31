Гендиректор Аталанты: «Малиновский не продается»

Также клуб не собирается продавать форвардов Муриэля и Сапату

  • 31.05.2021 16:15
  • 3335 просмотров
  • 3 комментария
Гендиректор Аталанты: «Малиновский не продается»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заверил, что летом клуб точно не продаст трех футболистов. В их числе украинец Руслан малиновский.

«Муриэль, Сапата и Малиновский не продаются. Что касается трансферов, в приоритете у нас защитник», - сказал Перкасси.

Ранее Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Nordenus
    online
      Nordenus, 31.05.2021 17:29
    +1
    Мне кажется Малина нашел свою команду, Аталанта очень креативная, и Руслан идеально влился в коллектив, ведь именно в такой футбол он и любит играть
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 31.05.2021 16:52
    +2
    А як же вітяяяяяя! Продайте Маліновького і вічно переспективний обробник древесини з бергамо стане найкращим гравцем у світі
    Ссылка
    bonv
      bonv, 31.05.2021 16:38
    +5
    І правильно зроблять. Малиновський цінний гравець Аталанти. Плюс зарплату піднімуть.
    Ссылка
    bonv
      bonv, 31.05.2021 16:38
    +5
    І правильно зроблять. Малиновський цінний гравець Аталанти. Плюс зарплату піднімуть.
    Ссылка
    WhitePhoenix
      WhitePhoenix, 31.05.2021 16:52
    +2
    А як же вітяяяяяя! Продайте Маліновького і вічно переспективний обробник древесини з бергамо стане найкращим гравцем у світі
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 31.05.2021 17:29
    +1
    Мне кажется Малина нашел свою команду, Аталанта очень креативная, и Руслан идеально влился в коллектив, ведь именно в такой футбол он и любит играть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности