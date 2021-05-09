Не из Динамо и не из Шахтера. Лучшим бомбардиром сезона стал игрок Ворсклы

Владислав Кулач забил 15 голов в чемпионате Украины 2020/21

  • 09.05.2021 19:43
  • 530 просмотров
  • 3 комментария
Не из Динамо и не из Шахтера. Лучшим бомбардиром сезона стал игрок Ворсклы
© FootBoom. Владислав Кулач

Лучшим бомбардиром сезона УПЛ стал нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач, забивший 15 голов.

Кулач выиграл бомбардирскую гонку, опередив форварда «Динамо» Виктора Цыганкова (12 забитых мячей).

Отметим, что у Кулача заканчивается контракт с полтавской «Ворсклой», и он становится свободным агентом

Лучшие бомбардиры УПЛ 2020/21

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 09.05.2021 20:02
    +2
    ZAKARPATFAN, 09.05.2021 20:00
    Знаю що замінусуюит мене тут 2-3 неадеквата зі своїх 10ти акаунтов. Але ці 15 голів для кращого бомбардира чемпіонату України - мабуть найслабший показник серед усіх європейських чемпіонатів. Знаю, що навіть в країнах Прибалтики забивають більше голів. Це говорить про рівень українського футболу. Тому й практично нецікавляться нашими нападниками в Європі. Саме з нападом величезні проблеми у нас в країні.
    Совершенно верно.Да тут как бы и так всё понятно.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.05.2021 20:00
    0
    Знаю що замінусуюит мене тут 2-3 неадеквата зі своїх 10ти акаунтов. Але ці 15 голів для кращого бомбардира чемпіонату України - мабуть найслабший показник серед усіх європейських чемпіонатів. Знаю, що навіть в країнах Прибалтики забивають більше голів. Це говорить про рівень українського футболу. Тому й практично нецікавляться нашими нападниками в Європі. Саме з нападом величезні проблеми у нас в країні.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.05.2021 20:00
    +2
    Кулач был в Ворскле лидером и тогда ему предложили контракт он не захотел и поехал на заработки.В итоге толком нигде не задержадся да ещё и травма которую он год потом отходил.Ворскла его взяла снова на полноценный контракт и снова он заиграл по полной.Это его команда.Если хочет поиграть то подпишет контракт если нет то 3 шанса не будет.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.05.2021 20:02
    +2
    ZAKARPATFAN, 09.05.2021 20:00
    Знаю що замінусуюит мене тут 2-3 неадеквата зі своїх 10ти акаунтов. Але ці 15 голів для кращого бомбардира чемпіонату України - мабуть найслабший показник серед усіх європейських чемпіонатів. Знаю, що навіть в країнах Прибалтики забивають більше голів. Це говорить про рівень українського футболу. Тому й практично нецікавляться нашими нападниками в Європі. Саме з нападом величезні проблеми у нас в країні.
    Совершенно верно.Да тут как бы и так всё понятно.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 09.05.2021 20:00
    +2
    Кулач был в Ворскле лидером и тогда ему предложили контракт он не захотел и поехал на заработки.В итоге толком нигде не задержадся да ещё и травма которую он год потом отходил.Ворскла его взяла снова на полноценный контракт и снова он заиграл по полной.Это его команда.Если хочет поиграть то подпишет контракт если нет то 3 шанса не будет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 09.05.2021 20:00
    0
    Знаю що замінусуюит мене тут 2-3 неадеквата зі своїх 10ти акаунтов. Але ці 15 голів для кращого бомбардира чемпіонату України - мабуть найслабший показник серед усіх європейських чемпіонатів. Знаю, що навіть в країнах Прибалтики забивають більше голів. Це говорить про рівень українського футболу. Тому й практично нецікавляться нашими нападниками в Європі. Саме з нападом величезні проблеми у нас в країні.
    Ссылка
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