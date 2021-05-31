Источник: По Забарному Суркис не станет обсуждать предложения ниже 20 млн

В ближайшее время Илья в «Челси» точно не перейдет

  • 31.05.2021 10:29
  • 2812 просмотров
  • 13 комментариев
Источник: По Забарному Суркис не станет обсуждать предложения ниже 20 млн
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» не имеет предложений по центральному защитнику Илье Забарныому. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».  
 
«Если коротко об информации о возможном интересе «Челси» к Забарному... Чистый и откровенный вброс. В клубе на сегодняшний день нет ни одного вменяемого и серьезного предложения ни по одному игроку. Сборники ждут свой Евро-2020. Как ждут его и их клубы. Только после его окончания появится предмет обсуждения. А по Забарному Суркис даже не станет обсуждать предложения ниже 20 млн. € с сохранением процента от перепродажи. Но, во-первых, за юного игрока никто столько ещё не даст, а во-вторых - Луческу кого-кого, а его сейчас не отпустит. В интересах самого же Ильи. В приватных разговорах Мирча как-то обронил, что доведёт Илью до топ-клуба. Вспомнив Чигринского», – сказано в сообщении.
 
Ранее на одном из российский сайтов появилась информация о том, что «Челси» собирается купить Забарного за 12 млн евро, а этот трансфер якобы курирует главный тренер сборной Украины и экс-форвард лондонцев Андрей Шевченко.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 11:38
    0
    Trasher311987, 31.05.2021 11:26
    Ну да это сразу аренда.
    Потому что Силву продлят Рюдигер и Кристенсен есть
    Ну да а никого из них он не усадит
    Да и зачем отдавать моментально игрока , который имеет огромный потенциал к развитию - мы же хотим и сами добиваться каких то целей .
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 31.05.2021 11:28
    +1
    Trasher311987, 31.05.2021 11:00
    Ну Бенфика педриньо продает за 40, а почему мы сборника Украины должны дёшево продать?))))
    Потому что репутация. Бенфика, как и Аякс - и, кстати, Шахтер, продает своих регулярно, и они котируются, потому что дают результат. Динамо... лишь продажа Шевы и Кахи себя окупила, но только при Лобановском. Так что не будут топ-клубы раскошеливаться за рискованный динамовский товар. Вот если бы продали за 12 лимонов и он бы заиграл, потом глядишь за 15 другого - и он тоже заиграл - вот тогда можно поднять ценник. А сейчас никто не будет рисковать за большие деньги.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 11:27
    0
    Юноша только сезон провел. И пока не запомнился чем-то невероятным. Ярмоленко ждал, когда устроит Суркиса. Обычно после Киева в Европе не заигрывают.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.05.2021 11:26
    0
    _Funny_Cat, 31.05.2021 11:04
    Ну и норм , он и Динамо сейчас очень пригодится
    Да и до основы Челси , давайте будем откровенны, он ещё не дорос .
    Ну да это сразу аренда.
    Потому что Силву продлят Рюдигер и Кристенсен есть
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 31.05.2021 11:23
    0
    А я даже и не реагировал на этот бред. Кто такой Шевченко, чего это он будет решать кого продать из ДК. Забарный нам самим нужен. Пусть Шевченко продаст Марлоса за 1 млн. в Челси.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 11:04
    +2
    Ну и норм , он и Динамо сейчас очень пригодится
    Да и до основы Челси , давайте будем откровенны, он ещё не дорос .
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.05.2021 11:00
    0
    Ну Бенфика педриньо продает за 40, а почему мы сборника Украины должны дёшево продать?))))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.05.2021 10:56
    0
    все як завжди, а потім як з Супрягою не будуть знати куди пристроїти. Менеджери від бога. Добре що хоч Луческу там мінімальний порядок почав наводити
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 31.05.2021 10:55
    +2
    Ну, я и не сомневался. Из Динамо можно уйти только футбольным трупом.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 31.05.2021 10:53
    0
    В приватных разговорах Мирча как-то обронил, что доведёт Илью до топ-клуба.
    _---------------
    То есть Челси не топ клуб?
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
      Ярослав Лапшенков, 31.05.2021 10:40
    0
    Клоун.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 31.05.2021 10:38
    +8
    Супрягу уже продали не меньше чем за двадцать,теперь взялись за Забарного
    Ссылка
    Pixelman
      Pixelman, 31.05.2021 10:38
    0
    Вполне логично, это вполне адекватная цена для Ильи, учитывая его возраст и уровень прогресса... За меньше нет смысла продавать
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 31.05.2021 10:38
    +8
    Супрягу уже продали не меньше чем за двадцать,теперь взялись за Забарного
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 11:04
    +2
    Ну и норм , он и Динамо сейчас очень пригодится
    Да и до основы Челси , давайте будем откровенны, он ещё не дорос .
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 31.05.2021 10:55
    +2
    Ну, я и не сомневался. Из Динамо можно уйти только футбольным трупом.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 31.05.2021 11:28
    +1
    Trasher311987, 31.05.2021 11:00
    Ну Бенфика педриньо продает за 40, а почему мы сборника Украины должны дёшево продать?))))
    Потому что репутация. Бенфика, как и Аякс - и, кстати, Шахтер, продает своих регулярно, и они котируются, потому что дают результат. Динамо... лишь продажа Шевы и Кахи себя окупила, но только при Лобановском. Так что не будут топ-клубы раскошеливаться за рискованный динамовский товар. Вот если бы продали за 12 лимонов и он бы заиграл, потом глядишь за 15 другого - и он тоже заиграл - вот тогда можно поднять ценник. А сейчас никто не будет рисковать за большие деньги.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 11:38
    0
    Trasher311987, 31.05.2021 11:26
    Ну да это сразу аренда.
    Потому что Силву продлят Рюдигер и Кристенсен есть
    Ну да а никого из них он не усадит
    Да и зачем отдавать моментально игрока , который имеет огромный потенциал к развитию - мы же хотим и сами добиваться каких то целей .
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 31.05.2021 11:27
    0
    Юноша только сезон провел. И пока не запомнился чем-то невероятным. Ярмоленко ждал, когда устроит Суркиса. Обычно после Киева в Европе не заигрывают.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.05.2021 11:26
    0
    _Funny_Cat, 31.05.2021 11:04
    Ну и норм , он и Динамо сейчас очень пригодится
    Да и до основы Челси , давайте будем откровенны, он ещё не дорос .
    Ну да это сразу аренда.
    Потому что Силву продлят Рюдигер и Кристенсен есть
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 31.05.2021 11:23
    0
    А я даже и не реагировал на этот бред. Кто такой Шевченко, чего это он будет решать кого продать из ДК. Забарный нам самим нужен. Пусть Шевченко продаст Марлоса за 1 млн. в Челси.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 31.05.2021 11:00
    0
    Ну Бенфика педриньо продает за 40, а почему мы сборника Украины должны дёшево продать?))))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.05.2021 10:56
    0
    все як завжди, а потім як з Супрягою не будуть знати куди пристроїти. Менеджери від бога. Добре що хоч Луческу там мінімальний порядок почав наводити
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 31.05.2021 10:53
    0
    В приватных разговорах Мирча как-то обронил, что доведёт Илью до топ-клуба.
    _---------------
    То есть Челси не топ клуб?
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
      Ярослав Лапшенков, 31.05.2021 10:40
    0
    Клоун.
    Ссылка
    Pixelman
      Pixelman, 31.05.2021 10:38
    0
    Вполне логично, это вполне адекватная цена для Ильи, учитывая его возраст и уровень прогресса... За меньше нет смысла продавать
    Ссылка
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