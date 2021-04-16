Де Дзерби может возглавить Шахтер, Каштру – Рому, Фонсека – Спартак

Круговорот тренеров в футболе…

  • 16.04.2021 15:06
  • 4643 просмотра
  • 20 комментариев
Де Дзерби может возглавить Шахтер, Каштру – Рому, Фонсека – Спартак
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека и Роберто Де Дзерби

В ближайшее межсезонье донецкий «Шахтер» может получить нового главного тренера. Контракт нынешнего наставника «горняков» Луиша Каштру истекает, а новый договор руководство клуба специалисту пока так и не предложило.

По имеющейся информации, «Шахтер» действительно присматривается к главному тренеру «Сассуоло» итальянцу Роберто Де Дзерби, а тот, в свою очередь, готов рассмотреть возможность поработать за границей.

Вряд ли вернется в «Шахтер» прежний наставник команды Паулу Фонсека, дни которого в «Роме» фактически сочтены. Этот португалец, как сообщает источник, летом может возглавить московский «Спартак», боссы которого впечатлены результатами работы Фонсеки с «Шахтером».

Что касается «Ромы», то здесь существует широкий список специалистов, которые могут сменить Фонсеку, но генеральный директор «волков» португалец Тьягу Пинту хотел бы видеть наставником команды одного из своих соотечественников. В частности, в «список Пинту» входят коуч «Спортинга» Рубен Аморим, наставник «Порту» Сержиу Консейсау, а также нынешний «рулевой» донецкого «Шахтера» Луиш Каштру, который может остаться без работы, в случае приглашения «горняками» Де Дзерби.

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Источник — Sport Mediaset

(21 голос)

