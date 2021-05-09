Итоговая турнирная таблица УПЛ. Пять команд получили путевки в еврокубки

«Ворскла» присоединилась к «Колосу» в третьем еврокубке – Лиге конференций

  • 09.05.2021 19:10
  • 6717 просмотров
  • 40 комментариев
Итоговая турнирная таблица УПЛ. Пять команд получили путевки в еврокубки
© ФК Динамо. Киевляне выиграли чемпионат

9 мая прошел последний 26-й тур Украинской Премьер-лиги

Чемпионом Украины стало «Динамо» и попало в групповой раунд Лиги чемпионов. «Шахтер» будет играть в квалификации ЛЧ, причем надо будет пройти два раунда отбора, иначе донецкую команду ждет переход в группу Лиги Европы.

«Заря» как обладатель бронзовых наград (и возможный победитель Кубка Украины) вышла в квалификацию Лиги Европы. Если луганчане проиграют квалификацию, то перейдут автоматически в групповой раунд Лиги конференций (новый, третий по силе еврокубковый турнир). То есть, еврокубковая осень гарантирована трем украинским клубам.

В последнем туре решался только один принципиальный вопрос – кто вместе с «Колосом» будет играть в квалификации Лиги конференций. «Ворскла» выиграла свой матч и опередила «Десну», финишировав на 5-й позиции.

В следующем сезоне в УПЛ будет играть 16 команд. «Минай» покидает топ-дивизион, а три клуба пополнят УПЛ. На повышение в классе из Первой лиги претендуют «Верес» Ровно, «Черноморец» Одесса, «Металлист 1925» Харьков и «Агробизнес» Волочиск.

Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:

  • Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]
  • Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [Шахтер Донецк]
  • Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [Заря Луганск]
  • Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [Колос Ковалевка]
  • Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Ворскла Полтава]

Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.

До окончания сезона будет сыгран еще один матч – 13 мая в Тернополе в финале Кубка Украины сыграют «Динамо» и «Заря».

УПЛ. 26-й тур

9 мая

  • Заря Луганск – Александрия – 2:1
  • Колос Ковалевка – Динамо Киев – 0:3
  • Мариуполь – Десна Чернигов – 4:1
  • Минай – Ворскла Полтава – 1:2
  • Днепр-1 – Рух Львов – 1:1
  • Львов – Олимпик Донецк – 1:1
  • Шахтер Донецк – Ингулец Петрово – 1:0

