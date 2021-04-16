Все силы на Кубок? Львов сенсационно обыграл Александрию

Обе команды неудачно выступают во второй части чемпионата Украины по футболу. «Львов» за этот период набрал всего шесть очков и перед отчетным матчем занимал последнее место в турнирной таблице. А «Александрия», проиграв три последних поединка подряд, значительно осложнила себе задание в борьбе за бронзовые медали и за место в еврокубке на следующий сезон. Впрочем, успех во Львове еще оставлял некоторые шансы подопечным Владимира Шарана в решении этой задачи.

Соперники сразу же дали понять друг другу, что в этой игре будут стремиться только к победе. К исходу третьей минуты они успели провести по одной неплохой атаке и заработать по одному угловому. Казалось, что и далее игра будет проходить остро и на встречных курсах. Однако такая активность в начале встречи не подкреплялась ударами по воротам, от чего до середины тайма голевых моментов вообще не было.

Тем не менее, гости смотрелись получше своих опонентов. У них и мяч больше держался, и атаки выходили поинтереснее. Так что не случайно, что именно они на 30-й минуте открыли счет в матче. Голевая атака «Александрии» зародилась на правом фланге. Пашаев обыгрался в «стеночку» со своим партнером и устремился вперед к лицевой линии. Оттуда капитан александрийцев сделал острую передачу в район вратарской площадки. На пути мяча оказался Махмутович, который немного подкорректировал его полет. В конце концов мяч оказался в ногах у Устименко и тот с близкого расстояния без проблем поразил цель.

Хозяева поля отыгрались на 39-й минуте. После передачи с правого края от Бусько сперва Бабогло не сумел выбить мяч из штрафной площади, а затем Пашаеву не удалось помешать Эрнесту принять мяч и пробить по воротам. В результате форвард львовян без помех нанес точный удар в ближний угол.

А на 43-й минуте уже «Львов» вышел вперед. Причем гол получился достаточно курьезным. После подачи углового, Брикнер в борьбе с защитником пробил головой по воротам по достаточно высокой траектории. Мяч долго находился в воздухе и у голкипера «Александрии» Билыка было несколько вариантов, чтобы его поймать или отбить. Тем не менее, он не сделал ни того и не другого. Более того, он сам еще и подправил мяч, который опустился ему за спину в сетку ворот.

В начале второго тайма гости, желая выровнять положение, пошли вперед большими силами. Но на 55-й минуте на чужой половине поля они потеряли мяч. Альваро быстро разогнал контратаку «Львова», сделал передачу налево на Эрнеста, а тот уже выдал идеальный пас на ход Нычу. Назарию оставалось только не промахнуться, что он и сделал.

Вот так довольно неожиданно изменилась ситуация на футбольном поле и над «Александрией» нависла угроза четвертого поражения кряду. Однако гости и не думали сдаваться. Владимир Шаран использовал все пять положенных замен и последняя из них на 76-й минуте едва не стала результативной. Только что вышедший на поле Мышенко в падении головой направил мяч в сетку ворот. Но судья на линии поднял флажок, сигнализируя об офсайде. Естественно, что гол был отменен.

Уже в компенсированное арбитром время все тот же Мышенко головой пробил из пределов штрафной площади, однако удар получился несильным и Ильющенков легко забрал мяч в руки. А вскоре прозвучал и финальный свисток.

Таким образом, «Львов» одержал волевую победу и данный момент покинул последнюю строчку в турнирной таблице. Что касается «Александрии», то у нее сейчас дела совсем плохи. Благо, что очков хватает, чтобы совсем не скатиться вниз.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

ПФК «Львов» – «Александрия» - 3:1



Эрнест, 39, Билык, 43 (авт.), Ныч, 55 – Устименко, 30

Эрнест, 61, Сабино, 88 – Дубра, 74, Гречишкин, 85

ПФК «Львов»: Ильющенков – Якимец, Романчук, Махмутович, Бусько – Довгий – Эрнест, Альваро (Ренан, 81), Брикнер (Сабино, 81), Грисьо (Семенив, 90+3) – Ныч (Ременяк, 90+3).

«Александрия»: Билык – Мирошниченко (Лучкевич, 46), Бондаренко, Дубра, Бабогло (Третьяков, 46), Пашаев (Стецьков, 57) – Вантух (Мишенко, 75), Дрышлюк, Гречишкин, Шастал (Новиков, 57) – Устименко.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).



Удары (в створ): 6 (4) – 9 (3)

Угловые: 6 – 2

Оффсайды: 2 – 2.

ПФК ЛЬВОВ-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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