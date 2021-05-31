Меньше бразильцев и три новичка. Эксперт рассказал об усилении Шахтера

Игорь Цыганык считает, что бразильский вектор закрыт

  • 31.05.2021 18:51
  • 2441 просмотр
  • 3 комментария
Меньше бразильцев и три новичка. Эксперт рассказал об усилении Шахтера
© twitter.com/fcshakhtar

По информации журналиста Игоря Цыганыка, новый тренер «Шахтера» просит трех новичков - в оборону, полузащиту и атаку, а также намерен отказаться от бразильского вектора в трансферах.

«Де Дзерби просит трех игроков  - по одному во все линии. И это будут не бразильцы. Кроме того, некоторые бразильцы играть уже не будут».

«И мне интересно, как «Шахтер» будет выходить из ситуации с бразильцами, за которых отдавали большие деньги», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(10 голосов)

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Комментарии
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 31.05.2021 19:20
    +1
    С каких пор Игорек - эксперт?)
    Ссылка
    VAD
      VAD, 31.05.2021 19:06
    0
    А как же днк?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 31.05.2021 19:00
    0
    Исмаили, Тете, Патрик, Додо должны играть.
    Майкон, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Сиприано, Фернандо под вопросом.
    Марлосенко и Мораешенко не в счет
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 31.05.2021 19:20
    +1
    С каких пор Игорек - эксперт?)
    Ссылка
    VAD
      VAD, 31.05.2021 19:06
    0
    А как же днк?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 31.05.2021 19:00
    0
    Исмаили, Тете, Патрик, Додо должны играть.
    Майкон, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Сиприано, Фернандо под вопросом.
    Марлосенко и Мораешенко не в счет
    Ссылка
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