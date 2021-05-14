Der Spiegel: Отец Ястремской просил ее бывшего парня взять вину на себя

Неожиданные подробности допингового дела от немецких журналистов

  • 14.05.2021 17:58
  • 4262 просмотра
  • 18 комментариев
Der Spiegel: Отец Ястремской просил ее бывшего парня взять вину на себя
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Бывший парень украинской теннисистки Даяны Ястремской заявил, что отец спортсменки попросил его взять на себя вину за ее положительный результат теста на допинг.
 
Сообщается, что позиция защиты украинки заключается в том, что запрещенный препарат (местеролон) попал в ее организм через половой акт с ее экс-бойфрендом.
 
По словам бывшего парня теннисистки, он сдал анализ крови и написал заявление для трибунала ITF. Позже отец Ястремской попросил его сдать волосы на анализ, после этого бойфренд Даяны отказался сотрудничать с защитой украинки.
 
Отметим, что официальные слушания по делу Ястремской пройдут в мае. Ранее были отклонены все апелляции украинки об отмене временного отстранения от соревнований.

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Источник — Der Spiegel

(18 голосов)

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Комментарии
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 14.05.2021 19:25
    0
    Не бреши. Новость сегодняшняя.
    Вот она на сайте у немцев
    htt.ps://ww.w.spie.gel.d.e/sport/tennis/tennis-profispielerin-dayana-yastre
    mska-doping-durch-s.ex-a-9738db0f-0002-0001-0000-000177514655
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.05.2021 19:18
    +1
    Чому мене вже не дивують подібні новини щодо родини Ястремських?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.05.2021 19:08
    +1
    що за треш ганебний?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 14.05.2021 18:57
    +1
    С такой отмазкой могут и по максимуму впаять
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 14.05.2021 18:44
    0
    Валерий Друца, 14.05.2021 18:34
    Как тут всё интересно! Что вы, ребята здесь принимаете? Или курите? Дождаться слушаний по делу нет сил?
    Так я же и говорю. какой то нерасторопный журналист нашёл старую новость и вбросил. А эти подхватили
    Ссылка
    Валерий Друца
    online
      Валерий Друца, 14.05.2021 18:34
    +1
    Как тут всё интересно! Что вы, ребята здесь принимаете? Или курите? Дождаться слушаний по делу нет сил?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 18:33
    0
    Игорь Онищук, 14.05.2021 18:27
    Так он уже дал ложные показания, суда по его словам
    Да, но решил не усугублять. В таком случае простят скорее всего. А вот Ястремская еще дополнительное наказание может получить за попытку обмана. Потму могут и тянуть с решением о сроке дисквалификации.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 14.05.2021 18:32
    +2
    lenares85, 14.05.2021 18:16
    Он что дурак на себя брать в терму сесть. А вообще это бред полный через половой акт принять метадон, сколько же это нужно спермы сьесть вагон. Человек столько не произведет
    ТЕРМУ
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 14.05.2021 18:27
    0
    SandroKing, 14.05.2021 18:18
    Ну он сначала не понимал чем это грозит. Сказал видно, что прикроет. А потом как понял чем грозит ложная дача показаний так сразу заднюю дал.
    Так он уже дал ложные показания, суда по его словам
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 18:18
    0
    lenares85, 14.05.2021 18:16
    Он что дурак на себя брать в терму сесть. А вообще это бред полный через половой акт принять метадон, сколько же это нужно спермы сьесть вагон. Человек столько не произведет
    Ну он сначала не понимал чем это грозит. Сказал видно, что прикроет. А потом как понял чем грозит ложная дача показаний так сразу заднюю дал.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 14.05.2021 18:16
    -5
    Он что дурак на себя брать в терму сесть. А вообще это бред полный через половой акт принять метадон, сколько же это нужно спермы сьесть вагон. Человек столько не произведет
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 14.05.2021 18:13
    -1
    Какой ....
