Шахтер vs Динамо: за и против

Обозреватель Sport.ua – о класичном, в котором свои резоны есть и у «горняков», и у динамовцев

  • 16.04.2021 12:12
  • 2225 просмотров
  • 14 комментариев
Шахтер vs Динамо: за и против
© ФК Шахтер

Отставание пока действующего чемпиона страны «Шахтера» от прочно укрепившегося на первом месте «Динамо» - семь очков. За пять туров до финиша сезона. Подобные гандикапы в УПЛ не отыгрываются. Однако в ближайший игровой день, 17 апреля, состоится очная встреча двух главных претендентов на «золото». И этот поединок способен либо по-настоящему оживить чемпионскую гонку, либо по-настоящему ее окончательно угробить.

В поединках такого уровня, где соперники примерно одного масштаба и одной мотивации, как правило, решающими оказываются нюансы. Кто учтет все возможные мелочи, тот и окажется в итоге на коне.

Накануне матча Sport.ua выделяет по пять деталей с обеих сторон, способных принести победу.

Пять причин, почему победит «Динамо»

1. Без победы чемпионство «бело-синих» будет выглядеть «картонным»

Все мы помним не такое уж и далекое резонансное высказывание нынешнего тренера киевлян, а тогда еще тренера «Шахтера», что, дескать, «без победы над «Шахтером» чемпионство «Динамо» выглядит неполноценным». Можете не сомневаться: Мирча Луческу эти свои слова тоже не забыл. И для него лично очень принципиально как минимум не проиграть своей бывшей команде. Тем более, что в первом круге поражение было очень болезненным – 0:3. Видится, что, несмотря на наличие семиочкового преимущества, и Луческу, и его подопечные не будут играть в эконом-режиме, а наоборот, захотят в игре против злейшего врага фактически убить чемпионскую интригу.

2. Высокий игровой тонус

Шесть последних матчей киевляне неизменно выигрывали, а беспроигрышная серия насчитывает 12 матчей, причем из них – лишь две ничьи, остальные - победы. Показательно, что значительную часть своих викторий динамовцы добывают на классе, дожимая соперника во вторых таймах. Команда не только управляема и дисциплинирована, но и способна по ходу матча исправляться, прибавлять. Это однозначно не то «Динамо», что в прошлом сезоне. Особенно ощутима разница на примере яркого прогресса Жерсона Родригеша. Этому «Динамо» великое по плечу. Во всяком случае, на уровне УПЛ.  

3. Выздоровевший Цыганков


ФК Динамо

Лидер динамовской атаки теоретически мог сыграть и в минувшем туре, против «Днепра-1», но Луческу решил поберечь свой главный козырь. И теперь, по официальной информации, Виктор полностью оклемался от последствий неприятной травмы и рвется в бой. Безусловно, наличие вице-капитана в строю, а при отсутствии Сидорчука – наверняка капитана – будет дополнительной опцией в пользу номинальных гостей.   

4. Проблемы «горняков» в центре и на левом фланге защиты

Бедняга Исмаили продолжает свою борьбу с травмами, Корниенко лишен игровой практики. Впрочем, как и Сиприано. Словом, на левый фланг защиты «Шахтера» Каштру, скорее всего, отправит Матвиенко. А коль так, то проблемным окажется и центр защиты «горняков». Кривцов, Бондарь, Витао – ни одного из этой троицы нельзя назвать образцом надежности и прочности. 

5. Неумение «Шахтера» взламывать плотную оборону соперника

Пресловутое владение мячом ради владения в нынешнем сезоне стало настоящим бичом для «Шахтера». Началось все, кстати, с матча за Суперкубок, в котором «горняки» при семидесяти процентах владения проиграли «Динамо» - 1:3. В дальнейшем подобные проблемы команды Каштру никуда не делись: львиную долю своих недосчитанных турнирных баллов она потеряла именно в таком стиле – не находя аргументов против плотной обороны оппонентов. Луческу вряд ли в предстоящем поединке захочет изобретать велосипед и сыграет «от печки». И такая нехитрая схема априори грозит «Шахтеру» большими неприятностями.       

Пять причин, почему победит «Шахтер»

1. Либо пан, либо пропал

«Шахтер» загнал себя почти в безвыходное положение. «Горняки» понимают, что динамовцы – без пяти минут чемпионы, но, тем не менее, очный матч против «бело-синих» - это как красная тряпка для быка. «Шахтер» будет лезть из кожи вон, дабы доказать, что он сильнее, а первое место оппонента – то следствие скорее проблем «горняков», нежели заслуга команды Луческу. К тому же, персона нынешнего рулевого «Динамо» все еще является отличным раздражителем для многих его бывших подопечных. Помимо всего прочего, за победу над «Динамо» команде, по слухам, обещаны повышенные премиальные.

