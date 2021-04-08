Итальянские СМИ: Шахтер хочет вернуть Фонсеку

Контракт Паулу Фонсеки с «Ромой» истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен. Римский клуб уже ищет нового главного тренера.

По информации журналиста Sportitalia TV Джанлуки Лонгари, у самого Фонсеки есть несколько вариантов продолжения карьеры. Это два клуба Серии А – «Наполи» и «Фиорентина».

Также в Фонсеке заинтересован его бывший клуб, «Шахтер», который он возглавлял с 2016 по 2019 годы. Контракт нынешнего наставника «Горняков», Луиша Каштру, также истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен.

Что касается «Ромы», то главным претендентом на пост нового главного тренера команды является Маурицио Сарри. Приоритетной целью для клуба является Юлиан Нагельсманн из «РБ Лейпциг», однако заполучить его будет трудно из-за высокой конкуренции за специалиста.