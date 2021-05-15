Так нечестно! Серия A незаметно украла у Малиновского голевую передачу

Sport.ua требует от Lega Serie A восстановить справедливость

  • 15.05.2021 22:40
  • 4047 просмотров
  • 2 комментария
Так нечестно! Серия A незаметно украла у Малиновского голевую передачу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Твое лицо, когда украли ассист

Хавбек Руслан Малиновский феерит в «Аталанте», отметившись результативными действиями уже в 10 матчах Серии А подряд.

15 мая «Аталанта», победив «Дженоа» (4:3), в третий раз кряду вышла в Лигу чемпионов. Украинец забил гол и отдал результативную передачу. В текущем чемпионате в активе Руслана 8 голов и 12 ассистов.

Однако, официальный сайт Serie A дает Руслану только 11 голевых передач! Оказывается не засчитан ассист Малиновского в матче против «Беневенто», который прошел 9 января (4:1). Руслан, развивая атаку, отдал передачу вперед на Луиса Муриэля, тот сместился в центр и поразил ворота соперника (см. видео ниже). Никаких вопросов к ассисту не должно быть!

Sport.ua требует от Lega Serie A восстановить справедливость!

У Малиновского должно быть 12 ассистов!

ВИДЕО. 9 января «Аталанта» разобралась с «Беневенто» (4:1).

Малиновский отметился результативной передачей в 4-м голе на Луиса Муриэля (видео с 03:25).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 15.05.2021 22:50
    0
    давайте шпроты...е...бите серию А за 3.14здежь...Малина лучший там в этом сезоне..
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.05.2021 22:44
    +3
    они там что кьянти упились?))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 15.05.2021 22:44
    +3
    они там что кьянти упились?))
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 15.05.2021 22:50
    0
    давайте шпроты...е...бите серию А за 3.14здежь...Малина лучший там в этом сезоне..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности