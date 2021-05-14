Проблемы с билетами, фанаты vs полиция. Как прошел финал Кубка Украины

Финал Кубка Украины должен был пройти в Тернополе еще в прошлом году, но помешала всемирная пандемия коронавируса. Тогда в спешном порядке матч за титул перенесли сначала во Львов, а потом и в Харьков, где встреча между «Динамо» и «Ворсклой» все же состоялась (1:1, 8-7 по пенальти).



В этом году Тернополь тоже мог потерять право проведения финала. По крайней мере, об этом сообщал главный инсайдер украинского футбола Игорь Цыганык. После полуфинальной встречи к организаторам было большое количество претензий, все они были обоснованными. Главной вопрос заключался в том, почему во время полуфинала «Агробизнес» – «Динамо» (0:3) вместо разрешенных 25% зрителей был почти полный стадион. Тогда на входах на территорию арены у стюардов банально не было сканеров штрихкода, можно было распечатать любой билет и по нему пройти. Что интересно, на финале эти сканеры уже были, но проблему решить все равно не удалось. Наибольшими плюсами по сравнению с полуфиналом стали наличие биотуалетов и огромной палатки для пресс-конференций. Как минимум за это организаторов нужно похвалить.





УАФ перед финальной встречей заявила, что количество пропусков на матч ограничится 20-процентной вместительностью арены, то есть на трибунах будет присутствовать около двух тысяч зрителей. Выглядело это очень странно, ведь 16 мая местная «Нива» возвращается на стадион и на матче с «ВПК-Агро» разрешено заполнить трибуны наполовину. О возможных причинах чуть ниже.



Кроме того, что количество зрителей должно было быть сильно урезанным из-за различных ограничений, реальных билетов на матч в свободной продаже просто не было. Некоторую часть получили клубы, остальные были отданы «ветеранам футбола Тернопольщины, местным ДЮСШ, коллективным членам Ассоциации футбола Тернопольщины и т.п». На выходе получилась ситуация, что большинство билетов оказались пригласительными и ними попросту торговали. Где-то за час до встречи обычные фаны, которые приехали в Тернополь с надеждой все-таки как-то попасть на трибуны стадиона имени Романа Шухевича начали ходить по периметру и кричали: «Барыги, вы где?». Но ответа была тишина.



Еще во время полуфинала крышу высотки возле стадиона оккупировали самые настоящие смельчаки. Сложно сказать, происходит ли подобное на матчах «Нивы», но для поединков такого масштаба практически на любых стадионах это нормальное явление. Больше всего порадовало предостережение перед финалом на одном из подъездов. Спойлер – это сработало наоборот и на финале таких экстремалов оказалось еще больше.





Отдельная тема – фанаты киевского «Динамо». Именно из-за них, вероятно, и были введены такие строгие условия. Во время полуфинальной встречи ультрас киевлян в концовке матча перебрались на центральную трибуну и высказали свое недовольство тем, что команду продолжает тренировать бывший многолетний наставник «Шахтера» Мирча Луческу. Активные болельщики столичной команды его не принимают и всячески пытаются это продемонстрировать при любом удобном случае. Их позиция ясна и понятна, но не все ее разделяют. К примеру, во время полуфинала большинство зрителей на трибунах болели за «Агробизнес», но во время перепалки фанатов «бело-синих» с тренерской скамейкой «Динамо» поддержали румынского специалиста, что стало для него приятной неожиданностью. Кстати, после завершения финала трибуны также несколько минут скандировали: «Луческу, Луческу!», что растрогало его еще больше.



Как и ожидали организаторы, некоторые неприятности с фанатами «Динамо» все же были. О проблеме с билетами уже было сказано, но пройти на трибуны, конечно же, хотелось всем. Ультрас предприняли две попытки. Сначала пошли «свиньей» на пункты пропуска, но полиции было так много, что осуществить подобное было практически нереально. Также болельщики киевлян попытались незаметно зайти вместе с фанатами «Зари», которых заводили организовано на фан-сектор. Но луганчане не оценили шутку юмора и сдали их с потрохами правоохранителям. Сами ультрас «Зари» попытались хоть как-то компенсировать отсутствие фанатов противоположной стороны, дважды зажигая файеры. Также «черно-белые» порадовали тернополян, несколько раз во время матча скандируя: «Луганськ – це Україна».



Что касается каких-то инцидентов на трибунах, то мной их было замечено минимальное количество, а точнее – одно. По истечению получаса игры с центральной трибуны стюарды вывели двух болельщиков, которые, по словам самих стюардов, вели себя непорядочно, хотя и были с билетами. Судя по татуировкам, это могли быть представители группировки болельщиков киевлян «Родичи», но это не точно.



Сам матч с трибун выглядел не так интересно, как вся вот эта околофутбольная тема. «Заря» имела несколько хороших моментов во второй половине первого тайма, но, в целом, ей немного повезло уйти на дополнительное время. Из-за того, что «Динамо» лишилось активной поддержки, первые минут 60 чаще было слышно луганчан. И только после того, как Беседин совершил чудовищный промах на 62-й минуте, поддержка столичной команды усилилась, продолжая доминировать до конца встречи.



Перед матчем много опасений вызвало назначение главным арбитром Юрия Иванова, который вляпался в несколько неприятных историй за последнее время. Напомню, что это именно ему основатель «Агробизнеса» и уже бывший вице-президент УАФ Олег Собуцкий якобы разбил лицо после матча 24-го тура прошлого сезона Первой против «Минай» (0:2). Да и отмененный гол «Олимпика» в ворота «Шахтера» и последовавший за ним огненный спитч Владислав Гельзин чего стоят. К счастью, опасения не оправдались. Единственный момент, который мог изменить результат матча, и к которому остались вопросы до просмотра повтору – падение Сайядманеша в компенсированное время второго тайма. Но Катерина Монзуль на ВАРе также не усмотрела никакого нарушения в том эпизоде. Скамейка «Зари» имела еще несколько претензий к арбитру во время матча по менее значимым моментам, но на послематчевой пресс-конференции Виктор Скрипник даже не заикнулся о теме судейства.





После завершения финальной встречи президент УАФ Андрей Павелко подошел к Мирче Луческу и около минуты с ним тепло общался. Возможно, их диалог длился бы дольше, но последовало награждение. «Динамо» впервые с сезона 2006/07 взяло все три титула в Украине в рамках одного сезона, румынский специалист вернулся в Украину триумфатором, а луганская «Заря» при Скрипнике окончательно стала третьей силой, которая еще пока не может дотянуться до «серебра», но и «бронзу» в чемпионате не отдает, и в финале Кубка играет.