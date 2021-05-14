Источник: Флик согласился тренировать Шахтер, но выбрал сборную Германии

Журналист Александр Денисов утверждает, что «Шахтер» ранней весной вел переговоры с тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом.
Наставник согласился возглавить команду, но затем ему поступило предложение тренировать сборную Германии.
«Шахтер» в теории рассматривал и возвращение Паулу Фонсеки, но был другой вариант. С одним кандидатом даже достигли соглашения. «Шахтер» ранее вышел на Ханса-Дитера Флика из «Баварии», который покинет клуб после сезона».
«И Флик подтвердил, что готов возглавить «Шахтер», но затем появился вариант со сборной Германии. И от такого предложения не отказываются», - рассказал Денисов.
Ожидается, что новым тренером команды в итоге станет Роберто Де Дзерби.
Источник — Денисов Time
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А ще дав згоду Гвардіола, Клоп, Нагельсман і Гасперіні, і вони на "чу ва чі" визначали, кому так сильно пофартить
Шансов на это немного, но посмотрим.
А ще дав згоду Гвардіола, Клоп, Нагельсман і Гасперіні, і вони на "чу ва чі" визначали, кому так сильно пофартить
Шансов на это немного, но посмотрим.
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