Противоречивый вояж в Италию. Как Михайличенко стал чемпионом с Сампдорией

Розыгрыш Серии А, выигранный «Сампдорией» в сезоне-1990/91, остается историческим и, вероятно, уникальным событием для клуба, вершиной команды, мастерски созданной президентом Паоло Мантовани и главным тренером Вуядином Бошковым. Читая сегодня исторические очерки в итальянской прессе о генуэзцах той поры, практически невозможно наткнуться на какой-либо негатив. Почему практически? Потому, что некоторые обозреватели и сегодня сходятся во мнении, что единственной проблемой той «Сампдории» был Алексей Михайличенко, который должен был стать в Генуе «вишенкой на торте», а вместо этого оказался крайне «неудобоваримой пищей» для командной раздевалки, вписаться в атмосферу которую совершенно не сумел.

Летом 1990 года вокруг «Сампдории» царила абсолютно особенная атмосфера. «Блучеркьяти» как раз оформили историческую для себя победу в Кубке обладателей кубков, что очень раззадорило руководство и болельщиков. Последние буквально мечтали о скудетто, являвшемся главной задачей и для костяка команды, зародившегося в середине восьмидесятых годов и остававшегося в клубе, несмотря на множество соблазнов и предложений извне.

Сезон-1990/91 выглядел для многих, как последний шанс того состава «Сампдории» замахнуться на чемпионство. Довольно благоприятными условия для генуэзцев были еще и потому, что основные конкуренты, кажется, не находились на пике своего великолепия: чемпион «Наполи», как и «Милан» Сакки, подходил к концу очередного цикла существования команды, «Ювентус» с Луиджи Майфреди во главе был потенциально силен, но крайне молод, а потому единственным серьезным оппонентом, превосходившим «Сампдорию» по качеству и опыту, являлся «Интер» Джованни Трапаттони.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сампдория перед сезоном 1990/91

Ожидания вокруг Михайличенко были невероятно высокими, потому что в Европе о хавбеке «Динамо» говорили в то время лишь с восторженной интонацией, особенно выделяя тактическую гибкость экс-подопечного Валерия Лобановского. Тот факт, что на момент трансфера в «Сампдорию» Михайличенко перенес уже две операции на колене, а потому мог иметь проблемы с «физикой», в болельщицкой среде знали откровенно немногие. Информация из советского государства, по понятным причинам, даже в период гласности распространялась не так, как ныне в эпоху независимости Украины и тотального использования сети интернет.

Михайличенко был одним из лучших игроков Европы. А мог стать и великим

Сразу после прибытия в Геную некоторые итальянские журналисты окрестили Михайличенко «вишенкой на торте» в «Сампдории» Бошкова. Украинца считали идеальным дополнением к средней линии команды, ведь тот, по мнению экспертов, сочетал в себе опыт Тониньо Серезо, тактическую выучку Фаусто Пари и взрывную энергетику Аттилио Ломбардо.

В общем, «Сампдорию» по праву считали одной из сильнейших команд того розыгрыша, и начало чемпионата должно было подтвердить или опровергнуть данный тезис. Премьерный матч нового сезона «блучеркьяти» выиграли у «Чезены» (1:0), а Михайличенко не попал даже в заявку на поединок, так как не успел вернуться в расположение команды после игры за сборную. Дебют новобранца состоялся во втором туре, когда «Сампдория» на выезде сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0), а Михайличенко вышел на поле с первых минут и провел три четверти поединка. Спустя еще неделю болельщики генуэзцев наконец-то увидели, ради чего их клуб подписывал украинца – тот провел 90 минут против «Болоньи» (2:1), и на 86-й минуте провел победный мяч.

Изначально приобретение Михайличенко в прессе называлось умелым решением «Сампдории», а Бошков в общении с журналистами отзывается об украинце очень лестно, хотя за кадром становится понятно: какие-то проблемы все-таки существуют. Прежде всего, Алексей сталкивается с необходимостью быстро изучить язык, который помог бы ему куда быстрее акклиматизироваться к новым условиям. Супруга футболиста категорически отказывается учить итальянский, проводя, в конечном итоге, большую часть времени дома, в фактической изоляции. Сам по себе замкнутый характер Михайличенко также не способствует его скорейшей интеграции в команду. Несмотря на то, что раздевалка «Сампдории» тех времен выглядела, как одна дружная семья, экс-футболиста «Динамо» в ней не особо жалуют, ведь тот мало говорит и шутит, а после тренировок быстро принимает душ, переодевается и сразу же спешит домой.

Но 10 октября 1990 года о характере Михайличенко мало кто говорил. В этот день «Сампдория» на своем поле проводила первый матч за Суперкубок УЕФА против «Милана». На 31-й минуте украинский хавбек прекрасно принял передачу с правого фланга на грудь, вошел в штрафную и точно пробил мимо выбросившегося ему навстречу голкипера «россонери», открыв счет в поединке. Та игра завершилась вничью 1:1, а выиграть трофей генуэзцам не удалось, ведь в ответном матче они проиграли 0:2, несмотря на то, что Михайличенко сыграл великолепно.

Однако уже к ноябрю отзывы в прессе о Михайличенко меняются в худшую сторону. «Сампдория», кажется, начинает набирать чемпионский ход, ведь после разгрома «Аталанты» (4:1) на своем поле, на выезде добывает непростую, но невероятно ценную победу над «Миланом» (1:0). Михайличенко же выглядит в этих матчах, словно рыба, которую достали из воды. К восьмому туру давление на Бошкова увеличивается. Ожидается, что на матч против «Пизы» тренер оставит украинского хавбека на скамье запасных, но бывший футболист «Динамо» появился в старте, и продемонстрировал весь свой характер, открыв счет в поединке, в котором его команда добыла уверенную победу – 4:2. Когда на 68-й минуте Бошков решил заменить Михайличенко, трибуны домашнего стадиона «Сампдории» устроили украинцу настоящую овацию.

