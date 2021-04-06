Рома может заменить Фонсеку другим португальцем

Шансы Паулу Фонсеки остаться на посту главного тренера «Ромы» на следующий сезон становятся все ниже. Клуб уже ищет замену португальскому специалисту.
Заменить Фонсеку в «Роме» может его соотечественник Сержиу Консейсау, который сейчас возглавляет «Порту». По информации итальянских СМИ, спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту уже контактировал со своим соотечественником.
Ранее сообщалось о том, что «Рому» может возглавить Маурицио Сарри.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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