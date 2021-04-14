Решение принято. Фонсека покинет Рому в конце сезона

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека принял решение после завершения сезона покинуть римский клуб, вне зависимости от результатов, которых достигнет его команда.

В контракте Фонсеки, который истекает 30 июня, содержится пункт о пролонгации еще на сезон в случае выхода «Ромы» в Лигу чемпионов. Такая возможность для «волков» остается актуальной, но Фонсека даже в этом случае не согласится на активацию указанной опции, так как устал от постоянных склок в клубе, неразберихи и отсутствия полноценной поддержки со стороны руководства.

По имеющейся информации, у Фонсеки прямо сейчас есть три интересных для него предложения – два от клубов английской Премьер-лиги и одно из французской Лиги 1. В то же время, сам Паулу хотел бы остаться в Италии, где опосредованный интерес к нему проявляет руководство «Наполи». Впрочем, пока контактов у неаполитанцев с португальским тренером не было.

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» также заинтересован в возвращении Фонсеки, который может сменить на тренерском мостике своего земляка Каштру.