Позвали в УАФ. Михайличенко покинул пост спортивного директора Динамо

Андрей Павелко собирает звездную команду бывших футболистов

  • 14.05.2021 16:58
  • 1240 просмотров
  • 9 комментариев
Позвали в УАФ. Михайличенко покинул пост спортивного директора Динамо
© ФК Динамо Киев

Легендарный футболист киевского «Динамо» Алексей Михайличенко, который до недавнего времени занимал должность спортивного директора киевского клуба, в ближайшее время может приступить к работе в УАФ.
 
Таким образом, Михайличенко присоединится к другим бывшим легендарным футболистам, которые сейчас работают в Украинской ассоциации футбола – Олегу Протасову, Олегу Блохину, Игорю Беланову и Анатолию Демьяненко.
 
Алексей Михайличенко работал на должности спортивного директора «Динамо» с октября 2010 года, дважды за это время перебираясь в тренерский штаб команды. В сезоне 2012/13 специалист был помощником Олега Блохина, в сезоне 2019/20 сменил Александра Хацкевича на посту главного тренера. Впервые возглавил столичный клуб еще в 2002 году после смерти Валерия Лобановского.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 17:13
    +1
    Yevgeniy Lysenko, 14.05.2021 17:06
    А за что обижаться на Суркиса? Он ему исправно платил бабло, предоставил второй шанс проявить себя на тренерском мостике Динамо - Лесик не справился с задачей...
    За то что кинул на амбразуру , а потом слил
    Лесику сначала это тренерство было в тягость как и нас .
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.05.2021 17:13
    0
    Бесполезные назначения бывших,но богатеньких футболистов на тёпленькие места с огромной зарплатой,а толку от них никакого,лучше пустить эти деньги на детский футбол
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.05.2021 17:12
    0
    Лучше что нибудь для футбола сделали бы полезного. Приобрели ещё один фургон для ВАР, или судей отправили на стажировку. Одно блять эти морды меняют по кругу, а толку нету.
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 14.05.2021 17:06
    +1
    funcat, 14.05.2021 17:03
    Ура 🎉
    Хотя конечно был лучшего мнения о человеческих качествах Лесика
    Но бабок решает - не могу его осудить за это , да и обида на Суркиса присутствует .
    А так , спасибо за все
    —-
    Румын все таки начал выживать сердец из ДК .
    А за что обижаться на Суркиса? Он ему исправно платил бабло, предоставил второй шанс проявить себя на тренерском мостике Динамо - Лесик не справился с задачей...
    Ссылка
    Владимир Ц
    online
      Владимир Ц, 14.05.2021 17:06
    +1
    Отлично, что они там делают, непонятно только. Будет зарплатку хорошую получать как Мирон Маркевич 700 тысяч грн. в месяц ничего не делая
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.05.2021 17:05
    +1
    Мирча какого нибудь румына привезёт. Может и не одного.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 17:03
    +2
    Ура 🎉
    Хотя конечно был лучшего мнения о человеческих качествах Лесика
    Но бабок решает - не могу его осудить за это , да и обида на Суркиса присутствует .
    А так , спасибо за все
    —-
    Румын все таки начал выживать сердец из ДК .
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 14.05.2021 17:02
    +2
    Отлично. Динамо начинает понемногу избавляться от динамовских сердец в структуре клуба!! Это не может не радовать!!
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 17:01
    +5
    Забыли добавить, что Павелко собирает команду бывших хороших футболистов, но бездарных футбольных функционеров и тренеров. Еще Леоненка там не хватает.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 14.05.2021 17:01
    +5
    Забыли добавить, что Павелко собирает команду бывших хороших футболистов, но бездарных футбольных функционеров и тренеров. Еще Леоненка там не хватает.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 17:03
    +2
    Ура 🎉
    Хотя конечно был лучшего мнения о человеческих качествах Лесика
    Но бабок решает - не могу его осудить за это , да и обида на Суркиса присутствует .
    А так , спасибо за все
    —-
    Румын все таки начал выживать сердец из ДК .
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 14.05.2021 17:02
    +2
    Отлично. Динамо начинает понемногу избавляться от динамовских сердец в структуре клуба!! Это не может не радовать!!
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 14.05.2021 17:13
    +1
    Yevgeniy Lysenko, 14.05.2021 17:06
    А за что обижаться на Суркиса? Он ему исправно платил бабло, предоставил второй шанс проявить себя на тренерском мостике Динамо - Лесик не справился с задачей...
    За то что кинул на амбразуру , а потом слил
    Лесику сначала это тренерство было в тягость как и нас .
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 14.05.2021 17:06
    +1
    funcat, 14.05.2021 17:03
    Ура 🎉
    Хотя конечно был лучшего мнения о человеческих качествах Лесика
    Но бабок решает - не могу его осудить за это , да и обида на Суркиса присутствует .
    А так , спасибо за все
    —-
    Румын все таки начал выживать сердец из ДК .
    А за что обижаться на Суркиса? Он ему исправно платил бабло, предоставил второй шанс проявить себя на тренерском мостике Динамо - Лесик не справился с задачей...
    Ссылка
    Владимир Ц
    online
      Владимир Ц, 14.05.2021 17:06
    +1
    Отлично, что они там делают, непонятно только. Будет зарплатку хорошую получать как Мирон Маркевич 700 тысяч грн. в месяц ничего не делая
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 14.05.2021 17:05
    +1
    Мирча какого нибудь румына привезёт. Может и не одного.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 14.05.2021 17:13
    0
    Бесполезные назначения бывших,но богатеньких футболистов на тёпленькие места с огромной зарплатой,а толку от них никакого,лучше пустить эти деньги на детский футбол
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.05.2021 17:12
    0
    Лучше что нибудь для футбола сделали бы полезного. Приобрели ещё один фургон для ВАР, или судей отправили на стажировку. Одно блять эти морды меняют по кругу, а толку нету.
    Ссылка
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