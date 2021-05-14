Динамо рассказало о состоянии Миколенко. Защитник сыграет за сборную

Игрок избежал серьезного повреждения

  • 14.05.2021 19:26
  • 4736 просмотров
  • 13 комментариев
Динамо рассказало о состоянии Миколенко. Защитник сыграет за сборную
© fcdynamo.kiev.ua

В финале Кубка Украины защитник «Динамо» Виталий Миколенко получил повреждение руки и был заменен на старте встречи.

В клубе сообщили, что перелома руки нет, но диагностирован сильный ушиб. Повреждение не помешает Миколенко сыграть за сборную Украины.

«Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет. Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы».

«Все кости целы. Он будет участвовать в тренировочном сборе национальной команды», - рассказал врач киевлян Андрей Шморгун.

Сбор национальной команды стартует 15 мая, однако игроки «Динамо» после финала Кубка Украины получат несколько дней отдыха.

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 20:22
    0
    Отлично
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    lenares85
    online
      lenares85, 14.05.2021 20:21
    0
    Не врач конечно, но если палец переломан как он может шевелится
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    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.05.2021 20:18
    0
    lenares85, 14.05.2021 20:17
    Он не от боли плакал это и ежу понятно. Защитник он получает по ногам постоянно болевой порог высокий. А эмоции сдали так как понял что пропускает кубок и может Евро. Тут врач затупил нужно было заставить пошевелить всемя пальцами если шевелеться перелома нет , и успокоить игрока сказать что нет перелома, заморозить и на поле
    Не обязательно если пальцы шевелятся нет перелома))
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    lenares85
    online
      lenares85, 14.05.2021 20:17
    +1
    Он не от боли плакал это и ежу понятно. Защитник он получает по ногам постоянно болевой порог высокий. А эмоции сдали так как понял что пропускает кубок и может Евро. Тут врач затупил нужно было заставить пошевелить всемя пальцами если шевелеться перелома нет , и успокоить игрока сказать что нет перелома, заморозить и на поле
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.05.2021 20:12
    +1
    DIiMax2, 14.05.2021 19:41
    А так плакав наче алігатор пошматував
    Перелом кисти руки почти любой сложности(не проверял только открытый) это не так уж и прям больно. А вот перспектива досрочно выбыть из матча за кубок и перспектива пропустить ЕВРО это вполне себе повод пустить слезу. Если конечно игроку не пофиг. Но фанатам рахитского не понять.
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    A0Va
    online
      A0Va, 14.05.2021 20:00
    -2
    Но он же вышел на поле с повязкой! И на ту руку и упал. Надо было бандаж сделать. Или думали что ему не придётся прыгать и падать?
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    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 19:58
    +5
    DIiMax2, 14.05.2021 19:41
    А так плакав наче алігатор пошматував
    Думаю он больше о евро думал...
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    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 19:57
    +1
    Face Control, 14.05.2021 19:43
    Только здоровья, один из немногих норм игрок у кипрских автобусников позорных.
    Пукан окуни в колодец
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 14.05.2021 19:45
    +5
    DIiMax2, 14.05.2021 19:41
    А так плакав наче алігатор пошматував
    У него кисть распухла, не думаю, что это терпимо. Хотя тут некоторые так агрились на игрока Зари, за то, что он это сделал. Но это игровой момент, он же не специально шел на него, чтобы сделать травму. Если бы это было бы наоборот, чтобы говорили тогда? Это двуличие некоторых фанатов смешное. Это не тот эпизод как в первой или второй лиге, где тип тупо специально хотел нанести травму игроку и получил пожизненный бан или тот же случай со Степаненко и Ярмоленко.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 14.05.2021 19:43
    -16
    Только здоровья, один из немногих норм игрок у кипрских автобусников позорных.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.05.2021 19:43
    +11
    DIiMax2, 14.05.2021 19:41
    А так плакав наче алігатор пошматував
    Ты лучше иди передерни на тайсонши и серунши плаки. Миколенко очень важный игрок для сборной и это больше было на испуг похоже, что он пропустит ЕВРО.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.05.2021 19:42
    +15
    Выпьем за скорейшее выздоровление!
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 14.05.2021 19:41
    -24
    А так плакав наче алігатор пошматував
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.05.2021 19:42
    +15
    Выпьем за скорейшее выздоровление!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.05.2021 19:43
    +11
    DIiMax2, 14.05.2021 19:41
    А так плакав наче алігатор пошматував
    Ты лучше иди передерни на тайсонши и серунши плаки. Миколенко очень важный игрок для сборной и это больше было на испуг похоже, что он пропустит ЕВРО.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 19:58
    +5
    DIiMax2, 14.05.2021 19:41
    А так плакав наче алігатор пошматував
    Думаю он больше о евро думал...
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 14.05.2021 19:45
    +5
    DIiMax2, 14.05.2021 19:41
    А так плакав наче алігатор пошматував
    У него кисть распухла, не думаю, что это терпимо. Хотя тут некоторые так агрились на игрока Зари, за то, что он это сделал. Но это игровой момент, он же не специально шел на него, чтобы сделать травму. Если бы это было бы наоборот, чтобы говорили тогда? Это двуличие некоторых фанатов смешное. Это не тот эпизод как в первой или второй лиге, где тип тупо специально хотел нанести травму игроку и получил пожизненный бан или тот же случай со Степаненко и Ярмоленко.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 14.05.2021 20:17
    +1
    Он не от боли плакал это и ежу понятно. Защитник он получает по ногам постоянно болевой порог высокий. А эмоции сдали так как понял что пропускает кубок и может Евро. Тут врач затупил нужно было заставить пошевелить всемя пальцами если шевелеться перелома нет , и успокоить игрока сказать что нет перелома, заморозить и на поле
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.05.2021 20:12
    +1
    DIiMax2, 14.05.2021 19:41
    А так плакав наче алігатор пошматував
    Перелом кисти руки почти любой сложности(не проверял только открытый) это не так уж и прям больно. А вот перспектива досрочно выбыть из матча за кубок и перспектива пропустить ЕВРО это вполне себе повод пустить слезу. Если конечно игроку не пофиг. Но фанатам рахитского не понять.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 14.05.2021 19:57
    +1
    Face Control, 14.05.2021 19:43
    Только здоровья, один из немногих норм игрок у кипрских автобусников позорных.
    Пукан окуни в колодец
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 20:22
    0
    Отлично
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 14.05.2021 20:21
    0
    Не врач конечно, но если палец переломан как он может шевелится
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 14.05.2021 20:18
    0
    lenares85, 14.05.2021 20:17
    Он не от боли плакал это и ежу понятно. Защитник он получает по ногам постоянно болевой порог высокий. А эмоции сдали так как понял что пропускает кубок и может Евро. Тут врач затупил нужно было заставить пошевелить всемя пальцами если шевелеться перелома нет , и успокоить игрока сказать что нет перелома, заморозить и на поле
    Не обязательно если пальцы шевелятся нет перелома))
    Ссылка
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