В ситуации, когда показалось, что проблемы начинают отходить на второй план, что-то внезапно сломалось. Неурядицы обрушились на Михайличенко, словно снежная лавина. Первый вызов носил физический характер: полузащитник пожаловался на боль в прооперированном колене, которая не позволяла ему на полную отдаваться в матчах и на тренировках. Бошков проявил терпение и снисходительность, продолжая выпускать Михайличенко в составе, но часто был вынужден менять Алексея по ходу игры. Остальная команда демонстрировала сплоченность и стремление выгрызать результат даже без украинца, проводящего остатки матчей на скамье запасных с приложенным к ноге льдом.

Непростая и без того ситуация осложняется намеками на меланхолию. Михайличенко ощущает, как его жена тоскует в Италии, и итальянское приключение видится ему не самой лучшей затеей. В итоге Алексей и его супруга начинают проводить много времени за телефонными разговорами с домом, что ментально заставляет его возвращаться к прежним временам, а не жить генуэзской действительностью. Родственники и киевские друзья поддерживали Михайличенко, но как только он в очередной раз клал трубку, то ощущал себя очень плохо. Вместе с женой они оказались в стране, которую не знали вовсе, и где их никто не понимал. Приблизительно в это время в газетах начинают появляться заметки, что Михайличенко очень медленный для Серии А, хотя при переходе его хвалили за смелость и скорость принимаемых решений. Доходит до того, что Алексей признается товарищам по команде: «Я не медленный, просто футбол в Италии требует слишком многого количества перемещений на поле».

10 февраля 1991 года, в 20-м туре, Михайличенко, кажется, возвращается к своему лучшему футболу. Он забил гол в ворота «Болоньи», а его команда отпраздновала убедительную победу (3:0). Впрочем, в прессе продолжают нагнетать обстановку, утверждая, что на фоне блестяще сыгранной полузащиты «Сампдории» украинец смотрится, как пятое колесо в телеге. Еще больше критики на Михайличенко выливается после ответного поединка четвертьфинала Кубка Италии против «Торино». В основное время «блучеркьяти» выиграли со счетом 1:0, в итоге доведя поединок до серии послематчевых пенальти. Михайличенко свою попытку загубил, но, к счастью для него, команда Бошкова все-таки оказалась удачливее оппонента, и вышла в полуфинал.

В какой-то момент вклад Михайличенко в результаты команды перестает удовлетворять уже и Бошкова. Югославский специалист в начале марта посадил Алексея на скамейку запасных, потому как полузащитник продолжал испытывать перманентные проблемы со здоровьем, в то время как «Сампдория» вошла в период ответственных матчей, где, собственно, и решалась судьба чемпионства. В лучшем случае Бошков давал Михайличенко возможность сыграть несколько минут, как против «Наполи» или «Пизы», а в некоторых поединках и вовсе оставлял на скамейке, как при важнейшей выездной победе над «Интером» (1:0).

19 мая 1991 года «Сампдория» в 37-м туре добыла домашнюю победу над «Лечче» (3:0), которая математически гарантировала генуэзцам историческое первое «золото» национального чемпионата. Михайличенко вышел на поле на 71-й минуте, когда счет был уже таким, каким он и остался к финальному свистку. Бывший хавбек «Динамо» праздновал титул вместе с остальными товарищами по команде: смеялся, жал руку Бошкову и президенту Мантовани, но, вероятно, чувствовал себя триумфатором в меньшей степени, чем большинство его товарищей. Возможно, Михайличенко уже тогда понимал, что не оправдал ожиданий, которые возлагались на него минувшим летом.

После победного похмелья скудетто «Сампдория» провела еще два матча против «Ромы» в финале Кубка Италии. В первом поединке камеры то и дело выхватывали сидящего на скамейке запасных и грызущего от безнадеги ногти на пальцах рук Михайличенко. Украинец на поле так и не появился, а его команда уступила 1:3. Ответный матч генуэзцам также не удался: Михайличенко вышел на 56-й минуте, но не смог отличиться результативными действиями. После ничьей 1:1, уже «Рома» праздновала победу, а Михайличенко и товарищи уходили с поля с поникшими головами.

В конце сезона «Сампдория» выставила Михайличенко на трансфер, в том числе и потому, что Бошков решил сделать ставку на приобретение бразильца Силаса, сверкнувшего в Серии В с «Чезеной». В итоге украинец отправился в «Рейнджерс», где также стал чемпионом и написал уже совсем другую историю…

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини, Джанлука Виалли и Алексей Михайличенко

К слову, интересно, что по прошествии нескольких десятков лет, Роберто Манчини, с которым у экс-«динамовца» был конфликт в Генуе, вспоминая тот триумф «Сампдории», определил роль Михайличенко в чемпионском титуле, как «незаменимую». Хотя ранее именно Манчини, согласно достоверной информации, не раз просил Бошкова убрать украинца из стартового состава. Что ж, таким противоречивым выдался вояж Михайличенко в Италию, где он был незаменимым, но часто оказывался на скамье запасных, где его называли быстрым, а затем обвиняли в медлительности, где он очень часто выглядел печальным в год, который оказался наиболее радостным и успешным в истории «Сампдории»…