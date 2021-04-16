Де Дзерби может возглавить Шахтер, Каштру – Рому, Фонсека – Спартак

В ближайшее межсезонье донецкий «Шахтер» может получить нового главного тренера. Контракт нынешнего наставника «горняков» Луиша Каштру истекает, а новый договор руководство клуба специалисту пока так и не предложило.
По имеющейся информации, «Шахтер» действительно присматривается к главному тренеру «Сассуоло» итальянцу Роберто Де Дзерби, а тот, в свою очередь, готов рассмотреть возможность поработать за границей.
Вряд ли вернется в «Шахтер» прежний наставник команды Паулу Фонсека, дни которого в «Роме» фактически сочтены. Этот португалец, как сообщает источник, летом может возглавить московский «Спартак», боссы которого впечатлены результатами работы Фонсеки с «Шахтером».
Что касается «Ромы», то здесь существует широкий список специалистов, которые могут сменить Фонсеку, но генеральный директор «волков» португалец Тьягу Пинту хотел бы видеть наставником команды одного из своих соотечественников. В частности, в «список Пинту» входят коуч «Спортинга» Рубен Аморим, наставник «Порту» Сержиу Консейсау, а также нынешний «рулевой» донецкого «Шахтера» Луиш Каштру, который может остаться без работы, в случае приглашения «горняками» Де Дзерби.
Источник — Sport Mediaset
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Ты видишь что у тебя в голове? Заканчивай, ананюга.
Де такой упоротый бред рожают? Максик не ты ли поэтэсса
Де Дзерби!!
Де Дзерби!!!
Де Дзерби!!!!
Де Дзерби!!!!!
Де Дзерби!!
Де Дзерби!!!
Де Дзерби!!!!
Де Дзерби!!!!!
Де Дзерби!!
Де Дзерби!!!
Де Дзерби!!!!
Де Дзерби!!!!!
Де такой упоротый бред рожают? Максик не ты ли поэтэсса
Ты видишь что у тебя в голове? Заканчивай, ананюга.
Де Дзерби!!
Де Дзерби!!!
Де Дзерби!!!!
Де Дзерби!!!!!
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