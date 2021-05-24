Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии спортивной аналитической компании Opta из Великобритании.
Отметим, что в сезоне 2020/21 украинец забил 8 голов и отдал 11 результативных передач в 36 матчах. Также Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата.
Символическая сборная сезона Серии А по версии Opta
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Источник — Opta
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