Александр НОЙОК: «Купил машину у Ракицкого. Ярик скинул 7 тысяч долларов»

Украинский полузащитник российского «Оренбурга» Александр Нойок рассказал о своем финансовом положении и о том, как покупал авто у Ярослава Ракицкого:

«В общей сложности я полтора года жил без зарплаты — где-то 350 тысяч долларов набежало. Эти деньги уже точно не вернуть.

Помню, машину было нечем заправить — на бензин не хватало. А у меня тогда еще Range Rover был, который я после «Металлиста» купил у жены Ракицкого. Ярик ещё скидку хорошую сделал — мы же с одного интерната. Я приехал забирать с одной суммой денег, а он в последний момент скинул 7 тысяч долларов: «Ладно, малой, давай».

Когда зарплата в 800 долларов вырастала в 10-15 раз, голова шла кругом. Но я нормально перенёс — мама меня контролировала и постоянно напоминала, как мы жили и через что прошли. Это всегда остужало. Плюс я всегда старался откладывать».

Ранее сообщалось о том, что Нойок сменит гражданство на белорусское.