Итальянские СМИ: Шахтер хочет вернуть Фонсеку

Португалец, скорее всего, покинет «Рому в конце сезона

  • 08.04.2021 14:36
  • 1237 просмотров
  • 13 комментариев
Итальянские СМИ: Шахтер хочет вернуть Фонсеку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Контракт Паулу Фонсеки с «Ромой» истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен. Римский клуб уже ищет нового главного тренера.

По информации журналиста Sportitalia TV Джанлуки Лонгари, у самого Фонсеки есть несколько вариантов продолжения карьеры. Это два клуба Серии А – «Наполи» и «Фиорентина».

Также в Фонсеке заинтересован его бывший клуб, «Шахтер», который он возглавлял с 2016 по 2019 годы. Контракт нынешнего наставника «Горняков», Луиша Каштру, также истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен.

Что касается «Ромы», то главным претендентом на пост нового главного тренера команды является Маурицио Сарри. Приоритетной целью для клуба является Юлиан Нагельсманн из «РБ Лейпциг», однако заполучить его будет трудно из-за высокой конкуренции за специалиста.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Zport.
      Zport., 08.04.2021 14:56
    -2
    NaVarDrisni, 08.04.2021 14:50
    С Каштру проблема скорее психологическая, он сделал четыре чемпионства подряд, последний с огромным отрывом, далеко добирался в ЛЕ. думаю следующий сезон его освежит как тренера, если и состав омолодят естесн.
    Каштру сам в шоке от того, что он четыре раза чемпионат выиграл
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 08.04.2021 14:56
    0
    dd dent, 08.04.2021 14:55

    ——
    Как-то так?
    Видишь суслика? А он тебя видит. Дмб.
    он самый
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:55
    +1
    AK__228, 08.04.2021 14:52
    правильно.. его нет

    ——
    Как-то так?
    Видишь суслика? А он тебя видит. Дмб.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 08.04.2021 14:53
    +1
    NaVarDrisni, 08.04.2021 14:50
    С Каштру проблема скорее психологическая, он сделал четыре чемпионства подряд, последний с огромным отрывом, далеко добирался в ЛЕ. думаю следующий сезон его освежит как тренера, если и состав омолодят естесн.
    Чувак. Ти шо куриш???? Які 4 чемпіонства каштру приніс???? Одне. Він тіки в 2019 шахту прийняв
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 08.04.2021 14:53
    0
    Первое апреля уже прошло такую пургу гнать
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 08.04.2021 14:52
    0
    dd dent, 08.04.2021 14:41
    Не вижу интузиазма?
    правильно.. его нет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:52
    0
    NaVarDrisni, 08.04.2021 14:50
    С Каштру проблема скорее психологическая, он сделал четыре чемпионства подряд, последний с огромным отрывом, далеко добирался в ЛЕ. думаю следующий сезон его освежит как тренера, если и состав омолодят естесн.
    Было с кем особо конкурировать в упл?
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 08.04.2021 14:50
    -2
    С Каштру проблема скорее психологическая, он сделал четыре чемпионства подряд, последний с огромным отрывом, далеко добирался в ЛЕ. думаю следующий сезон его освежит как тренера, если и состав омолодят естесн.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 08.04.2021 14:48
    -1
    да и тактически Каштру более гибок как тренер, Фонсенка только первым номером играть умеет.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 08.04.2021 14:48
    +3
    для него это будет шаг назад
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:41
    0
    AK__228, 08.04.2021 14:39
    та ну нах
    Не вижу интузиазма?
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 08.04.2021 14:39
    0
    та ну нах
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:37
    +1
    Тю, на куй он им нужен?
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 08.04.2021 14:48
    +3
    для него это будет шаг назад
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:55
    +1
    AK__228, 08.04.2021 14:52
    правильно.. его нет

    ——
    Как-то так?
    Видишь суслика? А он тебя видит. Дмб.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 08.04.2021 14:53
    +1
    NaVarDrisni, 08.04.2021 14:50
    С Каштру проблема скорее психологическая, он сделал четыре чемпионства подряд, последний с огромным отрывом, далеко добирался в ЛЕ. думаю следующий сезон его освежит как тренера, если и состав омолодят естесн.
    Чувак. Ти шо куриш???? Які 4 чемпіонства каштру приніс???? Одне. Він тіки в 2019 шахту прийняв
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:37
    +1
    Тю, на куй он им нужен?
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 08.04.2021 14:56
    0
    dd dent, 08.04.2021 14:55

    ——
    Как-то так?
    Видишь суслика? А он тебя видит. Дмб.
    он самый
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 08.04.2021 14:53
    0
    Первое апреля уже прошло такую пургу гнать
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 08.04.2021 14:52
    0
    dd dent, 08.04.2021 14:41
    Не вижу интузиазма?
    правильно.. его нет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:52
    0
    NaVarDrisni, 08.04.2021 14:50
    С Каштру проблема скорее психологическая, он сделал четыре чемпионства подряд, последний с огромным отрывом, далеко добирался в ЛЕ. думаю следующий сезон его освежит как тренера, если и состав омолодят естесн.
    Было с кем особо конкурировать в упл?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.04.2021 14:41
    0
    AK__228, 08.04.2021 14:39
    та ну нах
    Не вижу интузиазма?
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 08.04.2021 14:39
    0
    та ну нах
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности