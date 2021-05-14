Подошел к холодильнику и... Почему Пятов не сыграл в последнем матче сезона

Голкипер «Шахтера» наклонился – и схватила спина

  • 14.05.2021 21:54
  • 4143 просмотра
  • 9 комментариев
Подошел к холодильнику и... Почему Пятов не сыграл в последнем матче сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, почему голкипер «Шахтера» Андрей Пятов не принял участие в матче последнего тура УПЛ против «Ингульца» (1:0):

«Пятов действительно должен был стоять в воротах в игре против «Ингульца». Накануне игры он подошел к холодильнику, наклонился – и схватила спина. Исключительно по состоянию здоровья Андрей Пятов не принял участие в матче с «Ингульцом».

Не надо здесь наворачивать лишнего, что там какая-то проблема с тренером и т.д. Вот она единственная причина, по которой Пятов пропустил матч против «Ингульца».

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Источник — Денисов Time

(27 голосов)

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Комментарии
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 14.05.2021 23:00
    -1
    И зачем этот радикулитный на Евро?
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 14.05.2021 22:57
    -2
    Ржут те у кого спину не схватывало)))
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 14.05.2021 22:43
    -1
    Не треба тут навертати зайвого, що там якась проблема з тренером і т.д. Ось вона єдина причина, через яку Пятов пропустив матч проти «Інгульця».
    золоті слова, а Пятов в свої роки і при своїй ролі в клубі(запасний воротар) дозволяє собі навернути зайвого-замість пляшки пива, ящик тягне...ну і от маєш-спина
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.05.2021 22:39
    +1
    Старость не радость
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 14.05.2021 22:36
    0
    Наклонился, и песочек посыпался
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 22:28
    +1
    Получается травма? и как Коноплянка будет шанс у него.
    Он достойней Лунина- факт, но если травма, то надо Шеве думать
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 14.05.2021 22:25
    +4
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 14.05.2021 22:23
    +6
    СКС)))
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 22:18
    +9
    Если у чела хватает спина когда он за пивком потянулся то возникает вопрос нахрена лн в сборной
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 22:18
    +9
    Если у чела хватает спина когда он за пивком потянулся то возникает вопрос нахрена лн в сборной
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 14.05.2021 22:23
    +6
    СКС)))
    Ссылка
    Skillz
    online
      Skillz, 14.05.2021 22:25
    +4
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.05.2021 22:39
    +1
    Старость не радость
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 22:28
    +1
    Получается травма? и как Коноплянка будет шанс у него.
    Он достойней Лунина- факт, но если травма, то надо Шеве думать
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 14.05.2021 22:36
    0
    Наклонился, и песочек посыпался
    Ссылка
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