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 14.05.2021 18:09
    -1
    Закачал допинг...есть возможность снять вину....Мужикам сложнее...иди раскажи кому ...Теперь все Росийские льіжницьі могут принимать местеролон
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 14.05.2021 18:09
    -2
    Где вы выкопали эту новость 3 месячной давности. Пацан в инсте написал, а потом удалил, Обвинил отца Даяны в том что он пичкал Даяну допингом постоянно
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 18:09
    +5
    Тю. Наймите там "парня" и скажите что от него. Там же счетчика входящих нет
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 18:07
    +4
    В общем, как и ожидалось, что история с допингом полученным якобы от парня обычная выдумка от семьи Ястремской.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.05.2021 18:06
    +6
    По всей видимости анализы нужно брать у Саши Баина,а если серьёзно,то эта история мутная
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.05.2021 18:02
    +3
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.05.2021 18:06
    +6
    По всей видимости анализы нужно брать у Саши Баина,а если серьёзно,то эта история мутная
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 14.05.2021 18:09
    +5
    Тю. Наймите там "парня" и скажите что от него. Там же счетчика входящих нет
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 18:07
    +4
    В общем, как и ожидалось, что история с допингом полученным якобы от парня обычная выдумка от семьи Ястремской.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.05.2021 18:02
    +3
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 14.05.2021 18:32
    +2
    lenares85, 14.05.2021 18:16
    Он что дурак на себя брать в терму сесть. А вообще это бред полный через половой акт принять метадон, сколько же это нужно спермы сьесть вагон. Человек столько не произведет
    ТЕРМУ
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 14.05.2021 19:18
    +1
    Чому мене вже не дивують подібні новини щодо родини Ястремських?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 14.05.2021 19:08
    +1
    що за треш ганебний?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 14.05.2021 18:57
    +1
    С такой отмазкой могут и по максимуму впаять
    Ссылка
    Валерий Друца
    online
      Валерий Друца, 14.05.2021 18:34
    +1
    Как тут всё интересно! Что вы, ребята здесь принимаете? Или курите? Дождаться слушаний по делу нет сил?
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 14.05.2021 19:25
    0
    Не бреши. Новость сегодняшняя.
    Вот она на сайте у немцев
    htt.ps://ww.w.spie.gel.d.e/sport/tennis/tennis-profispielerin-dayana-yastre
    mska-doping-durch-s.ex-a-9738db0f-0002-0001-0000-000177514655
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 14.05.2021 18:44
    0
    Валерий Друца, 14.05.2021 18:34
    Как тут всё интересно! Что вы, ребята здесь принимаете? Или курите? Дождаться слушаний по делу нет сил?
    Так я же и говорю. какой то нерасторопный журналист нашёл старую новость и вбросил. А эти подхватили
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 18:33
    0
    Игорь Онищук, 14.05.2021 18:27
    Так он уже дал ложные показания, суда по его словам
    Да, но решил не усугублять. В таком случае простят скорее всего. А вот Ястремская еще дополнительное наказание может получить за попытку обмана. Потму могут и тянуть с решением о сроке дисквалификации.
    Ссылка
    Игорь Онищук
    online
      Игорь Онищук, 14.05.2021 18:27
    0
    SandroKing, 14.05.2021 18:18
    Ну он сначала не понимал чем это грозит. Сказал видно, что прикроет. А потом как понял чем грозит ложная дача показаний так сразу заднюю дал.
    Так он уже дал ложные показания, суда по его словам
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 18:18
    0
    lenares85, 14.05.2021 18:16
    Он что дурак на себя брать в терму сесть. А вообще это бред полный через половой акт принять метадон, сколько же это нужно спермы сьесть вагон. Человек столько не произведет
    Ну он сначала не понимал чем это грозит. Сказал видно, что прикроет. А потом как понял чем грозит ложная дача показаний так сразу заднюю дал.
    Ссылка
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