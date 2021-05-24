Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А по итогам сезона-2020/21. На счету Малиновского 11 ассистов в 36 матчах.
Лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021 стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил 29 мячей.
«Аталанта» по итогам сезона набрала 78 очков и заняла 3-е место, пробившись в Лигу чемпионов.
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Источник — Sport.ua
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