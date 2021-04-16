Шахтер vs Динамо: за и против

Отставание пока действующего чемпиона страны «Шахтера» от прочно укрепившегося на первом месте «Динамо» - семь очков. За пять туров до финиша сезона. Подобные гандикапы в УПЛ не отыгрываются. Однако в ближайший игровой день, 17 апреля, состоится очная встреча двух главных претендентов на «золото». И этот поединок способен либо по-настоящему оживить чемпионскую гонку, либо по-настоящему ее окончательно угробить.

В поединках такого уровня, где соперники примерно одного масштаба и одной мотивации, как правило, решающими оказываются нюансы. Кто учтет все возможные мелочи, тот и окажется в итоге на коне.

Накануне матча Sport.ua выделяет по пять деталей с обеих сторон, способных принести победу.

Пять причин, почему победит «Динамо»

1. Без победы чемпионство «бело-синих» будет выглядеть «картонным»

Все мы помним не такое уж и далекое резонансное высказывание нынешнего тренера киевлян, а тогда еще тренера «Шахтера», что, дескать, «без победы над «Шахтером» чемпионство «Динамо» выглядит неполноценным». Можете не сомневаться: Мирча Луческу эти свои слова тоже не забыл. И для него лично очень принципиально как минимум не проиграть своей бывшей команде. Тем более, что в первом круге поражение было очень болезненным – 0:3. Видится, что, несмотря на наличие семиочкового преимущества, и Луческу, и его подопечные не будут играть в эконом-режиме, а наоборот, захотят в игре против злейшего врага фактически убить чемпионскую интригу.

2. Высокий игровой тонус

Шесть последних матчей киевляне неизменно выигрывали, а беспроигрышная серия насчитывает 12 матчей, причем из них – лишь две ничьи, остальные - победы. Показательно, что значительную часть своих викторий динамовцы добывают на классе, дожимая соперника во вторых таймах. Команда не только управляема и дисциплинирована, но и способна по ходу матча исправляться, прибавлять. Это однозначно не то «Динамо», что в прошлом сезоне. Особенно ощутима разница на примере яркого прогресса Жерсона Родригеша. Этому «Динамо» великое по плечу. Во всяком случае, на уровне УПЛ.

3. Выздоровевший Цыганков



ФК Динамо

Лидер динамовской атаки теоретически мог сыграть и в минувшем туре, против «Днепра-1», но Луческу решил поберечь свой главный козырь. И теперь, по официальной информации, Виктор полностью оклемался от последствий неприятной травмы и рвется в бой. Безусловно, наличие вице-капитана в строю, а при отсутствии Сидорчука – наверняка капитана – будет дополнительной опцией в пользу номинальных гостей.

4. Проблемы «горняков» в центре и на левом фланге защиты

Бедняга Исмаили продолжает свою борьбу с травмами, Корниенко лишен игровой практики. Впрочем, как и Сиприано. Словом, на левый фланг защиты «Шахтера» Каштру, скорее всего, отправит Матвиенко. А коль так, то проблемным окажется и центр защиты «горняков». Кривцов, Бондарь, Витао – ни одного из этой троицы нельзя назвать образцом надежности и прочности.

5. Неумение «Шахтера» взламывать плотную оборону соперника

Пресловутое владение мячом ради владения в нынешнем сезоне стало настоящим бичом для «Шахтера». Началось все, кстати, с матча за Суперкубок, в котором «горняки» при семидесяти процентах владения проиграли «Динамо» - 1:3. В дальнейшем подобные проблемы команды Каштру никуда не делись: львиную долю своих недосчитанных турнирных баллов она потеряла именно в таком стиле – не находя аргументов против плотной обороны оппонентов. Луческу вряд ли в предстоящем поединке захочет изобретать велосипед и сыграет «от печки». И такая нехитрая схема априори грозит «Шахтеру» большими неприятностями.

Пять причин, почему победит «Шахтер»

1. Либо пан, либо пропал

«Шахтер» загнал себя почти в безвыходное положение. «Горняки» понимают, что динамовцы – без пяти минут чемпионы, но, тем не менее, очный матч против «бело-синих» - это как красная тряпка для быка. «Шахтер» будет лезть из кожи вон, дабы доказать, что он сильнее, а первое место оппонента – то следствие скорее проблем «горняков», нежели заслуга команды Луческу. К тому же, персона нынешнего рулевого «Динамо» все еще является отличным раздражителем для многих его бывших подопечных. Помимо всего прочего, за победу над «Динамо» команде, по слухам, обещаны повышенные премиальные.

2. Более высокий индивидуальный класс



ФК Шахтер

Это как раз тот случай, когда разницу между соперниками измерительными приборами не оценишь. Это скорее шаблон мышления, устоявшаяся догма. Но, тем не менее, визуально действительно кажется, что такой техникой, как у Соломона, Тете, Антонио или Марлоса, футболисты «Динамо» похвастаться не могут. Безусловно, само по себе индивидуальное мастерство не всегда является ключом к победе, если хромает общекомандная игра, но и в этой связи подвижки в лучшую сторону у «оранжево-черных» есть.

3. Стабилизация игры

После неожиданного, но закономерного поражения от «Львова», Каштру немного видоизменил игру своей команды. И показательным в этом плане может быть выездной матч против «Ворсклы». Дончане отказались от тотального владения мячом, а практически все свои опасные моменты у чужих ворот создали на контратаках. Похоже, наконец-то пришел в себя главный бомбардир команды Мораес. Наверняка в матче против своих бывших одноклубников натурализованный бразилец будет сверхмотивированным. В отличной форме сейчас Соломон, неплох Тете. Да и Степаненко хоть и медленно, но приближается к своей боевой форме. Наконец, из первой команды убрали главного смутьяна – Тайсона. Вроде бы как «Шахтер» на пути выздоровления.

4. Отсутствие в составе соперника Сидорчука

Луческу после игры с «Днепром-1» очень сокрушался по поводу желтой карточки Сидорчука, которая автоматически ставила крест на возможности Сергея сыграть в класичном. Мирча тогда не лукавил. Скорее наоборот: капитан играет очень заметную роль в построении игры команды. Несмотря на отсутствие высокой скорости, которой, кстати, у Сергея отродясь не было, этот опорник классно «цементирует» середину поля, а еще практически незаменим на начальной стадии развития атак, а зачастую и на их завершающей фазе. Отсутствие Сидорчука – действительно потеря для «Динамо». И аргумент в пользу «Шахтера».

5. Проблемы оппонентов в центре защиты

А еще в матче против «днепрян» основному центрбеку динамовцев Забарному разбили нос, и участие Ильи в игре против «Шахтера» - под вопросом. Во всяком случае, именно так после игры в Днепре сказал динамовский тренер. Учитывая, что центральный защитный плацдарм сложно назвать самым сильным динамовским звеном, возможное отсутствие Забарного становится серьезной проблемой для «бело-синих». И даже если Илья сможет сыграть, проблема оттого вряд ли станет меньшей: Забарный – Сирота, Забарный – Попов или Попов – Сирота – любая вариация центрбеков предполагает для динамовских болельщиков опцию запастись валидолом.