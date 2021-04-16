22-й тур
Львов
3 : 1
Александрия
16.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все силы на Кубок? Львов сенсационно обыграл Александрию

Команда Шарана не набирала очки уже четыре матча кряду

  • 16.04.2021 18:55
  • 2505 просмотров
  • 28 комментариев
Все силы на Кубок? Львов сенсационно обыграл Александрию
© УПЛ

Обе команды неудачно выступают во второй части чемпионата Украины по футболу. «Львов» за этот период набрал всего шесть очков и перед отчетным матчем занимал последнее место в турнирной таблице. А «Александрия», проиграв три последних поединка подряд, значительно осложнила себе задание в борьбе за бронзовые медали и за место в еврокубке на следующий сезон. Впрочем, успех во Львове еще оставлял некоторые шансы подопечным Владимира Шарана в решении этой задачи.    

Соперники сразу же дали понять друг другу, что в этой игре будут стремиться только к победе. К исходу третьей минуты они успели провести по одной неплохой атаке и заработать по одному угловому. Казалось, что и далее игра будет проходить остро и на встречных курсах. Однако такая активность в начале встречи не подкреплялась ударами по воротам, от чего до середины тайма голевых моментов вообще не было.

Тем не менее, гости смотрелись получше своих опонентов. У них и мяч больше держался, и атаки выходили поинтереснее. Так что не случайно, что именно они на 30-й минуте открыли счет в матче. Голевая атака «Александрии» зародилась на правом фланге. Пашаев обыгрался в «стеночку» со своим партнером и устремился вперед к лицевой линии. Оттуда капитан александрийцев сделал острую передачу в район вратарской площадки. На пути мяча оказался Махмутович, который немного подкорректировал его полет. В конце концов мяч оказался в ногах у Устименко и тот с близкого расстояния без проблем поразил цель. 

Хозяева поля отыгрались на 39-й минуте. После передачи с правого края от Бусько сперва Бабогло не сумел выбить мяч из штрафной площади, а затем Пашаеву не удалось помешать Эрнесту принять мяч и пробить по воротам. В результате форвард львовян без помех нанес точный удар в ближний угол. 

А на 43-й минуте уже «Львов» вышел вперед. Причем гол получился достаточно курьезным. После подачи углового, Брикнер в борьбе с защитником пробил головой по воротам по достаточно высокой траектории. Мяч долго находился в воздухе и у голкипера «Александрии» Билыка было несколько вариантов, чтобы его поймать или отбить. Тем не менее, он не сделал ни того и не другого. Более того, он сам еще и подправил мяч, который опустился ему за спину в сетку ворот.  

В начале второго тайма гости, желая выровнять положение, пошли вперед большими силами. Но на 55-й минуте на чужой половине поля они потеряли мяч. Альваро быстро разогнал контратаку «Львова», сделал передачу налево на Эрнеста, а тот уже выдал идеальный пас на ход Нычу. Назарию оставалось только не промахнуться, что он и сделал. 

Вот так довольно неожиданно изменилась ситуация на футбольном поле и над «Александрией» нависла угроза четвертого поражения кряду. Однако гости и не думали сдаваться. Владимир Шаран использовал все пять положенных замен и последняя из них на 76-й минуте едва не стала результативной. Только что вышедший на поле Мышенко в падении головой направил мяч в сетку ворот. Но судья на линии поднял флажок, сигнализируя об офсайде. Естественно, что гол был отменен.

Уже в компенсированное арбитром время все тот же Мышенко головой пробил из пределов штрафной площади, однако удар получился несильным и Ильющенков легко забрал мяч в руки. А вскоре прозвучал и финальный свисток. 

Таким образом, «Львов» одержал волевую победу и данный момент покинул последнюю строчку в турнирной таблице. Что касается «Александрии», то у нее сейчас дела совсем плохи. Благо, что очков хватает, чтобы совсем не скатиться вниз. 

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

ПФК «Львов» – «Александрия» - 3:1

 Эрнест, 39, Билык, 43 (авт.), Ныч, 55 – Устименко, 30

 Эрнест, 61, Сабино, 88 – Дубра, 74, Гречишкин, 85

ПФК «Львов»: Ильющенков – Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько – Довгий – Эрнест, Альваро (Ренан, 81), Брикнер (Сабино, 81), Грисьо (Семенив, 90+3) – Ныч (Ременяк, 90+3).

«Александрия»: Билык – Мирошниченко (Лучкевич, 46), Бондаренко, Дубра, Бабогло (Третьяков, 46), Пашаев (Стецьков, 57) – Вантух (Мишенко, 75), Дрышлюк, Гречишкин, Шастал (Новиков, 57) – Устименко.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 6 (4) – 9 (3)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 2 – 2.

