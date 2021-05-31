Меньше бразильцев и три новичка. Эксперт рассказал об усилении Шахтера

По информации журналиста Игоря Цыганыка, новый тренер «Шахтера» просит трех новичков - в оборону, полузащиту и атаку, а также намерен отказаться от бразильского вектора в трансферах.
«Де Дзерби просит трех игроков - по одному во все линии. И это будут не бразильцы. Кроме того, некоторые бразильцы играть уже не будут».
«И мне интересно, как «Шахтер» будет выходить из ситуации с бразильцами, за которых отдавали большие деньги», - сказал Цыганык.
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Источник — Циганик LIVE
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