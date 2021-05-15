Михайличенко покинул Динамо, травма Миколенко, допинг Ястремской

Главные новости за 14 мая на Sport.ua

  • 15.05.2021 06:00
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Михайличенко покинул Динамо, травма Миколенко, допинг Ястремской
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 мая.

1. Динамо рассказало о состоянии Миколенко. Защитник сыграет за сборную. Игрок избежал серьезного повреждения.

2. Позвали в УАФ. Михайличенко покинул пост спортивного директора Динамо. Андрей Павелко собирает звездную команду бывших футболистов.

3. Der Spiegel: Отец Ястремской просил ее бывшего парня взять вину на себя. Неожиданные подробности допингового дела от немецких журналистов.

4. Три топ-клуба Европы проявляют интерес к Малиновскому. ПСЖ, «Интер» и «Челси» желают видеть украинца в своей команде.

5. Источник: Флик согласился тренировать Шахтер, но выбрал сборную Германии. Александр Денисов утверждает, что наставник был готов работать в Украине.

6. Ребров покинет Ференцварош. Клуб уже нашел ему замену. Новым наставником команды станет Петер Штегер.

7. В Динамо или в Европу? Где продолжит карьеру лучший бомбардир УПЛ. Александр Денисов рассказал о перспективах Владислава Кулача из «Ворсклы».

8. Подошел к холодильнику и... Почему Пятов не сыграл в последнем матче сезона. Голкипер «Шахтера» наклонился – и схватила спина.

9. Проблемы с билетами, фанаты vs полиция. Как прошел финал Кубка Украины. Репортаж из Тернополя, где «Динамо» взяло третий титул в сезоне.

10. Интер – чемпион. Но что дальше? Несмотря на исторический успех, «нерадзурри» ждут непростые времена.

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Источник — Sport.ua

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