Источник: Флик согласился тренировать Шахтер, но выбрал сборную Германии

Журналист Александр Денисов утверждает, что «Шахтер» ранней весной вел переговоры с тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом.

Наставник согласился возглавить команду, но затем ему поступило предложение тренировать сборную Германии.

«Шахтер» в теории рассматривал и возвращение Паулу Фонсеки, но был другой вариант. С одним кандидатом даже достигли соглашения. «Шахтер» ранее вышел на Ханса-Дитера Флика из «Баварии», который покинет клуб после сезона».

«И Флик подтвердил, что готов возглавить «Шахтер», но затем появился вариант со сборной Германии. И от такого предложения не отказываются», - рассказал Денисов.

Ожидается, что новым тренером команды в итоге станет Роберто Де Дзерби.