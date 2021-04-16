Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать Металлист? Уже говорил, что хочу вернуться»

Опытный специалист хотел бы закончить карьеру на красивой ноте

  • 16.04.2021 16:11
  • 1415 просмотров
  • 3 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Тренировать Металлист? Уже говорил, что хочу вернуться»
© fcrukh.com

Мирон Маркевич, который сейчас работает в УАФ, еще не оставил надежд вернуться к тренерской работе, однако пока не готов говорить о «Металлисте».

Не исключено, что Александр Ярославский сумеет возродить клуб на базе ФК «Металл», но команду сейчас успешно тренирует Александр Кучер.

«Я рад, что Ярославский активно включился и хочет возродить «Металлист». Время покажет, что будет. Я понимаю, что все с нуля будет начинаться. Сейчас есть команда «Металл», которая хорошо выступает во Второй лиге и, наверное, выйдет в Первую. Александр Кучер хорошо работает».

«Я уже говорил, что хочу вернуться, но нужно, чтобы все было серьезно. Мне, если возвращаться, то нужно, чтобы не было прокола. Не хочется такого под конец карьеры. Это очень важно», - считает Маркевич.

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Источник — Денисов Time

(10 голосов)

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Комментарии
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 16.04.2021 16:46
    0
    дак бери команду з другої ліги і працюй, а не ждеш щоб засватали до Ярослвського за великі гроші.. працюй і не прокалюйся. а не седиш довбнем в федерації за шаленну зарплатню..дармоїд.
    Ссылка
    Andrii Okhotnikov
    online
      Andrii Okhotnikov, 16.04.2021 16:22
    +3
    Ihor86, 16.04.2021 16:13
    Якщо і повертатися,то не пахать ж, а як привик за велике бабло купляти гравців щоб всі думали який сильний тренер-Маркевич!
    Ну, как минимум, не хочется ему снова со своего кармана зарплату игрокам платить, как в Днепре было
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 16.04.2021 16:13
    0
    Якщо і повертатися,то не пахать ж, а як привик за велике бабло купляти гравців щоб всі думали який сильний тренер-Маркевич!
    Ссылка
    Andrii Okhotnikov
    online
      Andrii Okhotnikov, 16.04.2021 16:22
    +3
    Ihor86, 16.04.2021 16:13
    Якщо і повертатися,то не пахать ж, а як привик за велике бабло купляти гравців щоб всі думали який сильний тренер-Маркевич!
    Ну, как минимум, не хочется ему снова со своего кармана зарплату игрокам платить, как в Днепре было
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 16.04.2021 16:46
    0
    дак бери команду з другої ліги і працюй, а не ждеш щоб засватали до Ярослвського за великі гроші.. працюй і не прокалюйся. а не седиш довбнем в федерації за шаленну зарплатню..дармоїд.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 16.04.2021 16:13
    0
    Якщо і повертатися,то не пахать ж, а як привик за велике бабло купляти гравців щоб всі думали який сильний тренер-Маркевич!
    Ссылка
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