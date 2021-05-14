Позвали в УАФ. Михайличенко покинул пост спортивного директора Динамо

Легендарный футболист киевского «Динамо» Алексей Михайличенко, который до недавнего времени занимал должность спортивного директора киевского клуба, в ближайшее время может приступить к работе в УАФ.
Таким образом, Михайличенко присоединится к другим бывшим легендарным футболистам, которые сейчас работают в Украинской ассоциации футбола – Олегу Протасову, Олегу Блохину, Игорю Беланову и Анатолию Демьяненко.
Алексей Михайличенко работал на должности спортивного директора «Динамо» с октября 2010 года, дважды за это время перебираясь в тренерский штаб команды. В сезоне 2012/13 специалист был помощником Олега Блохина, в сезоне 2019/20 сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера. Впервые возглавил столичный клуб еще в 2002 году после смерти Валерия Лобановского.
Противоречивый вояж в Италию. Как Михайличенко стал чемпионом с Сампдорией
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Лесику сначала это тренерство было в тягость как и нас .
Хотя конечно был лучшего мнения о человеческих качествах Лесика
Но бабок решает - не могу его осудить за это , да и обида на Суркиса присутствует .
А так , спасибо за все
—-
Румын все таки начал выживать сердец из ДК .
Хотя конечно был лучшего мнения о человеческих качествах Лесика
Но бабок решает - не могу его осудить за это , да и обида на Суркиса присутствует .
А так , спасибо за все
—-
Румын все таки начал выживать сердец из ДК .
Хотя конечно был лучшего мнения о человеческих качествах Лесика
Но бабок решает - не могу его осудить за это , да и обида на Суркиса присутствует .
А так , спасибо за все
—-
Румын все таки начал выживать сердец из ДК .
Лесику сначала это тренерство было в тягость как и нас .
Хотя конечно был лучшего мнения о человеческих качествах Лесика
Но бабок решает - не могу его осудить за это , да и обида на Суркиса присутствует .
А так , спасибо за все
—-
Румын все таки начал выживать сердец из ДК .
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.