Решение принято. Фонсека покинет Рому в конце сезона

Бывший наставник «Шахтера» сам не хочет продолжать сотрудничество с римским клубом

  • 14.04.2021 09:30
  • 4402 просмотра
  • 1 комментарий
Решение принято. Фонсека покинет Рому в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека принял решение после завершения сезона покинуть римский клуб, вне зависимости от результатов, которых достигнет его команда.

В контракте Фонсеки, который истекает 30 июня, содержится пункт о пролонгации еще на сезон в случае выхода «Ромы» в Лигу чемпионов. Такая возможность для «волков» остается актуальной, но Фонсека даже в этом случае не согласится на активацию указанной опции, так как устал от постоянных склок в клубе, неразберихи и отсутствия полноценной поддержки со стороны руководства.

По имеющейся информации, у Фонсеки прямо сейчас есть три интересных для него предложения – два от клубов английской Премьер-лиги и одно из французской Лиги 1. В то же время, сам Паулу хотел бы остаться в Италии, где опосредованный интерес к нему проявляет руководство «Наполи». Впрочем, пока контактов у неаполитанцев с португальским тренером не было.

Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» также заинтересован в возвращении Фонсеки, который может сменить на тренерском мостике своего земляка Каштру.

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Источник — Calciomercato.it

(13 голосов)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 09:38
    0
    бомжекротовня подбирай бомжа
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 09:38
    0
    бомжекротовня подбирай бомжа
    Ссылка
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