ПФК ЛЬВОВ-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:47
    -1
    Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:38
    Ото л@ун розійшовсьґя після факту його сцикунства.де ж ти було? Там і з брутального футболу народ був . . Ти в курсі,що і там ва попустили))) пиши,ний,попускай себе... Д@ун в кубі))) ми ржемо))) на сцену виходь...)))) Я вже тут не писатиму,просто рджатиму з тебе д@уна....)))
    ахаха, вівця, тобі пєрд.ак рванув!
    ніщєброди кон...чєні. На пєчєнюшку!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:38
    -1
    Ото л@ун розійшовсьґя після факту його сцикунства.де ж ти було? Там і з брутального футболу народ був . . Ти в курсі,що і там ва попустили))) пиши,ний,попускай себе... Д@ун в кубі))) ми ржемо))) на сцену виходь...)))) Я вже тут не писатиму,просто рджатиму з тебе д@уна....)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:36
    -2
    обыкновенная игра, 16.04.2021 19:33
    Буряковые! Им в этих футболках фартит. Так что забывайте про золото и синеву.)
    Бордова форма дійсно для Львова фартова !
    Шарашить команда в бордовій формі! Теж то зауважив тому купив собі таку, тай гарна вона
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 19:33
    -1
    PFCLviv, 16.04.2021 19:03
    Хто ми , Леви ! Хто ми ?! Синьо - золоті Леви !!!
    Буряковые! Им в этих футболках фартит. Так что забывайте про золото и синеву.)
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:33
    -3
    Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:31
    Д@ун..в середу ти мав ШАНС. Засцав!!! Пнх д@ун сцикливий) Болєли Карпат там були...не засцяли,а ти засцяв...сцикло. ФАКТ!!!
    і шо навболівали, чмо бомжацьке?! Продули Галичу...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:31
    -4
    Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:26
    Сцикло. В середу тьма-тьмуща народу була на Соколі. Де ж ти було?))) Прийшов би гонорової і там ти прославився. Але сциш)))
    Скоро в Турківський район поїдете вболівати зі своїми лисими зал....упами !
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:31
    +1
    Д@ун..в середу ти мав ШАНС. Засцав!!! Пнх д@ун сцикливий) Болєли Карпат там були...не засцяли,а ти засцяв...сцикло. ФАКТ!!!
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 19:28
    0
    КубокНаш? А кому он нужен в Александрии? Неужели там космические премиальные. И что с тем Билыковм из сборной, который себе голы забрасывает, делать в ЛЕ?
    Да и все претенденты на 5-е место этому не рады будут. Если КУ у ФКА, то 5-й лишний в Европе. А если КУ у Динамо или Зари, то 5-й будет в ЛЕ. Вроде так.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2021 19:28
    +1
    Алло, где там наш Баранка? Пора оторваться от разборок с Гельзиным и пересмотреть эту игру, которая носит явно договорной характер сдачи со стороны футболистов Александрии. Классика!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:26
    +2
    PFCLviv, 16.04.2021 19:23
    Чмирь опущений, де фани калу ділись ?! Де "Завжди вірні"?!
    Що зробили ви "вірні" для порятунку свого клубу ?! Вівця ти опущена! Чого на Соколі не був на футболі ?! Де та торсида ?!
    Сцикло. В середу тьма-тьмуща народу була на Соколі. Де ж ти було?))) Прийшов би гонорової і там ти прославився. Але сциш)))
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 16.04.2021 19:24
    0
    Львів сенсаційно виграв у Шахтаря, а в Олександрії, яка четверту гру поспіль не може очки набрати, це не сенсація. Тим більше на Львів арені. Тупий заголовок.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:23
    -3
    Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:12
    Скільки фанів було? Як 0! Як локдаун? Декому це не мішає. Але в декого фанів нема))))))
    Чмирь опущений, де фани калу ділись ?! Де "Завжди вірні"?!
    Що зробили ви "вірні" для порятунку свого клубу ?! Вівця ти опущена! Чого на Соколі не був на футболі ?! Де та торсида ?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:18
    -3
    Пощкодував ПФК Львів і пустив бомжів до себе на Сокіл грати дерба Галич - каЛ...
    Могли б і на Сільмаші грати, рівень каЛу і їх фарму це дозволяє... Або десь в Турківському районі, бомжі опущені, дякуйте, що ми дали вам нормальну поляеу ато б на городі грали...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:15
    -2
    Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:12
    Скільки фанів було? Як 0! Як локдаун? Декому це не мішає. Але в декого фанів нема))))))
    Ого як в тебе бомбанула задниця !
    Вівця, помрій собі!
    на печенюшку, ніщєброд! йди дербі переглянь на нашому соколі, як ваші бездари грали