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Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 16:24
    +1
    ))) шухтьор....нічого свого....нічогісінько....б0мжі!!?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.04.2021 16:20
    0
    fifadinamo, 16.04.2021 16:13
    Ну а если серьезно то Шахтер в лучшем случае возглавит Де Дзюба, ну бразилы хоть левую руку качнут
    Интересно сколько ты ночей провёл перед экраном, когда смотрел домашнее видео Дзюбы.))
    Ты видишь что у тебя в голове? Заканчивай, ананюга.
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 16.04.2021 16:13
    +1
    Ну а если серьезно то Шахтер в лучшем случае возглавит Де Дзюба, ну бразилы хоть левую руку качнут
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 16.04.2021 16:08
    +1
    Очень рад за Рому и Спартак - тепер еще и Рома станет "любимчиком" Динамо Киев
    Де такой упоротый бред рожают? Максик не ты ли поэтэсса
    Ссылка
    M@Ks7777.
    online
      M@Ks7777., 16.04.2021 16:01
    -1
    Nevershot, 16.04.2021 15:51
    Шахтер-сасуОл
    Что ты опущенец JV, готов завтра рот открывать широка и 6 матч подряд в чемпионате брать за щеку со своим дынамо кипрским
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 15:51
    0
    Шахтер-сасуОл
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.04.2021 15:41
    +2
    NaVarDrisni, 16.04.2021 15:28
    а Фонсенка был не анекдот? его только в такой клуб только за счёт своего медийного образа Zero, как тактик он похуже Каштру будет.
    Тактик это когда вкусный футбол в играх с Интером поменяли на автобус, чтобы выйти в ЛЕ вместо ЛЧ?
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 16.04.2021 15:40
    +1
    очевидное,невероятное.
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 15:30
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 16.04.2021 15:28
    Де Дзерби!
    Де Дзерби!!
    Де Дзерби!!!
    Де Дзерби!!!!
    Де Дзерби!!!!!
    было бы супер!
    Ссылка
    funnycat
      funnycat, 16.04.2021 15:29
    0
    так кроты, верните пожалуйста фонсеку, а лучше еще сырну назначьте !
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 16.04.2021 15:29
    -3
    Каштру и шахта расслабили булки после +23 в прошлом сезоне, проблема больше психологическая, в новом клубе Каштру был бы сверхмотивирован и выдал бы такие же результаты как и с шахтой четыре сезона.
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    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 16.04.2021 15:28
    +3
    Александр Федько, 16.04.2021 15:15
    Все возможно, но Каштру Рому это прям анекдот какой-то)))
    а Фонсенка был не анекдот? его только в такой клуб только за счёт своего медийного образа Zero, как тактик он похуже Каштру будет.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 16.04.2021 15:28
    +2
    Де Дзерби!
    Де Дзерби!!
    Де Дзерби!!!
    Де Дзерби!!!!
    Де Дзерби!!!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 15:15
    +3
    в итоге: 0:3
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 15:15
    -4
    Trasher311987, 16.04.2021 15:08
    А Луческу Манчестер Юнайтед
    минай
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.04.2021 15:15
    +5
    Все возможно, но Каштру Рому это прям анекдот какой-то)))
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 16.04.2021 15:12
    +1
    отставка Каштру будет ошибкой
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.04.2021 15:12
    +3
    Каштру возглавит Рому только если рак на горе свиснет, хотя.. Дни Фонсеки хоть и сочтены, но он точно не обосрался, с полным лазаретом и дебилами в руководстве стали лучшим итальянским клубом в Европе..
    Ссылка
    Nevershot
      Nevershot, 16.04.2021 15:09
    -4
    А Луческу Динамо Бухарест
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2021 15:08
    0
    А Луческу Манчестер Юнайтед
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 16.04.2021 15:15
    +5
    Все возможно, но Каштру Рому это прям анекдот какой-то)))
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 16.04.2021 15:28
    +3
    Александр Федько, 16.04.2021 15:15
    Все возможно, но Каштру Рому это прям анекдот какой-то)))
    а Фонсенка был не анекдот? его только в такой клуб только за счёт своего медийного образа Zero, как тактик он похуже Каштру будет.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 15:15
    +3
    в итоге: 0:3
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.04.2021 15:12
    +3
    Каштру возглавит Рому только если рак на горе свиснет, хотя.. Дни Фонсеки хоть и сочтены, но он точно не обосрался, с полным лазаретом и дебилами в руководстве стали лучшим итальянским клубом в Европе..
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 16.04.2021 15:41
    +2
    NaVarDrisni, 16.04.2021 15:28
    а Фонсенка был не анекдот? его только в такой клуб только за счёт своего медийного образа Zero, как тактик он похуже Каштру будет.
    Тактик это когда вкусный футбол в играх с Интером поменяли на автобус, чтобы выйти в ЛЕ вместо ЛЧ?
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 16.04.2021 15:28
    +2
    Де Дзерби!
    Де Дзерби!!
    Де Дзерби!!!
    Де Дзерби!!!!
    Де Дзерби!!!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 16:24
    +1
    ))) шухтьор....нічого свого....нічогісінько....б0мжі!!?
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 16.04.2021 16:13
    +1
    Ну а если серьезно то Шахтер в лучшем случае возглавит Де Дзюба, ну бразилы хоть левую руку качнут
    Ссылка
    fifadinamo
      fifadinamo, 16.04.2021 16:08
    +1
    Очень рад за Рому и Спартак - тепер еще и Рома станет "любимчиком" Динамо Киев
    Де такой упоротый бред рожают? Максик не ты ли поэтэсса
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 16.04.2021 15:40
    +1
    очевидное,невероятное.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 16.04.2021 15:12
    +1
    отставка Каштру будет ошибкой
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.04.2021 16:20
    0
    fifadinamo, 16.04.2021 16:13
    Ну а если серьезно то Шахтер в лучшем случае возглавит Де Дзюба, ну бразилы хоть левую руку качнут
    Интересно сколько ты ночей провёл перед экраном, когда смотрел домашнее видео Дзюбы.))
    Ты видишь что у тебя в голове? Заканчивай, ананюга.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 15:51
    0
    Шахтер-сасуОл
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 15:30
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 16.04.2021 15:28
    Де Дзерби!
    Де Дзерби!!
    Де Дзерби!!!
    Де Дзерби!!!!
    Де Дзерби!!!!!
    было бы супер!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 15:29
    0
    так кроты, верните пожалуйста фонсеку, а лучше еще сырну назначьте !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2021 15:08
    0
    А Луческу Манчестер Юнайтед
    Ссылка
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