Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta

Руслан отлично зарекомендовал себя перед началом чемпионата Европы

  • 24.05.2021 11:17
  • 1359 просмотров
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Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии спортивной аналитической компании Opta из Великобритании.
 
Отметим, что в сезоне 2020/21 украинец забил 8 голов и отдал 11 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата.

Символическая сборная сезона Серии А по версии Opta

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Источник — Opta

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 24.05.2021 11:33
    0
    Браво Русик!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 24.05.2021 11:33
    0
    Браво Русик!
    Ссылка
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