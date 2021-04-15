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16.04.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Львов - Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обеим командам надо реабилитироваться в глазах болельщиков после поражений в предыдущем туре

  • 15.04.2021 20:35
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Львов - Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Александрия

Неделю назад в 21-м туре предстоящие соперники свои матчи проиграли. Львовяне не устояли в Полтаве против «Ворсклы», потерпев поражение со счетом 1:2. А «Александрия» была бита в Чернигове «Десной» причем по-крупному 1:4. 

Вообще следует отметить, что и «Львов», и «Александрия» неудачно проводят вторую часть чемпионата Украины. Так, новые подопечные Анатолия Бессмертного в 7 официальных матчах 2021 года 5 раз были вынуждены покидать поле побежденными, добыв всего 6 очков. Не удивительно, что львовяне сейчас занимают последнее место в Премьер-Лиге и реально рискуют ее покинуть. Правда у «Львова» еще есть один матч в запасе, да и в оставшихся турах львовские футболисты еще вполне могут рассчитывать на очки в поединках, к примеру, с такими клубами как «Ингулец», «Мариуполь» и «Олимпик». Но перед этим они, конечно же, надеются взять свое в игре с «Александрией», которая, по всей видимости, уже прекратила борьбу за место в верхней части турнирной таблицы. 

Еще в конце февраля команда Владимира Шарана находилась в непосредственной близости от «Зари», «Десны» и «Ворсклы». Казалось, что александрийцы вполне способны побороться за бронзовые награды чемпионата и за место в Лиге Европы на следующий сезон. Однако затем в шести матчах турнира была добыта только одна победа, а четыре поединка были проиграны, причем три из них подряд.

Примечательно, что обе команды стали значительно реже поражать ворота оппонентов и больше пропускать в свои. В этом плане единственное светлое пятно, к примеру, у «Львова», это неожиданная победа со счетом 3:2 над «Шахтером» в Харькове в 19-м туре. А так в шести последних турах разница забитых и пропущенных мячей у львовян составляет 6 - 20. Что касается «Александрии», то за этот период ее футболисты провели в ворота соперников пять голов, пропустив в свои вдвое больше.  

В первом круге в Александрии выиграли хозяева поля со счетом 1:0. Тогда победный гол во втором тайме забил Максим Третьяков с пенальти.  

Матч «Львов» - «Александрия» будет судить молодой киевский арбитр Алексей Деревинский. В нынешнем сезоне он по разу встречался с этими командами, причем интересно, что обе они играли с «Олимпиком». Львовяне в гостях сыграли вничью 1:1, а «Александрия» дома добилась успеха 2:0. 

Ориентировочные составы: 

«Львов»:  Костык, Якимец, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Семенив, Сабино, Бусько, Альваро, Ныч 
 
«Александрия»:  Панькив, Вантух, Дубра, Бондаренко, Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Банада, Шастал, Третьяков, Ситало

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16 апреля, пятница

«Львов» — «Александрия»
Львов. Стадион «Львов-Арена». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ЛЬВОВ - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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