Турнирная таблица УПЛ

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Николай Степанюк, Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 20:04
    +1
    090545, 09.05.2021 20:02
    Это ты от фонаря считаешь?
    Вед Суперкубок относится аж к предыдущему сезону! А новый будет перед началом нового чемпионата, и по итогам этого.
    я считаю в этом году,тебе этого не понять и купи азбуку
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 20:03
    0
    ass36, 09.05.2021 20:00
    Лига чемпионов без бабла там делать нечего, турнир для олигархов
    Не бабло решает там, ПСЖ тому показатель.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 09.05.2021 20:03
    -1
    Vladislav Pohily, 09.05.2021 19:49
    "Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [Заря Луганск]"
    Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
    Не непопадає, а формати 3-х кубків змінено. Є й плюси, а також мінуси. Головний мінус для команд ЛЧ, де прибавляється замість 6 ігор групи - 10, але без груп. Зате в ЛЄ можна зайняти 3-місце, де також продовжуєш але вже в Кубку Конференцій. ЛЄ напряму до групи потрапляють лише Федерації 1-6 місць рейтингу.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 20:03
    0
    sahka1981, 09.05.2021 19:58
    9 мая 2021 19:17
    "Динамо" - абсолютный чемпион!
    Кияни досягають цього символічного звання вп’яте в історії.
    У футбольному вжитку здавна циркулює термін «абсолютний чемпіон». Ним позначають ситуацію, коли певна команда, вигравши чемпіонський титул, також підкорила чотири додаткові показники: здобула найбільшу кількість перемог, найрідше програвала, забила найбільше м’ячів і найменше пропустила.
    За 30 Чемпіонатів України явище абсолютного чемпіона спостерігалося вісім разів: п’ять разів цей титул здобувало «Динамо», тричі – «Шахтар».
    Тобто званням, здобутим поточного сезону, кияни ще більше підняли планку національного рекорду."
    Круто!
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 20:02
    -2
    TOTGEN, 09.05.2021 19:58
    14 мая вполне возможен Хет-трик,посмотрим!
    Это ты от фонаря считаешь?
    Вед Суперкубок относится аж к предыдущему сезону! А новый будет перед началом нового чемпионата, и по итогам этого.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 20:02
    +1
    Vladislav Pohily, 09.05.2021 19:49
    "Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [Заря Луганск]"
    Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
    Лига Конференций - это тоже ЕК. Если Заря не пройдет квалификацию, то попадет в группы ЛК
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 09.05.2021 20:00
    +1
    Лига чемпионов без бабла там делать нечего, турнир для олигархов
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 19:58
    -2
    14 мая вполне возможен Хет-трик,посмотрим!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 09.05.2021 19:58
    -1
    9 мая 2021 19:17
    "Динамо" - абсолютный чемпион!
    Кияни досягають цього символічного звання вп’яте в історії.
    У футбольному вжитку здавна циркулює термін «абсолютний чемпіон». Ним позначають ситуацію, коли певна команда, вигравши чемпіонський титул, також підкорила чотири додаткові показники: здобула найбільшу кількість перемог, найрідше програвала, забила найбільше м’ячів і найменше пропустила.
    За 30 Чемпіонатів України явище абсолютного чемпіона спостерігалося вісім разів: п’ять разів цей титул здобувало «Динамо», тричі – «Шахтар».
    Тобто званням, здобутим поточного сезону, кияни ще більше підняли планку національного рекорду."
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 09.05.2021 19:57
    -2
    DSH88, 09.05.2021 19:42
    А что ж тебе сынулька не подарил вместе с компом ? Али не заработал ? Или такой же 3,14здабол как и ты его папаша "металлург" который мет произвоздство только в х/ф видел.
    +++++
    та хай не 3.14.-здить цей цифро-НІК-мічений, т.я. на сьогодні БЕЗ СМАРТФОНІВ, точніше з НЕСМАРТФОНАМИ, а мобілами за 300-1200 ₴₴₴, або пенсіонери похилого віку, або наркоші з алкашнею, або ж бомжі безпритульні. Я займаюсь з групами дітей 3-11 класи + нечасто зі студентами, і у всіх їх як мінімум Xiaomi з Huawai. У часи інтернету, Pay-розрахунками, пожук потрібних місць, гравітація, гугль-пошук, тощо.., без смартфону просто неможливо.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 09.05.2021 19:57
    0
    ПФК Львів стає головною командою Західної України та міста Львова зокрема!
    Почалось формування фан руху ПФК ЛЬВІВ і що саме добре клуб всіляко підтримує фан рух. Є потужна дитяча футбольна школа, яка виховує молодих талантів і діти з маленьких років ростуть у любові до одного клубу і цей клуб у їхньому серці з малечку, цей клуб ПФК ЛЬВІВ !
    Тільки Львів!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 09.05.2021 19:55
    -2
    Поздравляю киевское Динамо с блестящей победой в чемпиона те, желаю завоевания Кубка Украины и продолжения успехов в следующем сезоне, в том числе в Лиге чемпионов! Мы лучшие!!!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 09.05.2021 19:53
    0
    Trasher311987, 09.05.2021 19:46
    ты наверное не успокоишься никогда.
    Бессмертный молодец.
    Надеюсь не будете однодневками.
    На наступний сезон Львів наробить шороху в УПЛ!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 09.05.2021 19:49
    0
    "Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [Заря Луганск]"
    Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 19:49
    -1
    Trasher311987, 09.05.2021 19:47
    Тебе виднее
    Да
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.05.2021 19:47
    +1
    ENJOY, 09.05.2021 19:47
    Нам мастерства и тоже тренера
    Тебе виднее
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 19:47
    +1
    Trasher311987, 09.05.2021 19:43
    Я тут не причем, спасибо тренеру.
    А вам удачи.
    Желаю больше украинцев в составе.
    Нам мастерства и тоже тренера
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.05.2021 19:46
    +2
    PFCLviv, 09.05.2021 19:45
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і ФК Рух!
