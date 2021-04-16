Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать Металлист? Уже говорил, что хочу вернуться»

Мирон Маркевич, который сейчас работает в УАФ, еще не оставил надежд вернуться к тренерской работе, однако пока не готов говорить о «Металлисте».

Не исключено, что Александр Ярославский сумеет возродить клуб на базе ФК «Металл», но команду сейчас успешно тренирует Александр Кучер.

«Я рад, что Ярославский активно включился и хочет возродить «Металлист». Время покажет, что будет. Я понимаю, что все с нуля будет начинаться. Сейчас есть команда «Металл», которая хорошо выступает во Второй лиге и, наверное, выйдет в Первую. Александр Кучер хорошо работает».

«Я уже говорил, что хочу вернуться, но нужно, чтобы все было серьезно. Мне, если возвращаться, то нужно, чтобы не было прокола. Не хочется такого под конец карьеры. Это очень важно», - считает Маркевич.