Наполи может вернуть Сарри

Спустя три года тренера вновь хотят видеть в Неаполе

  • 21.03.2021 13:34
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Наполи может вернуть Сарри
© Getty Images/Global Images Ukraine

Маурицио Сарри планирует вернуться к работе в сезоне 2021/22.

Как сообщает Calciomercato, 62-летний специалист является претендентом на пост главного тренера «Наполи». Сообщается, что в тренере также заинтересована «Фиорентина».

В данный момент неаполитанцы занимают 5-е место в Серии А, отставая от лидера на 15 очков. Команду тренирует Дженнаро Гаттузо.

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год. Последним местом работы итальянца был «Ювентус». Сарри покинул клуб в августе 2020 года.

 

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Источник — Calciomercato

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