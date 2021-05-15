Так нечестно! Серия A незаметно украла у Малиновского голевую передачу

Хавбек Руслан Малиновский феерит в «Аталанте», отметившись результативными действиями уже в 10 матчах Серии А подряд.
15 мая «Аталанта», победив «Дженоа» (4:3), в третий раз кряду вышла в Лигу чемпионов. Украинец забил гол и отдал результативную передачу. В текущем чемпионате в активе Руслана 8 голов и 12 ассистов.
Однако, официальный сайт Serie A дает Руслану только 11 голевых передач! Оказывается не засчитан ассист Малиновского в матче против «Беневенто», который прошел 9 января (4:1). Руслан, развивая атаку, отдал передачу вперед на Луиса Муриэля, тот сместился в центр и поразил ворота соперника (см. видео ниже). Никаких вопросов к ассисту не должно быть!
- Статистика: корректная от Transfermarkt (12 передач), ошибочная от Serie A (11 передач)
Sport.ua требует от Lega Serie A восстановить справедливость!
У Малиновского должно быть 12 ассистов!
ВИДЕО. 9 января «Аталанта» разобралась с «Беневенто» (4:1).
Малиновский отметился результативной передачей в 4-м голе на Луиса Муриэля (видео с 03:25).
Источник — Sport.ua
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