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:12
    +1
    Скільки фанів було? Як 0! Як локдаун? Декому це не мішає. Але в декого фанів нема))))))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:11
    0
    Муґунот Уух, 16.04.2021 19:06
    синьо-жовті бопдового кольору
    Бордова форма наша, просто вогонь ! Маю футболку, просто клас!
    Бордовий колір це колір Львова, львівських дахів !
    Тільки Львів !
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 16.04.2021 19:08
    -2
    Все продається, все купується....
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.04.2021 19:06
    +3
    PFCLviv, 16.04.2021 19:03
    Хто ми , Леви ! Хто ми ?! Синьо - золоті Леви !!!
    синьо-жовті бопдового кольору
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:04
    -2
    Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:01
    Злили? Здали? Чи просто такі нікчемні?!!!! Позорище для алєксендрії!!!
    Вівця, пішов звідси!
    Йди дербі овече дивись... Галич - каЛ ...
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 16.04.2021 19:04
    +3
    в чём сенсация?! Александрия никакая весной, 4е поражение подряд уже, а "Львов" показал что в домашних стенах очень боеспособная команда, что доказала победа над шахтой, так что наоборот, очень даже закономерный результат.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 16.04.2021 19:06
    +3
    PFCLviv, 16.04.2021 19:03
    Хто ми , Леви ! Хто ми ?! Синьо - золоті Леви !!!
    синьо-жовті бопдового кольору
    Ссылка
    savant
    online
      savant, 16.04.2021 19:04
    +3
    в чём сенсация?! Александрия никакая весной, 4е поражение подряд уже, а "Львов" показал что в домашних стенах очень боеспособная команда, что доказала победа над шахтой, так что наоборот, очень даже закономерный результат.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 16.04.2021 18:59
    +3
    У Львова тренер хороший. Поверьте, если ему дадут нормально поработать, то команда будет прогрессировать.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:26
    +2
    PFCLviv, 16.04.2021 19:23
    Чмирь опущений, де фани калу ділись ?! Де "Завжди вірні"?!
    Що зробили ви "вірні" для порятунку свого клубу ?! Вівця ти опущена! Чого на Соколі не був на футболі ?! Де та торсида ?!
    Сцикло. В середу тьма-тьмуща народу була на Соколі. Де ж ти було?))) Прийшов би гонорової і там ти прославився. Але сциш)))
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:01
    +2
    Злили? Здали? Чи просто такі нікчемні?!!!! Позорище для алєксендрії!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:31
    +1
    Д@ун..в середу ти мав ШАНС. Засцав!!! Пнх д@ун сцикливий) Болєли Карпат там були...не засцяли,а ти засцяв...сцикло. ФАКТ!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2021 19:28
    +1
    Алло, где там наш Баранка? Пора оторваться от разборок с Гельзиным и пересмотреть эту игру, которая носит явно договорной характер сдачи со стороны футболистов Александрии. Классика!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 16.04.2021 19:12
    +1
    Скільки фанів було? Як 0! Як локдаун? Декому це не мішає. Але в декого фанів нема))))))
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 16.04.2021 19:03
    +1
    Шаран сливает так, шо аж дым идёт...
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 16.04.2021 18:57
    +1
    Какой в пис.. кубок? Заря их не пустит в финал даже
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 16.04.2021 19:28
    0
    КубокНаш? А кому он нужен в Александрии? Неужели там космические премиальные. И что с тем Билыковм из сборной, который себе голы забрасывает, делать в ЛЕ?
    Да и все претенденты на 5-е место этому не рады будут. Если КУ у ФКА, то 5-й лишний в Европе. А если КУ у Динамо или Зари, то 5-й будет в ЛЕ. Вроде так.
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 16.04.2021 19:24
    0
    Львів сенсаційно виграв у Шахтаря, а в Олександрії, яка четверту гру поспіль не може очки набрати, це не сенсація. Тим більше на Львів арені. Тупий заголовок.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 16.04.2021 19:11
    0
    Муґунот Уух, 16.04.2021 19:06
    синьо-жовті бопдового кольору
    Бордова форма наша, просто вогонь ! Маю футболку, просто клас!
    Бордовий колір це колір Львова, львівських дахів !
    Тільки Львів !
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 16.04.2021 18:57
    0
    Львов Шахтер обыграл и борется за выживание, а Александрии уже ничего не нужно в этом чемпионате. В чем сенсация?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности