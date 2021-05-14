В Динамо или в Европу? Где продолжит карьеру лучший бомбардир УПЛ

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, какие перспективы продолжения карьеры у нападающего Владислава Кулача, который с 15 голами стал лучшим бомбардиром УПЛ в сезоне 2020/21.

«У Кулача истек контракт с полтавской «Ворсклой». Если говорить по его игровым показателям, то многие склонялись к мысли, что полтавская «Ворскла» – команда Кулача. Он ее нашел.

Кулачу 28 лет недавно исполнилось. Он смотрит как в сторону Европы, так и в сторону любого украинского клуба, где ставит себе цель – получить выгодные финансовые условия. Сейчас это определяющий момент для Владислава Кулача.

В принципе, его понять можно. Он сейчас хочет улучшить свои финансовые показатели. Это может быть «Динамо», а может быть, если у зарубежного клуба с хорошими финансовыми показателями будет интерес, то Кулач выберет финансовые показатели».