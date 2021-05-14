Подошел к холодильнику и... Почему Пятов не сыграл в последнем матче сезона

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, почему голкипер «Шахтера» Андрей Пятов не принял участие в матче последнего тура УПЛ против «Ингульца» (1:0):

«Пятов действительно должен был стоять в воротах в игре против «Ингульца». Накануне игры он подошел к холодильнику, наклонился – и схватила спина. Исключительно по состоянию здоровья Андрей Пятов не принял участие в матче с «Ингульцом».

Не надо здесь наворачивать лишнего, что там какая-то проблема с тренером и т.д. Вот она единственная причина, по которой Пятов пропустил матч против «Ингульца».