Не из Динамо и не из Шахтера. Лучшим бомбардиром сезона стал игрок Ворсклы

Лучшим бомбардиром сезона УПЛ стал нападающий «Ворсклы» Владислав Кулач, забивший 15 голов.
Кулач выиграл бомбардирскую гонку, опередив форварда «Динамо» Виктора Цыганкова (12 забитых мячей).
Отметим, что у Кулача заканчивается контракт с полтавской «Ворсклой», и он становится свободным агентом.
Лучшие бомбардиры УПЛ 2020/21
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Источник — Sport.ua
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