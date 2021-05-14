Источник: Флик согласился тренировать Шахтер, но выбрал сборную Германии

Александр Денисов утверждает, что наставник был готов работать в Украине

  • 14.05.2021 16:40
  • 1982 просмотра
  • 14 комментариев
Источник: Флик согласился тренировать Шахтер, но выбрал сборную Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine «Куда переходишь - в Шахтер?»

Журналист Александр Денисов утверждает, что «Шахтер» ранней весной вел переговоры с тренером «Баварии» Хансом-Дитером Фликом.

Наставник согласился возглавить команду, но затем ему поступило предложение тренировать сборную Германии.

«Шахтер» в теории рассматривал и возвращение Паулу Фонсеки, но был другой вариант. С одним кандидатом даже достигли соглашения. «Шахтер» ранее вышел на Ханса-Дитера Флика из «Баварии», который покинет клуб после сезона».

«И Флик подтвердил, что готов возглавить «Шахтер», но затем появился вариант со сборной Германии. И от такого предложения не отказываются», - рассказал Денисов.

Ожидается, что новым тренером команды в итоге станет Роберто Де Дзерби.

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Источник — Денисов Time

(13 голосов)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 14.05.2021 17:16
    0
    funcat, 14.05.2021 16:50
    Так же источник сообщил , Гвардиола давал принципиальное согласие на переход в шахтёр , но этим планам помешал выход МС в финал ЛЧ
    Да сам Палкин уже запутался
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 14.05.2021 17:08
    0
    Александр Федько, 14.05.2021 16:47
    Барселона готова была купить Срну, но Срна выбрал Кальяри ))))
    А еще Серхио Агуэро переходит в шлактер, правда он об этом не знает привет закарпатлошарик
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 14.05.2021 17:02
    +1

    А ще дав згоду Гвардіола, Клоп, Нагельсман і Гасперіні, і вони на "чу ва чі" визначали, кому так сильно пофартить
    Ссылка
    _vava
    online
      _vava, 14.05.2021 17:02
    0
    Гвардіола, Флік, Поччетіно, Зідан, Клопп та інші борються за тренерське крісло в Шлюхтьорі. Більшого маразму нечув .
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 16:56
    0
    Не зависимо от трансферов, Де Дзерби в первые 2 года работы в Украине сможет составить конкуренцию Луческу только в одном случае, если он гений.
    Шансов на это немного, но посмотрим.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 16:51
    +1
    Александр Федько, 14.05.2021 16:47
    Барселона готова была купить Срну, но Срна выбрал Кальяри ))))
    Помню пол года с этого ухахатывались
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 16:50
    +1
    Так же источник сообщил , Гвардиола давал принципиальное согласие на переход в шахтёр , но этим планам помешал выход МС в финал ЛЧ
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.05.2021 16:47
    +3
    Барселона готова была купить Срну, но Срна выбрал Кальяри ))))
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 14.05.2021 16:46
    0
    Аххахахааа оце то приколіще))
    Ссылка
    drekcler1
      drekcler1, 14.05.2021 16:46
    0
    Пиз..ть не мешки ворочать.Может и с Де Дзерби какая оказия вийти.
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 14.05.2021 16:44
    0
    Ах там еще и источник пе*исов тайм
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 14.05.2021 16:43
    0
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.05.2021 16:42
    0
    Очередной бред
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 16:41
    0
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 14.05.2021 16:47
    +3
    Барселона готова была купить Срну, но Срна выбрал Кальяри ))))
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 14.05.2021 17:02
    +1

    А ще дав згоду Гвардіола, Клоп, Нагельсман і Гасперіні, і вони на "чу ва чі" визначали, кому так сильно пофартить
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 16:51
    +1
    Александр Федько, 14.05.2021 16:47
    Барселона готова была купить Срну, но Срна выбрал Кальяри ))))
    Помню пол года с этого ухахатывались
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 16:50
    +1
    Так же источник сообщил , Гвардиола давал принципиальное согласие на переход в шахтёр , но этим планам помешал выход МС в финал ЛЧ
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 14.05.2021 17:16
    0
    funcat, 14.05.2021 16:50
    Так же источник сообщил , Гвардиола давал принципиальное согласие на переход в шахтёр , но этим планам помешал выход МС в финал ЛЧ
    Да сам Палкин уже запутался
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 14.05.2021 17:08
    0
    Александр Федько, 14.05.2021 16:47
    Барселона готова была купить Срну, но Срна выбрал Кальяри ))))
    А еще Серхио Агуэро переходит в шлактер, правда он об этом не знает привет закарпатлошарик
    Ссылка
    _vava
    online
      _vava, 14.05.2021 17:02
    0
    Гвардіола, Флік, Поччетіно, Зідан, Клопп та інші борються за тренерське крісло в Шлюхтьорі. Більшого маразму нечув .
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 16:56
    0
    Не зависимо от трансферов, Де Дзерби в первые 2 года работы в Украине сможет составить конкуренцию Луческу только в одном случае, если он гений.
    Шансов на это немного, но посмотрим.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 14.05.2021 16:46
    0
    Аххахахааа оце то приколіще))
    Ссылка
    drekcler1
      drekcler1, 14.05.2021 16:46
    0
    Пиз..ть не мешки ворочать.Может и с Де Дзерби какая оказия вийти.
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 14.05.2021 16:44
    0
    Ах там еще и источник пе*исов тайм
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 14.05.2021 16:43
    0
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.05.2021 16:42
    0
    Очередной бред
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 16:41
    0
    Ссылка
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