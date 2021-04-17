Тайсон перешел в Интернасьонал, украинки ведут в матче против Японии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 апреля.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон покидает Шахтер. Клуб досрочно отпустил игрока
«Шахтер» попрощался с бразильским полузащитником
1B. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон – игрок Интернасьонала
Экс-игрок «Шахтера» вернулся в свой родной клуб
2A. Костюк выиграла у Найто. Украина имеет комфортный перевес над Японией
17 апреля матч в Черноморске завершится двумя одиночками и парной игрой
2B. Есть первое очко! Свитолина легко выиграла первый матч у японки
Украинка в двух сетах уверенно переиграла Тихиро Мурамацу
3A. Все силы на Кубок? Львов сенсационно обыграл Александрию
Команда Шарана не набирала очки уже четыре матча кряду
3B. Анчелотти и Моуриньо пожали руки. Ириски и Шпоры сыграли в боевую ничью
16 апреля прошел стартовый матч 32-го тура Английской Премьер-лиги
4. Де Дзерби может возглавить Шахтер, Каштру – Рому, Фонсека – Спартак
Круговорот тренеров в футболе
5. УХЛ. Донбасс открыл финал плей-офф тяжелой победой над Соколом
Состоялся первый матч финала плей-офф УХЛ
6. Осталась с серебром. Билодид снялась с финала чемпионата Европы
Украинская дзюдоистка получила травму в полуфинале
7. Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать Металлист? Уже говорил, что хочу вернуться»
Опытный специалист хотел бы закончить карьеру на красивой ноте
8. Александр НОЙОК: «Купил машину у Ракицкого. Ярик скинул 7 тысяч долларов»
Украинский хавбек – о своем финансовом положении
9. ВИДЕО. Майк Тайсон одним ударом вырубил соперника в реслинге
Легендарный боксер продолжает покорять промоушен AEW
10. Шахтер vs Динамо: за и против
Обозреватель Sport.ua – о класико, в котором свои резоны есть и у «горняков», и у динамовцев
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.