    ты наверное не успокоишься никогда.
    Бессмертный молодец.
    Надеюсь не будете однодневками.
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 09.05.2021 19:45
    -2
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і ФК Рух!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 09.05.2021 19:44
    -2
    Всех с победой... Динамо Киев в чемпионате Украины, мы лучшие и чемпионы. А также поздравляю всех женщин с Днем матери, надеюсь и пылеголовые донбассосы сегодня с поздравили своих матерей с этим праздником
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:36
    +3
    Trasher311987, 09.05.2021 19:35
    Я тебя поздравляю
    И я тебя
    С чемпионством и , что главное , отличной игрой !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.05.2021 19:35
    +3
    funcat, 09.05.2021 19:34
    ДК молодцы. Лучшие на всей дистанции были
    Я тебя поздравляю
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.05.2021 19:46
    +2
    PFCLviv, 09.05.2021 19:45
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і ФК Рух!
    ты наверное не успокоишься никогда.
    Бессмертный молодец.
    Надеюсь не будете однодневками.
    Ссылка
    DSH88
    online
      DSH88, 09.05.2021 19:42
    +2
    090545, 09.05.2021 19:36
    У меня нет смартфона, но есть ощущение реалий. Именно про евросезон я думаю с печалью. А ждать то не долго. Ещё 2 волны Ковида - и осень.
    А что ж тебе сынулька не подарил вместе с компом ? Али не заработал ? Или такой же 3,14здабол как и ты его папаша "металлург" который мет произвоздство только в х/ф видел.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.05.2021 19:41
    +2
    ENJOY, 09.05.2021 19:39
    А шо увидим!?
    Увидим что Динамо чемпион Шахтер нет.
    Я боялся из за судей но вы сами помогли своей игрой.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 09.05.2021 19:34
    +2
    ДК молодцы. Лучшие на всей дистанции были
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 09.05.2021 19:30
    +2
    Чемпионы-Чемпионы ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!!!!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.05.2021 19:27
    +2
    В этом чемпионате Шахтёр прыгнул выше головы и можно отметить феерическое возвращение Милевского в наш чемпионат,Милевский отлично помог Минаю вернуться в свой законный дивизион
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 09.05.2021 20:04
    +1
    090545, 09.05.2021 20:02
    Это ты от фонаря считаешь?
    Вед Суперкубок относится аж к предыдущему сезону! А новый будет перед началом нового чемпионата, и по итогам этого.
    я считаю в этом году,тебе этого не понять и купи азбуку
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 20:02
    +1
    Vladislav Pohily, 09.05.2021 19:49
    "Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [Заря Луганск]"
    Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
    Лига Конференций - это тоже ЕК. Если Заря не пройдет квалификацию, то попадет в группы ЛК
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 09.05.2021 20:00
    +1
    Лига чемпионов без бабла там делать нечего, турнир для олигархов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.05.2021 19:47
    +1
    ENJOY, 09.05.2021 19:47
    Нам мастерства и тоже тренера
    Тебе виднее
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 19:47
    +1
    Trasher311987, 09.05.2021 19:43
    Я тут не причем, спасибо тренеру.
    А вам удачи.
    Желаю больше украинцев в составе.
    Нам мастерства и тоже тренера
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 09.05.2021 19:36
    +1
    Trasher311987, 09.05.2021 19:31
    Думаю вряд ли ты из мая в сентябрь заглядываешь?
    Ну максимум в смартфон.
    У меня нет смартфона, но есть ощущение реалий. Именно про евросезон я думаю с печалью. А ждать то не долго. Ещё 2 волны Ковида - и осень.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.05.2021 19:31
    +1
    090545, 09.05.2021 19:27
    Думаю что этот сезон в УЕФА будет ещё печальней, чем предыдущий.
    Думаю вряд ли ты из мая в сентябрь заглядываешь?
    Ну максимум в смартфон.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 09.05.2021 20:03
    0
    ass36, 09.05.2021 20:00
    Лига чемпионов без бабла там делать нечего, турнир для олигархов
    Не бабло решает там, ПСЖ тому показатель.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 09.05.2021 20:03
    0
    sahka1981, 09.05.2021 19:58
    9 мая 2021 19:17
    "Динамо" - абсолютный чемпион!
    Кияни досягають цього символічного звання вп’яте в історії.
    У футбольному вжитку здавна циркулює термін «абсолютний чемпіон». Ним позначають ситуацію, коли певна команда, вигравши чемпіонський титул, також підкорила чотири додаткові показники: здобула найбільшу кількість перемог, найрідше програвала, забила найбільше м’ячів і найменше пропустила.
    За 30 Чемпіонатів України явище абсолютного чемпіона спостерігалося вісім разів: п’ять разів цей титул здобувало «Динамо», тричі – «Шахтар».
    Тобто званням, здобутим поточного сезону, кияни ще більше підняли планку національного рекорду."
    Круто!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 09.05.2021 19:57
    0
    ПФК Львів стає головною командою Західної України та міста Львова зокрема!
    Почалось формування фан руху ПФК ЛЬВІВ і що саме добре клуб всіляко підтримує фан рух. Є потужна дитяча футбольна школа, яка виховує молодих талантів і діти з маленьких років ростуть у любові до одного клубу і цей клуб у їхньому серці з малечку, цей клуб ПФК ЛЬВІВ !
    Тільки Львів!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 09.05.2021 19:53
    0
    Trasher311987, 09.05.2021 19:46
    ты наверное не успокоишься никогда.
    Бессмертный молодец.
    Надеюсь не будете однодневками.
    На наступний сезон Львів наробить шороху в УПЛ!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 09.05.2021 19:49
    0
    "Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [Заря Луганск]"
    Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
    Ссылка
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