2. Более высокий индивидуальный класс


ФК Шахтер

Это как раз тот случай, когда разницу между соперниками измерительными приборами не оценишь. Это скорее шаблон мышления, устоявшаяся догма. Но, тем не менее, визуально действительно кажется, что такой техникой, как у Соломона, Тете, Антонио или Марлоса, футболисты «Динамо» похвастаться не могут. Безусловно, само по себе индивидуальное мастерство не всегда является ключом к победе, если хромает общекомандная игра, но и в этой связи подвижки в лучшую сторону у «оранжево-черных» есть.  

3. Стабилизация игры

После неожиданного, но закономерного поражения от «Львова», Каштру немного видоизменил игру своей команды. И показательным в этом плане может быть выездной матч против «Ворсклы». Дончане отказались от тотального владения мячом, а практически все свои опасные моменты у чужих ворот создали на контратаках. Похоже, наконец-то пришел в себя главный бомбардир команды Мораес. Наверняка в матче против своих бывших одноклубников натурализованный бразилец будет сверхмотивированным. В отличной форме сейчас Соломон, неплох Тете. Да и Степаненко хоть и медленно, но приближается к своей боевой форме. Наконец, из первой команды убрали главного смутьяна – Тайсона. Вроде бы как «Шахтер» на пути выздоровления.

4. Отсутствие в составе соперника Сидорчука

Луческу после игры с «Днепром-1» очень сокрушался по поводу желтой карточки Сидорчука, которая автоматически ставила крест на возможности Сергея сыграть в класичном. Мирча тогда не лукавил. Скорее наоборот: капитан играет очень заметную роль в построении игры команды. Несмотря на отсутствие высокой скорости, которой, кстати, у Сергея отродясь не было, этот опорник классно «цементирует» середину поля, а еще практически незаменим на начальной стадии развития атак, а зачастую и на их завершающей фазе. Отсутствие Сидорчука – действительно потеря для «Динамо». И аргумент в пользу «Шахтера».  

5. Проблемы оппонентов в центре защиты     

А еще в матче против «днепрян» основному центрбеку динамовцев Забарному разбили нос, и участие Ильи в игре против «Шахтера» - под вопросом. Во всяком случае, именно так после игры в Днепре сказал динамовский тренер. Учитывая, что центральный защитный плацдарм сложно назвать самым сильным динамовским звеном, возможное отсутствие Забарного становится серьезной проблемой для «бело-синих». И даже если Илья сможет сыграть, проблема оттого вряд ли станет меньшей: Забарный – Сирота, Забарный – Попов или Попов – Сирота – любая вариация центрбеков предполагает для динамовских болельщиков опцию запастись валидолом. 

