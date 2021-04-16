Все силы на Кубок? Львов сенсационно обыграл Александрию

Обе команды неудачно выступают во второй части чемпионата Украины по футболу. «Львов» за этот период набрал всего шесть очков и перед отчетным матчем занимал последнее место в турнирной таблице. А «Александрия», проиграв три последних поединка подряд, значительно осложнила себе задание в борьбе за бронзовые медали и за место в еврокубке на следующий сезон. Впрочем, успех во Львове еще оставлял некоторые шансы подопечным Владимира Шарана в решении этой задачи.
Соперники сразу же дали понять друг другу, что в этой игре будут стремиться только к победе. К исходу третьей минуты они успели провести по одной неплохой атаке и заработать по одному угловому. Казалось, что и далее игра будет проходить остро и на встречных курсах. Однако такая активность в начале встречи не подкреплялась ударами по воротам, от чего до середины тайма голевых моментов вообще не было.
Тем не менее, гости смотрелись получше своих опонентов. У них и мяч больше держался, и атаки выходили поинтереснее. Так что не случайно, что именно они на 30-й минуте открыли счет в матче. Голевая атака «Александрии» зародилась на правом фланге. Пашаев обыгрался в «стеночку» со своим партнером и устремился вперед к лицевой линии. Оттуда капитан александрийцев сделал острую передачу в район вратарской площадки. На пути мяча оказался Махмутович, который немного подкорректировал его полет. В конце концов мяч оказался в ногах у Устименко и тот с близкого расстояния без проблем поразил цель.
Хозяева поля отыгрались на 39-й минуте. После передачи с правого края от Бусько сперва Бабогло не сумел выбить мяч из штрафной площади, а затем Пашаеву не удалось помешать Эрнесту принять мяч и пробить по воротам. В результате форвард львовян без помех нанес точный удар в ближний угол.
А на 43-й минуте уже «Львов» вышел вперед. Причем гол получился достаточно курьезным. После подачи углового, Брикнер в борьбе с защитником пробил головой по воротам по достаточно высокой траектории. Мяч долго находился в воздухе и у голкипера «Александрии» Билыка было несколько вариантов, чтобы его поймать или отбить. Тем не менее, он не сделал ни того и не другого. Более того, он сам еще и подправил мяч, который опустился ему за спину в сетку ворот.
В начале второго тайма гости, желая выровнять положение, пошли вперед большими силами. Но на 55-й минуте на чужой половине поля они потеряли мяч. Альваро быстро разогнал контратаку «Львова», сделал передачу налево на Эрнеста, а тот уже выдал идеальный пас на ход Нычу. Назарию оставалось только не промахнуться, что он и сделал.
Вот так довольно неожиданно изменилась ситуация на футбольном поле и над «Александрией» нависла угроза четвертого поражения кряду. Однако гости и не думали сдаваться. Владимир Шаран использовал все пять положенных замен и последняя из них на 76-й минуте едва не стала результативной. Только что вышедший на поле Мышенко в падении головой направил мяч в сетку ворот. Но судья на линии поднял флажок, сигнализируя об офсайде. Естественно, что гол был отменен.
Уже в компенсированное арбитром время все тот же Мышенко головой пробил из пределов штрафной площади, однако удар получился несильным и Ильющенков легко забрал мяч в руки. А вскоре прозвучал и финальный свисток.
Таким образом, «Львов» одержал волевую победу и данный момент покинул последнюю строчку в турнирной таблице. Что касается «Александрии», то у нее сейчас дела совсем плохи. Благо, что очков хватает, чтобы совсем не скатиться вниз.
Игорь ЗАРЖИЦКИЙ
Украинская Премьер-лига. 22-й тур.
ПФК «Львов» – «Александрия» - 3:1
Эрнест, 39, Билык, 43 (авт.), Ныч, 55 – Устименко, 30
Эрнест, 61, Сабино, 88 – Дубра, 74, Гречишкин, 85
ПФК «Львов»: Ильющенков – Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько – Довгий – Эрнест, Альваро (Ренан, 81), Брикнер (Сабино, 81), Грисьо (Семенив, 90+3) – Ныч (Ременяк, 90+3).
«Александрия»: Билык – Мирошниченко (Лучкевич, 46), Бондаренко, Дубра, Бабогло (Третьяков, 46), Пашаев (Стецьков, 57) – Вантух (Мишенко, 75), Дрышлюк, Гречишкин, Шастал (Новиков, 57) – Устименко.
Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Удары (в створ): 6 (4) – 9 (3)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 2 – 2.
ПФК ЛЬВОВ-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 2°C
Источник — Sport.ua
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ніщєброди кон...чєні. На пєчєнюшку!
Шарашить команда в бордовій формі! Теж то зауважив тому купив собі таку, тай гарна вона
Да и все претенденты на 5-е место этому не рады будут. Если КУ у ФКА, то 5-й лишний в Европе. А если КУ у Динамо или Зари, то 5-й будет в ЛЕ. Вроде так.
Що зробили ви "вірні" для порятунку свого клубу ?! Вівця ти опущена! Чого на Соколі не був на футболі ?! Де та торсида ?!
Що зробили ви "вірні" для порятунку свого клубу ?! Вівця ти опущена! Чого на Соколі не був на футболі ?! Де та торсида ?!
Могли б і на Сільмаші грати, рівень каЛу і їх фарму це дозволяє... Або десь в Турківському районі, бомжі опущені, дякуйте, що ми дали вам нормальну поляеу ато б на городі грали...
Вівця, помрій собі!
на печенюшку, ніщєброд! йди дербі переглянь на нашому соколі, як ваші бездари грали
Бордовий колір це колір Львова, львівських дахів !
Тільки Львів !
Йди дербі овече дивись... Галич - каЛ ...
Що зробили ви "вірні" для порятунку свого клубу ?! Вівця ти опущена! Чого на Соколі не був на футболі ?! Де та торсида ?!
Да и все претенденты на 5-е место этому не рады будут. Если КУ у ФКА, то 5-й лишний в Европе. А если КУ у Динамо или Зари, то 5-й будет в ЛЕ. Вроде так.
Бордовий колір це колір Львова, львівських дахів !
Тільки Львів !
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