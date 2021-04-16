Де Дзерби может возглавить Шахтер, Каштру – Рому, Фонсека – Спартак

В ближайшее межсезонье донецкий «Шахтер» может получить нового главного тренера. Контракт нынешнего наставника «горняков» Луиша Каштру истекает, а новый договор руководство клуба специалисту пока так и не предложило.

По имеющейся информации, «Шахтер» действительно присматривается к главному тренеру «Сассуоло» итальянцу Роберто Де Дзерби, а тот, в свою очередь, готов рассмотреть возможность поработать за границей.

Вряд ли вернется в «Шахтер» прежний наставник команды Паулу Фонсека, дни которого в «Роме» фактически сочтены. Этот португалец, как сообщает источник, летом может возглавить московский «Спартак», боссы которого впечатлены результатами работы Фонсеки с «Шахтером».

Что касается «Ромы», то здесь существует широкий список специалистов, которые могут сменить Фонсеку, но генеральный директор «волков» португалец Тьягу Пинту хотел бы видеть наставником команды одного из своих соотечественников. В частности, в «список Пинту» входят коуч «Спортинга» Рубен Аморим, наставник «Порту» Сержиу Консейсау, а также нынешний «рулевой» донецкого «Шахтера» Луиш Каштру, который может остаться без работы, в случае приглашения «горняками» Де Дзерби.