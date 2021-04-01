Экс-тренер Ювентуса и Наполи может заменить Фонсеку в Роме

Римский клуб рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри

  • 01.04.2021 19:26
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Экс-тренер Ювентуса и Наполи может заменить Фонсеку в Роме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Новым главным тренером «Ромы» может стать Маурицио Сарри. Именно он сейчас является главным претендентом на этот пост в случае увольнения Паулу Фонсеки.

По информации итальянских СМИ, генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту уже провел две встречи с Сарри, на которых обсуждалось возможное сотрудничество.

Сарри уже отказал «Фиорентине» и двум зарубежным клубам. Также интерес к Сарри проявляет его бывший клуб – «Наполи».

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Источник — Calciomercato

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