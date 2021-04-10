21-й тур
Десна
4 : 1
Александрия
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вечер красивых голов. Десна уверенно разобралась с Александрией

Ворота Панькива были дважды поражены ударами пяткой

  • 10.04.2021 21:23
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  • 4 комментария
Вечер красивых голов. Десна уверенно разобралась с Александрией
© ФК Десна

В этом матче 21 тура встречались команды, которые ведут борьбу за еврокубковые места (правда, в «Александрии» шансов на них значительно меньше, чем у соперника). Оба тренера (кстати, «Александрией» руководил ассистент удаленного Владимира Шарана Андрей Купцов) имели возможность выставить на матч боевые составы, что и сделали.

С первых секунд стало ясно, что соперники настроены бороться. Инициативой завладела «Десна», но первый голевой момент создала «Александрия» - Лучкевич прострелил справа, мяч подхватил Вантух и выполнил навес на Ситало, который головой попал в перекладину.

Хозяева ответили - сначала Безбородько пробил мимо дальнего угла, а затем после углового и срезки мяч попал в штангу, тогда в Тамма, который не был готов к такому повороту событий, и покинул пределы поля. После этого пошла игра, в которой каждый из соперников пытался завершать атаки ударами. И первым повезло гостям - Банада отдал пас в штрафную Ковальца, тот обыграл Тамма и точно пробил - 0:1.

«Десна» ответила сразу же - сначала прострел Калитвинцева выбили на угловой, а после него мяч застрял в штрафной и попал в Имерекова, который стоял спиной к воротам. Тот решил бить пяткой и не прогадал - вышел мини-шедевр, счет сравнялся.

До конца тайма команды пытались атаковать, опасно били Банада и Ковалец, но Литовка справился. С этим команды и ушли на перерыв.

Игра возобновилась с агрессивной игры Конопли, который сфолил трижды подряд, за что и получил желтую карточку. После этого темп матча на несколько минут упал. Поднял его Андрей Тотовицкий, который после навеса и борьбы с Дуброй переправил мяч в ворота ударом головой. 2:1.

После этого пробовали обострять игру Безбородько с Гуцуляком, но первый сфолил в атаке, а навес Алексея поймал Панькив. А в «Александрии» произошла вынужденная замена - главный креативщик Ковалец получил повреждения и покинул поле, вместо него вышел Стецьков.

Игра дальше перешла в однообразное русло - гости атаковали, хозяева выбегали в контратаки. И такая тактика принесла им плоды - если Калитвинцев после удара справа не пробил Панькива, то Гуцуляк справился с такой задачей - получил мяч после передачи от Домбровского, прошел метров 10, обыграл центральных защитников «Александрии» и пробил в дальнюю «девятку».

3:1 - игра была сделана. Тем более, что гости ничего не смогли придумать лучшего, как сбиться на банальный навал. Защита «Десны» с ним уверенно справлялась. А уже в компенсированное к тайму время Тотовицкий повторил шедевр Имерекова - принял мяч в чужой штрафной и второй раз за матч заставил капитулировать Панькова после удара пяткой. 4:1.

Шансы «Александрии» после этого матча на еврокубковую зону стали совсем призрачными, в отличие от «Десны». Через неделю обе команды поедут на выезд - «Десна» будет играть с «Минаем», «Александрия» - с «Львовом».

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Десна» – «Александрия» - 4:1

 Имереков, 33, Тотовицкий, 54, 90+3, Гуцуляк, 78 – Ковалец, 29

 Конопля, 49, Безбородько, 58, Огиря, 81

«Десна»: Литовка – Сухоцкий, Тамм, Имереков, Конопля – Гуцуляк, Домбровский, Огиря, Калитвинцев (Гитченко, 86) – Тотовицкий – Безбородько (Картушов, 75).

«Александрия»: Панькив – Вантух, Дубра, Бондаренко, Лучкевич – Ковалец (Стецьков, 63), Банада, Бухал (Гречишкин, 75) – Третьяков (Глоба, 87), Ситало, Шастал (Устименко, 75).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: им. Ю. Гагарина (Чернигов).

Удары (в створ): 9 (5) – 6 (3)
Угловые: 7 – 9
Оффсайды: 1 – 0.

ДЕСНА-АЛЕКСАНДРИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 10.04.2021 21:35
    +1
    О любимы АРБИТР Шарана судил
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 10.04.2021 21:34
    0
    Ссылка
    Zardunchenk@
      Zardunchenk@, 10.04.2021 21:27
    +2
    А чего можно было ожидать после облома с Динамо? Сначала побрыкались. А потом накрыло... И по полной.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.04.2021 21:26
    +2
    Alexandrija detected
    Ссылка
    Zardunchenk@
      Zardunchenk@, 10.04.2021 21:27
    +2
    А чего можно было ожидать после облома с Динамо? Сначала побрыкались. А потом накрыло... И по полной.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.04.2021 21:26
    +2
    Alexandrija detected
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 10.04.2021 21:35
    +1
    О любимы АРБИТР Шарана судил
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 10.04.2021 21:34
    0
    Ссылка
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