Тайсон перешел в Интернасьонал, украинки ведут в матче против Японии

Главные новости за 16 апреля на Sport.ua

  • 17.04.2021 07:20
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Тайсон перешел в Интернасьонал, украинки ведут в матче против Японии
© ФК Шахтер. Тайсон

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 апреля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон покидает Шахтер. Клуб досрочно отпустил игрока
«Шахтер» попрощался с бразильским полузащитником

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон – игрок Интернасьонала
Экс-игрок «Шахтера» вернулся в свой родной клуб

2A. Костюк выиграла у Найто. Украина имеет комфортный перевес над Японией
17 апреля матч в Черноморске завершится двумя одиночками и парной игрой

2B. Есть первое очко! Свитолина легко выиграла первый матч у японки
Украинка в двух сетах уверенно переиграла Тихиро Мурамацу

3A. Все силы на Кубок? Львов сенсационно обыграл Александрию
Команда Шарана не набирала очки уже четыре матча кряду

3B. Анчелотти и Моуриньо пожали руки. Ириски и Шпоры сыграли в боевую ничью
16 апреля прошел стартовый матч 32-го тура Английской Премьер-лиги

4. Де Дзерби может возглавить Шахтер, Каштру – Рому, Фонсека – Спартак
Круговорот тренеров в футболе

5. УХЛ. Донбасс открыл финал плей-офф тяжелой победой над Соколом
Состоялся первый матч финала плей-офф УХЛ

6. Осталась с серебром. Билодид снялась с финала чемпионата Европы
Украинская дзюдоистка получила травму в полуфинале

7. Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать Металлист? Уже говорил, что хочу вернуться»
Опытный специалист хотел бы закончить карьеру на красивой ноте

8. Александр НОЙОК: «Купил машину у Ракицкого. Ярик скинул 7 тысяч долларов»
Украинский хавбек – о своем финансовом положении

9. ВИДЕО. Майк Тайсон одним ударом вырубил соперника в реслинге
Легендарный боксер продолжает покорять промоушен AEW

10. Шахтер vs Динамо: за и против
Обозреватель Sport.ua – о класико, в котором свои резоны есть и у «горняков», и у динамовцев

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Источник — Sport.ua

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