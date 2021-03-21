Наполи может вернуть Сарри

Маурицио Сарри планирует вернуться к работе в сезоне 2021/22.

Как сообщает Calciomercato, 62-летний специалист является претендентом на пост главного тренера «Наполи». Сообщается, что в тренере также заинтересована «Фиорентина».

В данный момент неаполитанцы занимают 5-е место в Серии А, отставая от лидера на 15 очков. Команду тренирует Дженнаро Гаттузо.

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год. Последним местом работы итальянца был «Ювентус». Сарри покинул клуб в августе 2020 года.