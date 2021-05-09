Итоговая турнирная таблица УПЛ. Пять команд получили путевки в еврокубки

9 мая прошел последний 26-й тур Украинской Премьер-лиги.
Чемпионом Украины стало «Динамо» и попало в групповой раунд Лиги чемпионов. «Шахтер» будет играть в квалификации ЛЧ, причем надо будет пройти два раунда отбора, иначе донецкую команду ждет переход в группу Лиги Европы.
«Заря» как обладатель бронзовых наград (и возможный победитель Кубка Украины) вышла в квалификацию Лиги Европы. Если луганчане проиграют квалификацию, то перейдут автоматически в групповой раунд Лиги конференций (новый, третий по силе еврокубковый турнир). То есть, еврокубковая осень гарантирована трем украинским клубам.
В последнем туре решался только один принципиальный вопрос – кто вместе с «Колосом» будет играть в квалификации Лиги конференций. «Ворскла» выиграла свой матч и опередила «Десну», финишировав на 5-й позиции.
В следующем сезоне в УПЛ будет играть 16 команд. «Минай» покидает топ-дивизион, а три клуба пополнят УПЛ. На повышение в классе из Первой лиги претендуют «Верес» Ровно, «Черноморец» Одесса, «Металлист 1925» Харьков и «Агробизнес» Волочиск.
Украину в еврокубках сезона 2021/22 будут представлять 5 команд:
- Лига чемпионов (групповой раунд): чемпион Украины [Динамо Киев]
- Лига чемпионов (квалификация Q3): вице-чемпион Украины [Шахтер Донецк]
- Лига Европы (квалификация Q4): обладатель Кубка или 3-е место ЧУ [Заря Луганск]
- Лига конференций (квалификация Q3): 4-е место ЧУ [Колос Ковалевка]
- Лига конференций (квалификация Q2): 5-е место ЧУ [Ворскла Полтава]
Отметим, что с сезона 2022/23 Украина теряет прямую путевку в Лигу чемпионов из-за падения в рейтинге УЕФА.
До окончания сезона будет сыгран еще один матч – 13 мая в Тернополе в финале Кубка Украины сыграют «Динамо» и «Заря».
УПЛ. 26-й тур
9 мая
- Заря Луганск – Александрия – 2:1
- Колос Ковалевка – Динамо Киев – 0:3
- Мариуполь – Десна Чернигов – 4:1
- Минай – Ворскла Полтава – 1:2
- Днепр-1 – Рух Львов – 1:1
- Львов – Олимпик Донецк – 1:1
- Шахтер Донецк – Ингулец Петрово – 1:0
Николай Степанюк, Sport.ua
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Вед Суперкубок относится аж к предыдущему сезону! А новый будет перед началом нового чемпионата, и по итогам этого.
Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
"Динамо" - абсолютный чемпион!
Кияни досягають цього символічного звання вп’яте в історії.
У футбольному вжитку здавна циркулює термін «абсолютний чемпіон». Ним позначають ситуацію, коли певна команда, вигравши чемпіонський титул, також підкорила чотири додаткові показники: здобула найбільшу кількість перемог, найрідше програвала, забила найбільше м’ячів і найменше пропустила.
За 30 Чемпіонатів України явище абсолютного чемпіона спостерігалося вісім разів: п’ять разів цей титул здобувало «Динамо», тричі – «Шахтар».
Тобто званням, здобутим поточного сезону, кияни ще більше підняли планку національного рекорду."
Вед Суперкубок относится аж к предыдущему сезону! А новый будет перед началом нового чемпионата, и по итогам этого.
Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
"Динамо" - абсолютный чемпион!
Кияни досягають цього символічного звання вп’яте в історії.
У футбольному вжитку здавна циркулює термін «абсолютний чемпіон». Ним позначають ситуацію, коли певна команда, вигравши чемпіонський титул, також підкорила чотири додаткові показники: здобула найбільшу кількість перемог, найрідше програвала, забила найбільше м’ячів і найменше пропустила.
За 30 Чемпіонатів України явище абсолютного чемпіона спостерігалося вісім разів: п’ять разів цей титул здобувало «Динамо», тричі – «Шахтар».
Тобто званням, здобутим поточного сезону, кияни ще більше підняли планку національного рекорду."
та хай не 3.14.-здить цей цифро-НІК-мічений, т.я. на сьогодні БЕЗ СМАРТФОНІВ, точніше з НЕСМАРТФОНАМИ, а мобілами за 300-1200 ₴₴₴, або пенсіонери похилого віку, або наркоші з алкашнею, або ж бомжі безпритульні. Я займаюсь з групами дітей 3-11 класи + нечасто зі студентами, і у всіх їх як мінімум Xiaomi з Huawai. У часи інтернету, Pay-розрахунками, пожук потрібних місць, гравітація, гугль-пошук, тощо.., без смартфону просто неможливо.
Почалось формування фан руху ПФК ЛЬВІВ і що саме добре клуб всіляко підтримує фан рух. Є потужна дитяча футбольна школа, яка виховує молодих талантів і діти з маленьких років ростуть у любові до одного клубу і цей клуб у їхньому серці з малечку, цей клуб ПФК ЛЬВІВ !
Тільки Львів!
Бессмертный молодец.
Надеюсь не будете однодневками.
Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
А вам удачи.
Желаю больше украинцев в составе.
ПФК Львів і ФК Рух!
Бессмертный молодец.
Надеюсь не будете однодневками.
ПФК Львів і ФК Рух!
С чемпионством и , что главное , отличной игрой !
ПФК Львів і ФК Рух!
Бессмертный молодец.
Надеюсь не будете однодневками.
Я боялся из за судей но вы сами помогли своей игрой.
Вед Суперкубок относится аж к предыдущему сезону! А новый будет перед началом нового чемпионата, и по итогам этого.
Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
А вам удачи.
Желаю больше украинцев в составе.
Ну максимум в смартфон.
Ну максимум в смартфон.
"Динамо" - абсолютный чемпион!
Кияни досягають цього символічного звання вп’яте в історії.
У футбольному вжитку здавна циркулює термін «абсолютний чемпіон». Ним позначають ситуацію, коли певна команда, вигравши чемпіонський титул, також підкорила чотири додаткові показники: здобула найбільшу кількість перемог, найрідше програвала, забила найбільше м’ячів і найменше пропустила.
За 30 Чемпіонатів України явище абсолютного чемпіона спостерігалося вісім разів: п’ять разів цей титул здобувало «Динамо», тричі – «Шахтар».
Тобто званням, здобутим поточного сезону, кияни ще більше підняли планку національного рекорду."
Почалось формування фан руху ПФК ЛЬВІВ і що саме добре клуб всіляко підтримує фан рух. Є потужна дитяча футбольна школа, яка виховує молодих талантів і діти з маленьких років ростуть у любові до одного клубу і цей клуб у їхньому серці з малечку, цей клуб ПФК ЛЬВІВ !
Тільки Львів!
Бессмертный молодец.
Надеюсь не будете однодневками.
Третье место уже не попадает на прямую в группу ЛЕ? Похоже в ЕК осенью у нас будет только 2 команды.
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