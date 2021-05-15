Так нечестно! Серия A незаметно украла у Малиновского голевую передачу

Хавбек Руслан Малиновский феерит в «Аталанте», отметившись результативными действиями уже в 10 матчах Серии А подряд.

15 мая «Аталанта», победив «Дженоа» (4:3), в третий раз кряду вышла в Лигу чемпионов. Украинец забил гол и отдал результативную передачу. В текущем чемпионате в активе Руслана 8 голов и 12 ассистов.

Однако, официальный сайт Serie A дает Руслану только 11 голевых передач! Оказывается не засчитан ассист Малиновского в матче против «Беневенто», который прошел 9 января (4:1). Руслан, развивая атаку, отдал передачу вперед на Луиса Муриэля, тот сместился в центр и поразил ворота соперника (см. видео ниже). Никаких вопросов к ассисту не должно быть!

Sport.ua требует от Lega Serie A восстановить справедливость!

У Малиновского должно быть 12 ассистов!

ВИДЕО. 9 января «Аталанта» разобралась с «Беневенто» (4:1).

Малиновский отметился результативной передачей в 4-м голе на Луиса Муриэля (видео с 03:25).