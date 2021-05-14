Подошел к холодильнику и... Почему Пятов не сыграл в последнем матче сезона

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, почему голкипер «Шахтера» Андрей Пятов не принял участие в матче последнего тура УПЛ против «Ингульца» (1:0):
«Пятов действительно должен был стоять в воротах в игре против «Ингульца». Накануне игры он подошел к холодильнику, наклонился – и схватила спина. Исключительно по состоянию здоровья Андрей Пятов не принял участие в матче с «Ингульцом».
Не надо здесь наворачивать лишнего, что там какая-то проблема с тренером и т.д. Вот она единственная причина, по которой Пятов пропустил матч против «Ингульца».
Источник — Денисов Time
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золоті слова, а Пятов в свої роки і при своїй ролі в клубі(запасний воротар) дозволяє собі навернути зайвого-замість пляшки пива, ящик тягне...ну і от маєш-спина
Он достойней Лунина- факт, но если травма, то надо Шеве думать
Он достойней Лунина- факт, но если травма, то надо Шеве думать
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