Итоговая турнирная таблица УПЛ. Пять команд получили путевки в еврокубки

9 мая прошел последний 26-й тур Украинской Премьер-лиги.

Чемпионом Украины стало «Динамо» и попало в групповой раунд Лиги чемпионов. «Шахтер» будет играть в квалификации ЛЧ, причем надо будет пройти два раунда отбора, иначе донецкую команду ждет переход в группу Лиги Европы.

«Заря» как обладатель бронзовых наград (и возможный победитель Кубка Украины) вышла в квалификацию Лиги Европы. Если луганчане проиграют квалификацию, то перейдут автоматически в групповой раунд Лиги конференций (новый, третий по силе еврокубковый турнир). То есть, еврокубковая осень гарантирована трем украинским клубам.

В последнем туре решался только один принципиальный вопрос – кто вместе с «Колосом» будет играть в квалификации Лиги конференций. «Ворскла» выиграла свой матч и опередила «Десну», финишировав на 5-й позиции.

В следующем сезоне в УПЛ будет играть 16 команд. «Минай» покидает топ-дивизион, а три клуба пополнят УПЛ. На повышение в классе из Первой лиги претендуют «Верес» Ровно, «Черноморец» Одесса, «Металлист 1925» Харьков и «Агробизнес» Волочиск.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [ Динамо Киев ]

(групповой раунд): чемпион Украины [ ] Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [ Шахтер Донецк ]

(квалификация Q3): вице-чемпион Украины [ ] Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [ Заря Луганск ]

(квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [ ] Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [ Колос Ковалевка ]

(квалификация Q3): 4-е место ЧУ [ ] Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Ворскла Полтава]

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

До окончания сезона будет сыгран еще один матч – 13 мая в Тернополе в финале Кубка Украины сыграют «Динамо» и «Заря».

УПЛ. 26-й тур

9 мая

Заря Луганск – Александрия – 2:1

– Александрия – 2:1 Колос Ковалевка – Динамо Киев – 0:3

– 0:3 Мариуполь – Десна Чернигов – 4:1

– Десна Чернигов – 4:1 Минай – Ворскла Полтава – 1:2

– 1:2 Днепр-1 – Рух Львов – 1:1

Львов – Олимпик Донецк – 1:1

Шахтер Донецк – Ингулец Петрово – 1:0

Турнирная таблица УПЛ