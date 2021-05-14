Три топ-клуба Европы проявляют интерес к Малиновскому

ПСЖ, «Интер» и «Челси» проявляют интерес к украинскому легионеру «Аталанты» Руслану Малиновскому. Об этом заявил директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.
Известный журналист спросил об этом у самого украинского футболиста, который не стал опровергать данную информации, подтвердив, что небольшой интерес есть.
Отметим, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии в апреле по версии WhoScored. На его счету 5 голов и 8 ассистов в девяти последних матчах чемпионата Италии.
Источник — Денисов Time
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