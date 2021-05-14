В Динамо или в Европу? Где продолжит карьеру лучший бомбардир УПЛ

Александр Денисов рассказал о перспективах Владислава Кулача из «Ворсклы»

  • 14.05.2021 21:23
  • 1764 просмотра
  • 6 комментариев
В Динамо или в Европу? Где продолжит карьеру лучший бомбардир УПЛ
© Футбол 1/2/3. Владислав Кулач

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, какие перспективы продолжения карьеры у нападающего Владислава Кулача, который с 15 голами стал лучшим бомбардиром УПЛ в сезоне 2020/21.

«У Кулача истек контракт с полтавской «Ворсклой». Если говорить по его игровым показателям, то многие склонялись к мысли, что полтавская «Ворскла» – команда Кулача. Он ее нашел.

Кулачу 28 лет недавно исполнилось. Он смотрит как в сторону Европы, так и в сторону любого украинского клуба, где ставит себе цель – получить выгодные финансовые условия. Сейчас это определяющий момент для Владислава Кулача.

В принципе, его понять можно. Он сейчас хочет улучшить свои финансовые показатели. Это может быть «Динамо», а может быть, если у зарубежного клуба с хорошими финансовыми показателями будет интерес, то Кулач выберет финансовые показатели».

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Источник — Денисов Time

(6 голосов)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 21:51
    0
    Pro Star просто делает пиар. Денисов за это пару копеек получит.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 21:47
    +2
    В Европу
    В ДК он не нужен
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 21:47
    +1
    RomanEnakievo, 14.05.2021 21:41
    Что у тебя в наушниках играет? кабзон или газманов?
    Откуда у бича наушники
    Он плинтуса даже с квартиры и те небось пропил
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 21:47
    +1
    _smart_Forever, 14.05.2021 21:38
    Кулач буде придурком, если поведётся на заманухи шубной помойки. Русин и Супряга подтвердят мои слова.
    Почему тебя твои же кроты лошат , а форевка?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 14.05.2021 21:41
    +4
    _smart_Forever, 14.05.2021 21:38
    Кулач буде придурком, если поведётся на заманухи шубной помойки. Русин и Супряга подтвердят мои слова.
    Что у тебя в наушниках играет? кабзон или газманов?
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    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 14.05.2021 21:38
    -4
    Кулач буде придурком, если поведётся на заманухи шубной помойки. Русин и Супряга подтвердят мои слова.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 14.05.2021 21:41
    +4
    _smart_Forever, 14.05.2021 21:38
    Кулач буде придурком, если поведётся на заманухи шубной помойки. Русин и Супряга подтвердят мои слова.
    Что у тебя в наушниках играет? кабзон или газманов?
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 21:47
    +2
    В Европу
    В ДК он не нужен
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 21:47
    +1
    RomanEnakievo, 14.05.2021 21:41
    Что у тебя в наушниках играет? кабзон или газманов?
    Откуда у бича наушники
    Он плинтуса даже с квартиры и те небось пропил
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 21:47
    +1
    _smart_Forever, 14.05.2021 21:38
    Кулач буде придурком, если поведётся на заманухи шубной помойки. Русин и Супряга подтвердят мои слова.
    Почему тебя твои же кроты лошат , а форевка?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 14.05.2021 21:51
    0
    Pro Star просто делает пиар. Денисов за это пару копеек получит.
    Ссылка
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