Рома может заменить Фонсеку другим португальцем

Римский клуб проявляет интерес к Сержиу Консейсау

  • 06.04.2021 23:50
  • 900 просмотров
  • 2 комментария
Рома может заменить Фонсеку другим португальцем
© Getty Images/Global Images Ukraine

Шансы Паулу Фонсеки остаться на посту главного тренера «Ромы» на следующий сезон становятся все ниже. Клуб уже ищет замену португальскому специалисту.

Заменить Фонсеку в «Роме» может его соотечественник Сержиу Консейсау, который сейчас возглавляет «Порту». По информации итальянских СМИ, спортивный директор «Ромы» Тиагу Пинту уже контактировал со своим соотечественником.

Ранее сообщалось о том, что «Рому» может возглавить Маурицио Сарри.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 07.04.2021 00:12
    0
    bullyUA, 06.04.2021 23:52
    Пусть Фонсеку меняют на Каштру.
    шило на мыло
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.04.2021 23:52
    -1
    Пусть Фонсеку меняют на Каштру.
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 07.04.2021 00:12
    0
    bullyUA, 06.04.2021 23:52
    Пусть Фонсеку меняют на Каштру.
    шило на мыло
    Ссылка
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