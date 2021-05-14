Динамо рассказало о состоянии Миколенко. Защитник сыграет за сборную

В финале Кубка Украины защитник «Динамо» Виталий Миколенко получил повреждение руки и был заменен на старте встречи.

В клубе сообщили, что перелома руки нет, но диагностирован сильный ушиб. Повреждение не помешает Миколенко сыграть за сборную Украины.

«Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет. Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы».

«Все кости целы. Он будет участвовать в тренировочном сборе национальной команды», - рассказал врач киевлян Андрей Шморгун.

Сбор национальной команды стартует 15 мая, однако игроки «Динамо» после финала Кубка Украины получат несколько дней отдыха.