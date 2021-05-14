Три топ-клуба Европы проявляют интерес к Малиновскому

ПСЖ, «Интер» и «Челси» желают видеть украинца в своей команде

  • 14.05.2021 15:48
  • 4625 просмотров
  • 7 комментариев
Три топ-клуба Европы проявляют интерес к Малиновскому
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ, «Интер» и «Челси» проявляют интерес к украинскому легионеру «Аталанты» Руслану Малиновскому. Об этом заявил директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.
 
Известный журналист спросил об этом у самого украинского футболиста, который не стал опровергать данную информации, подтвердив, что небольшой интерес есть.

Отметим, что Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии в апреле по версии WhoScored. На его счету 5 голов и 8 ассистов в девяти последних матчах чемпионата Италии.

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Источник — Денисов Time

(9 голосов)

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Комментарии
    R1d3r
      R1d3r, 14.05.2021 16:53
    0
    OKs100, 14.05.2021 16:19
    Ага Челси. Шева может посоветовать куда переходить а куда не стоит.
    Согласен, только не Членси
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.05.2021 16:26
    0
    Mr.Frost, 14.05.2021 16:21
    Русик! Давай в Інтер!
    Зачем? Команду вот-вот ликвидируют. Владельцам клуба больше неинтересен футбол.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 14.05.2021 16:21
    0
    Русик! Давай в Інтер!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.05.2021 16:19
    +1
    Ага Челси. Шева может посоветовать куда переходить а куда не стоит.
    Ссылка
    Володимир Романюк
    online
      Володимир Романюк, 14.05.2021 16:08
    +4
    Canadian_stallion, 14.05.2021 15:54
    По-моему надо оставаться в италиии. Франция слабее, расслабится. Англия сильнее. Не хочется загубить парня!
    Интер был бы хорошим вариантом. Милан рядом с Бергамо, где сейчас живет Малиновский, то есть бытовая адаптация вообще не нужна. Интер все таки ТОП клуб. Но остается вопрос, что будет с теми топ-клубами после их попыток создать супер лигу. Если их в качестве наказания отлучат на сезон-другой от еврокубков, то Малине лучше играть в Аталанте, чем остаться без еврокубков..
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 14.05.2021 15:54
    +7
    По-моему надо оставаться в италиии. Франция слабее, расслабится. Англия сильнее. Не хочется загубить парня!
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 15:51
    +1
    Это логично, Малина сейчас просо топ.
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 14.05.2021 15:54
    +7
    По-моему надо оставаться в италиии. Франция слабее, расслабится. Англия сильнее. Не хочется загубить парня!
    Ссылка
    Володимир Романюк
    online
      Володимир Романюк, 14.05.2021 16:08
    +4
    Canadian_stallion, 14.05.2021 15:54
    По-моему надо оставаться в италиии. Франция слабее, расслабится. Англия сильнее. Не хочется загубить парня!
    Интер был бы хорошим вариантом. Милан рядом с Бергамо, где сейчас живет Малиновский, то есть бытовая адаптация вообще не нужна. Интер все таки ТОП клуб. Но остается вопрос, что будет с теми топ-клубами после их попыток создать супер лигу. Если их в качестве наказания отлучат на сезон-другой от еврокубков, то Малине лучше играть в Аталанте, чем остаться без еврокубков..
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.05.2021 16:19
    +1
    Ага Челси. Шева может посоветовать куда переходить а куда не стоит.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 15:51
    +1
    Это логично, Малина сейчас просо топ.
    Ссылка
    R1d3r
      R1d3r, 14.05.2021 16:53
    0
    OKs100, 14.05.2021 16:19
    Ага Челси. Шева может посоветовать куда переходить а куда не стоит.
    Согласен, только не Членси
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 14.05.2021 16:26
    0
    Mr.Frost, 14.05.2021 16:21
    Русик! Давай в Інтер!
    Зачем? Команду вот-вот ликвидируют. Владельцам клуба больше неинтересен футбол.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 14.05.2021 16:21
    0
    Русик! Давай в Інтер!
    Ссылка
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