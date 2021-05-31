Источник: По Забарному Суркис не станет обсуждать предложения ниже 20 млн

Киевское «Динамо» не имеет предложений по центральному защитнику Илье Забарныому. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Если коротко об информации о возможном интересе «Челси» к Забарному... Чистый и откровенный вброс. В клубе на сегодняшний день нет ни одного вменяемого и серьезного предложения ни по одному игроку. Сборники ждут свой Евро-2020. Как ждут его и их клубы. Только после его окончания появится предмет обсуждения. А по Забарному Суркис даже не станет обсуждать предложения ниже 20 млн. € с сохранением процента от перепродажи. Но, во-первых, за юного игрока никто столько ещё не даст, а во-вторых - Луческу кого-кого, а его сейчас не отпустит. В интересах самого же Ильи. В приватных разговорах Мирча как-то обронил, что доведёт Илью до топ-клуба. Вспомнив Чигринского», – сказано в сообщении.
Ранее на одном из российский сайтов появилась информация о том, что «Челси» собирается купить Забарного за 12 млн евро, а этот трансфер якобы курирует главный тренер сборной Украины и экс-форвард лондонцев Андрей Шевченко.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Потому что Силву продлят Рюдигер и Кристенсен есть
Да и зачем отдавать моментально игрока , который имеет огромный потенциал к развитию - мы же хотим и сами добиваться каких то целей .
Да и до основы Челси , давайте будем откровенны, он ещё не дорос .
Потому что Силву продлят Рюдигер и Кристенсен есть
Да и до основы Челси , давайте будем откровенны, он ещё не дорос .
_---------------
То есть Челси не топ клуб?
Да и до основы Челси , давайте будем откровенны, он ещё не дорос .
Потому что Силву продлят Рюдигер и Кристенсен есть
Да и зачем отдавать моментально игрока , который имеет огромный потенциал к развитию - мы же хотим и сами добиваться каких то целей .
Да и до основы Челси , давайте будем откровенны, он ещё не дорос .
Потому что Силву продлят Рюдигер и Кристенсен есть
_---------------
То есть Челси не топ клуб?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.