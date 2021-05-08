Он смотрит в сторону Европы. Куда уйдет лучший бомбардир УПЛ?

Денисов рассказал о перспективах игрока «Ворсклы» Владислава Кулача

  • 08.05.2021 05:30
  • 501 просмотр
  • 1 комментарий
Он смотрит в сторону Европы. Куда уйдет лучший бомбардир УПЛ?
© XSport. Владислав Кулач

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, какие перспективы продолжения карьеры у нападающего «Ворсклы» Владислава Кулача:

«У Владислава Кулача заканчивается контракт с полтавской «Ворсклой». Он становится свободным агентом. Я точно знаю, что Кулач рассматривает перспективу не оставаться в «Ворскле».

Кулач смотрит в сторону Европы, и вероятность очень высокая, что он продолжит карьеру в зарубежном клубе. В какой именно стране? Мне это пока неизвестно».

Владислав Кулач возглавляет бомбардирскую гонку УПЛ (14 голов), опережая форварда «Динамо» Виктора Цыганкова (12 забитых мячей).

Лучшие бомбардиры УПЛ

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Источник — Денисов Time

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 08.05.2021 06:00
    0
    що в наших клубах за дебільний менеджмент, що кращі гравці команди йдуть вільними агентами?
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 08.05.2021 06:00
    0
    що в наших клубах за дебільний менеджмент, що кращі гравці команди йдуть вільними агентами?
    Ссылка
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