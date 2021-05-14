Der Spiegel: Отец Ястремской просил ее бывшего парня взять вину на себя

Бывший парень украинской теннисистки Даяны Ястремской заявил, что отец спортсменки попросил его взять на себя вину за ее положительный результат теста на допинг.
Сообщается, что позиция защиты украинки заключается в том, что запрещенный препарат (местеролон) попал в ее организм через половой акт с ее экс-бойфрендом.
По словам бывшего парня теннисистки, он сдал анализ крови и написал заявление для трибунала ITF. Позже отец Ястремской попросил его сдать волосы на анализ, после этого бойфренд Даяны отказался сотрудничать с защитой украинки.
Отметим, что официальные слушания по делу Ястремской пройдут в мае. Ранее были отклонены все апелляции украинки об отмене временного отстранения от соревнований.
Источник — Der Spiegel
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Вот она на сайте у немцев
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Вот она на сайте у немцев
htt.ps://ww.w.spie.gel.d.e/sport/tennis/tennis-profispielerin-dayana-yastre
mska-doping-durch-s.ex-a-9738db0f-0002-0001-0000-000177514655
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