Тайсон перешел в Интернасьонал, украинки ведут в матче против Японии

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 апреля.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон покидает Шахтер. Клуб досрочно отпустил игрока

«Шахтер» попрощался с бразильским полузащитником

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон – игрок Интернасьонала

Экс-игрок «Шахтера» вернулся в свой родной клуб

2A. Костюк выиграла у Найто. Украина имеет комфортный перевес над Японией

17 апреля матч в Черноморске завершится двумя одиночками и парной игрой

2B. Есть первое очко! Свитолина легко выиграла первый матч у японки

Украинка в двух сетах уверенно переиграла Тихиро Мурамацу

3A. Все силы на Кубок? Львов сенсационно обыграл Александрию

Команда Шарана не набирала очки уже четыре матча кряду

3B. Анчелотти и Моуриньо пожали руки. Ириски и Шпоры сыграли в боевую ничью

16 апреля прошел стартовый матч 32-го тура Английской Премьер-лиги

4. Де Дзерби может возглавить Шахтер, Каштру – Рому, Фонсека – Спартак

Круговорот тренеров в футболе

5. УХЛ. Донбасс открыл финал плей-офф тяжелой победой над Соколом

Состоялся первый матч финала плей-офф УХЛ

6. Осталась с серебром. Билодид снялась с финала чемпионата Европы

Украинская дзюдоистка получила травму в полуфинале

7. Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать Металлист? Уже говорил, что хочу вернуться»

Опытный специалист хотел бы закончить карьеру на красивой ноте

8. Александр НОЙОК: «Купил машину у Ракицкого. Ярик скинул 7 тысяч долларов»

Украинский хавбек – о своем финансовом положении

9. ВИДЕО. Майк Тайсон одним ударом вырубил соперника в реслинге

Легендарный боксер продолжает покорять промоушен AEW

10. Шахтер vs Динамо: за и против

Обозреватель Sport.ua – о класико, в котором свои резоны есть и у «горняков», и у динамовцев