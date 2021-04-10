В субботу, 10 апреля, состоится поединок двух боевых и амбициозных команд. На поле стадиона им. Ю. Гагарина черниговская «Десна» будет принимать «Александрию».

Матчи с участием этих команд всегда проходят интересно и насыщенно. Очные встречи клубов редко бывают не результативными - только в одном из пяти последних поединков было забито менее трех голов. А в прошлом году «северняне» и александрийцы порадовали болельщиков аж шестью забитыми мячами. Правда, пять из них влетели в сетку ворот представителей Кировоградщины - 5:1.

А вот поединок первого круга текущего чемпионата выдался бескомпромиссным и упорным. В восьмом туре первенства, в октябре 2020-го, черниговская команда выиграла первый тайм, но едва спаслась во втором. Тогда ничью на выезде подопечным Александра Рябоконя принес выстрел Будковского на 84-й минуте. Открыл же счет в матче Тотовицкий, на что «Александрия» ответила двумя голами от Банады и Ситало - 2:2.

В 21-м туре УПЛ также ожидается битва. «Десна» как никогда близка к завоевания третьего места, на котором нынче расположилась луганская «Заря», имея два очка перевеса над черниговчанами. Да, у «мужиков» есть еще игра в запасе, но Рябоконь и Ко мчат на всех порах и мотивация запредельная, ведь доселе «Десна» еще никогда не получала медалей чемпионата Украины, так что это будет историческое достижение.

В 20-м туре «северняне» также выступала дома и очень уверенно одолели донецкий «Олимпик» - 2:0. В том матче «Десна» играла без травмированных Паста и Будковского. Последнего заменил Безбородько, который и отметился вторым голом.

«Александрия» не прочь вновь испытать вкус еврокубков. Год назад команда Владимира Шарана выступала в Лиге Европы, а вот в этом сезоне все никак не может выйти из определенного кризиса. «Желто-черные» не могут набрать очки уже два тура кряду, а за их спинами уже расположился днепровский «Днепр-1». После болезненного поражения в дерби Кировоградщины от «Ингульца» - 0:1, александрийцы уступили и киевскому "Динамо" - 1:2. Причем, последний гол хозяева пропустили от Родригеша аж на 90-й минуте. Что, впрочем, не оправдывает команду Шарана, которая последние 30 минут всеми силами лишь пыталась сохранить ничейный счет, играя от обороны. Не удивительно, что александрийцы сейчас только на седьмой позиции, имея семь очков отставания от «Десны» и четыре от идущего шестым «Колоса». Победа в матче с «Десной» «Александрии» нужна как манна небесная, вот только сделать это без давно травмированного Артема Гордиенко, и имеющих повреждения Кирила Ковальца и Дмитрия Гречишкина, будет очень непросто.

Ориентировочные составы

«Десна»: Литовка, Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой, Огиря, Тотовицкий, Гуцуляк, Картушов, Калитвинцев , Безбородько

«Александрия»: Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Мельник, Банада, Лучкевич, Стецков, Пашаев, Третьяков, Ситало

10 апреля, суббота