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Валерий Василенко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 13:32
    0
    dd dent, 16.04.2021 13:22
    Будет интересно в любом случае.
    Считай до евро, которое неизвестно ещё состоится ли, это последний матч смотрибельный у наших.
    первый раз за последних пару месяцев я посмотрю полностью матч
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.04.2021 13:22
    +2
    __ENJOY, 16.04.2021 12:45
    5 на 5... короче ничья
    Будет интересно в любом случае.
    Считай до евро, которое неизвестно ещё состоится ли, это последний матч смотрибельный у наших.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 13:16
    0
    Вперед Динамо! Самый титулованный клуб Украины! Вперед чемпионы - загоните кротов под землю и покажите кто хозяин НСК Олимпийский! За Вас вся Украина!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 13:10
    -4
    всеровно динама просрёт
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.04.2021 13:04
    0
    Вполне мб что дк подловит шахту на контрах и победит, румын точно попробует перехитрить португала, который наверняка понесётся вперёд
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 16.04.2021 13:03
    +3
    1. Без победы ДК чемпионство будет картонным? т.е. если ничья то чемпион не настоящий? Ну так давайте сразу проведем два матча между ШД и ДК, зачем это прелюдие в УПЛ?
    3.Цыганков долго не играл, врядли он сыграет с первых минут, разве что на замену.
    4.Сколько игр уже Шахтер играет без Исмаили? это что вчера случилось?
    5.В первом круге выиграли 3:0, какое неумение? То что качество игры оставляет желать лучшего, это да, а так то они всё умеют и могут, особенно когда в помощь приходит удаление или пенальти.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 16.04.2021 12:47
    +6
    Юрий Карпенко, 16.04.2021 12:32
    Если будет победа болельщики должны извинится и сказать спасибо что дед вытащил их клуб из ямы позора, физруков , и отвратительной игры
    болельщики уже давным-давно благодарят Мистера за тот футбол, который он выжимает из игроков Динамо.
    А больные на голову тиффози будут орать, что нужно динамовское сердце.
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 12:47
    -1
    APL, 16.04.2021 12:44
    Та в відпустку гравцям ШД ранувато, оскільки на п'яти наступає Зоря.
    так же Шахтер "наступает" на пятки динамо
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.04.2021 12:45
    +1
    Динамо как минимум не проиграет,игра эта для них как тренировка с повышенной ответственностью,поэтому играть будут раскованно,а вот кротам в этой игре нужно смыть несмываемый позор,причём выиграть нужно по заказу,а это трудно сделать с равным соперником
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 12:45
    +1
    5 на 5... короче ничья
    Ссылка
    APL
      APL, 16.04.2021 12:44
    +2
    Roger, 16.04.2021 12:23
    Очень жду матч. Надеюсь Динамо как минимум не проиграет, и отправит Шахтер в досрочный отпуск.
    Та в відпустку гравцям ШД ранувато, оскільки на п'яти наступає Зоря.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 16.04.2021 12:32
    +4
    Если будет победа болельщики должны извинится и сказать спасибо что дед вытащил их клуб из ямы позора, физруков , и отвратительной игры
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 12:30
    +1
    Да многие чемпионы кого то не обыгрывают в своих чемпионатах. Мирча правильно сказал, что чемпионство выигрывают с аутсайдерами и середняками.
    Этот же матч в данный момент никакой интриги не несёт. Только для статистики общей. А Динамо будет чемпионом. Ведь это не баскетбольная Суперлига, где тупые плей-оффы 1-8, 2-7, 3-6 и 4-5. Там можно всё потерять сразу.
    Ссылка
    Roger
      Roger, 16.04.2021 12:23
    +7
    Очень жду матч. Надеюсь Динамо как минимум не проиграет, и отправит Шахтер в досрочный отпуск.
    Ссылка
    Roger
    online
      Roger, 16.04.2021 12:23
    +7
    Очень жду матч. Надеюсь Динамо как минимум не проиграет, и отправит Шахтер в досрочный отпуск.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 16.04.2021 12:47
    +6
    Юрий Карпенко, 16.04.2021 12:32
    Если будет победа болельщики должны извинится и сказать спасибо что дед вытащил их клуб из ямы позора, физруков , и отвратительной игры
    болельщики уже давным-давно благодарят Мистера за тот футбол, который он выжимает из игроков Динамо.
    А больные на голову тиффози будут орать, что нужно динамовское сердце.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 16.04.2021 12:32
    +4
    Если будет победа болельщики должны извинится и сказать спасибо что дед вытащил их клуб из ямы позора, физруков , и отвратительной игры
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 16.04.2021 13:03
    +3
    1. Без победы ДК чемпионство будет картонным? т.е. если ничья то чемпион не настоящий? Ну так давайте сразу проведем два матча между ШД и ДК, зачем это прелюдие в УПЛ?
    3.Цыганков долго не играл, врядли он сыграет с первых минут, разве что на замену.
    4.Сколько игр уже Шахтер играет без Исмаили? это что вчера случилось?
    5.В первом круге выиграли 3:0, какое неумение? То что качество игры оставляет желать лучшего, это да, а так то они всё умеют и могут, особенно когда в помощь приходит удаление или пенальти.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.04.2021 13:22
    +2
    __ENJOY, 16.04.2021 12:45
    5 на 5... короче ничья
    Будет интересно в любом случае.
    Считай до евро, которое неизвестно ещё состоится ли, это последний матч смотрибельный у наших.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.04.2021 12:44
    +2
    Roger, 16.04.2021 12:23
    Очень жду матч. Надеюсь Динамо как минимум не проиграет, и отправит Шахтер в досрочный отпуск.
    Та в відпустку гравцям ШД ранувато, оскільки на п'яти наступає Зоря.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.04.2021 12:45
    +1
    Динамо как минимум не проиграет,игра эта для них как тренировка с повышенной ответственностью,поэтому играть будут раскованно,а вот кротам в этой игре нужно смыть несмываемый позор,причём выиграть нужно по заказу,а это трудно сделать с равным соперником
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 12:45
    +1
    5 на 5... короче ничья
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 12:30
    +1
    Да многие чемпионы кого то не обыгрывают в своих чемпионатах. Мирча правильно сказал, что чемпионство выигрывают с аутсайдерами и середняками.
    Этот же матч в данный момент никакой интриги не несёт. Только для статистики общей. А Динамо будет чемпионом. Ведь это не баскетбольная Суперлига, где тупые плей-оффы 1-8, 2-7, 3-6 и 4-5. Там можно всё потерять сразу.
    Ссылка
    __ENJOY
    online
      __ENJOY, 16.04.2021 13:32
    0
    dd dent, 16.04.2021 13:22
    Будет интересно в любом случае.
    Считай до евро, которое неизвестно ещё состоится ли, это последний матч смотрибельный у наших.
    первый раз за последних пару месяцев я посмотрю полностью матч
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 16.04.2021 13:16
    0
    Вперед Динамо! Самый титулованный клуб Украины! Вперед чемпионы - загоните кротов под землю и покажите кто хозяин НСК Олимпийский! За Вас вся Украина!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.04.2021 13:04
    0
    Вполне мб что дк подловит шахту на контрах и победит, румын точно попробует перехитрить португала, который наверняка понесётся вперёд
    Ссылка
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