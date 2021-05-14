Интер – чемпион. Но что дальше?

Сезон 2020/21 можно назвать историческим для Серии А. В Италии впервые за 9 лет появился новый чемпион. Им стал «Интер». В последний раз «нерадзурри» брали скудетто еще 11 лет назад при Жозе Моуринью. Антонио Конте был призван в Милан, чтобы прервать гегемонию своего бывшего клуба – «Ювентуса». Среди интернет-пользователей бытует мнение, что в нынешнем сезоне «бьянконери» были слишком слабы, а «Интер» оказался чуть лучше, поэтому и выиграл титул. Подобные заявления – полнейшая ерунда.

Во-первых, «старая синьора» сама себя ослабила, назначив на должность главного тренера человека без опыта работы. Возможно, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли при подписании контракта с Андреа Пирло держал в уме Суперлигу. При реализации этого проекта туринцам гарантировалось участие в аналоге Лиги чемпионов на годы вперед, поэтому можно было бы простить молодому специалисту огрехи на внутренней арене. Но Суперлига накрылась медным тазом. В этом, как и в просчетах Аньелли, виноват точно не «Интер», который и сам был не против отколоться от УЕФА. Во-вторых, «нерадзурри» за весь сезон потерпели только 2 поражения в матчах Серии А. «Черно-синие» показали себя самой стабильной командой Италии на внутренней арене и заслуженно выиграли чемпионский титул.

После этого, казалось бы, ситуация у «Интера» должна налаживаться по всем фронтам. Но это не так. У миланцев по-прежнему много проблем, прежде всего – финансовых. Еще до завоевания скудетто футболисты решили отказаться от призовых, если выиграют титул. Тем самым они пошли навстречу клубу, который переживает непростые времена. Через несколько дней после завоевания чемпионства президент «черно-синих» Стивен Чжан встретился с игроками и попросил их отказаться от зарплаты за 2 месяца. В экономическом плане «нерадзурри» выглядят совсем не по-чемпионски. Ситуацию не улучшают ни бонусы за скудетто, ни призовые за выход в Лигу чемпионов.

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Пандемия коронавируса серьезно ударила по китайской корпорации Suning Commerce Group, которая владеет «Интером». Чтобы спасти бизнес, руководству пришлось продать акций на сумму 2,3 млрд долларов. Покупателями, что интересно, выступили филиалы китайского правительства. Это значит, что судьба «нерадзурри» во многом будет зависеть от обстановки в КНР. В январе Suning Commerce Group могла продать миланский клуб британской инвестиционной компании BC Partners, но стороны не смогли договориться о проведении сделки. Китайцы требовали за «Интер» 1,1 млрд долларов. Британцы посчитали эту сумму слишком высокой. С тех пор разговоры о возможной продаже миланского клуба поутихли, но не исчезли насовсем.

В марте Suning Commerce Group объявила о ликвидации футбольного клуба «Цзянсу Сунин», который до сих пор остается действующим чемпионом Китая. Будущее «Интера» снова было поставлено под угрозу. Через некоторое время китайцы получили кредит от американского банка Goldman Sachs на сумму 250 млн долларов. Это помогло им рассчитаться со многими старыми долгами, но появились новые. Недавно вице-президент «нерадзурри» Хавьер Дзанетти признал, что клуб остается в тяжелом финансовом положении. Долги «черно-синих» перевалили за 100 млн евро. На восстановление экономической ситуации «Интеру» понадобится несколько лет, да и то при условии, что миланцы быстро найдут инвестора.

Финансовые проблемы «нерадзурри» делают туманными и другие вопросы, в том числе тренерские. Контракт Конте с «черно-синими» рассчитан еще на 1 год. Руководству нужно вести переговоры со специалистом о продлении соглашения. Первое, о чем попросит итальянец на встрече, – трансферы. Этот вопрос как был, так и остается болезненным для «Интера». Конте однажды уже чуть не покинул клуб посреди сезона из-за отсутствия усиления, но все же остался работать с теми, кто есть. Как видим – не зря. Но на межсезонье тренер обязательно потребует денег на трансферы, а где их взять – большой вопрос. Продавать перспективных молодых игроков «нерадзурри» не хотят и не будут, а ветеранам нужна замена.

Getty Images/Global Images Ukraine

С высокой долей вероятности «черно-синих» по окончании сезона покинут Артуро Видаль, Андреа Раноккья, Александар Коларов, Раджа Наингголан, Далберт, Жоау Мариу и Эшли Янг. Иван Перишич и Марцело Брозович – под вопросом. Из аренд вернутся Себастьяно Эспозито, Федерико Димарко и много других молодых игроков, но это не те футболисты, которые с ходу будут поддерживать чемпионский ритм «черно-синих» на поле. Конте хочет заполучить в свою команду левого фулбека «Челси» Эмерсона Палмьери и полузащитника «Удинезе» Родриго Де Пауля. Голкипера «Удинезе» Хуана Муссо в Милане рассматривают как сменщика Самира Хандановича. Кроме того, «Интер» хочет подписать качественного центрфорварда, который будет заменять Ромелу Лукаку.

Все эти игроки стоят приличных денег, а у «нерадзурри» с финансами сейчас все плохо. Судя по всему, летом в составе «черно-синих» пройдут серьезные кадровые перестановки. В каком состоянии будет команда – непонятно. Однако с точностью на 90 процентов можно утверждать, что без трансферов Конте не захочет продолжать работу в «Интере». Специалист выполнил свою задачу на внутренней арене и захочет добиться успеха в Европе, а без качественного усиления сделать это практически невозможно. Добавляет путаницы и ситуация со спортивным директором «нерадзурри» Пьеро Аузилио, а также с генеральным директором Джузеппе Мароттой. Функционеры не спешат продлевать контракты с «черно-синими» пока не узнают, что владельцы будут делать с клубом.

Сейчас вопросов об «Интере» намного больше, чем ответов. Никто не знает, что будет с клубом через месяц, а о долгосрочном будущем «нерадзурри» и вовсе говорить не приходится. Хосеп Гвардиола честно признал, что во многом его успехи зависят от финансовой стабильности клубов, в которых он работает. В Милане пока ни о какой стабильности речь не идет, тем более экономической. Судьба клуба сейчас в руках его владельцев. Если Чжан найдет решение финансового вопроса, этот «Интер» с набором перспективной молодежи может далеко пойти. Если же нет, «черно-синие» рискуют еще на 10 лет остаться без трофеев.