Александр НОЙОК: «Купил машину у Ракицкого. Ярик скинул 7 тысяч долларов»

Украинский хавбек – о своем финансовом положении

  • 16.04.2021 17:51
  • 1516 просмотров
  • 2 комментария
Александр НОЙОК: «Купил машину у Ракицкого. Ярик скинул 7 тысяч долларов»
© dynamo-brest.by. Александр Нойок

Украинский полузащитник российского «Оренбурга» Александр Нойок рассказал о своем финансовом положении и о том, как покупал авто у Ярослава Ракицкого:

«В общей сложности я полтора года жил без зарплаты — где-то 350 тысяч долларов набежало. Эти деньги уже точно не вернуть.

Помню, машину было нечем заправить — на бензин не хватало. А у меня тогда еще Range Rover был, который я после «Металлиста» купил у жены Ракицкого. Ярик ещё скидку хорошую сделал — мы же с одного интерната. Я приехал забирать с одной суммой денег, а он в последний момент скинул 7 тысяч долларов: «Ладно, малой, давай».

Когда зарплата в 800 долларов вырастала в 10-15 раз, голова шла кругом. Но я нормально перенёс — мама меня контролировала и постоянно напоминала, как мы жили и через что прошли. Это всегда остужало. Плюс я всегда старался откладывать».

Ранее сообщалось о том, что Нойок сменит гражданство на белорусское.

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Источник — Sport24.ru

(11 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 18:03
    0
    важная инфа
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 18:01
    +1
    "Український півзахисник російського «Оренбурга»"
    Смішно
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 18:01
    +1
    "Український півзахисник російського «Оренбурга»"
    Смішно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 18:03
    0
    важная инфа
    Ссылка
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