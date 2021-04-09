21-й тур
Десна
0 : 0
Александрия
10.04.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Десна – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 09.04.2021 14:30
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Десна – Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В субботу, 10-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и «Александрия». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30.

Перед коллективом Александра Рябоконя в концовке сезона будет стоять большая задача – как минимум, «Десна» не должна выпасть из зоны еврокубков, как максимум – таки забраться на третью строчку турнирной таблицы, сумев опередить луганскую «Зарю». Однако, грядущий тур не несет ровным счетом ничего хорошего для черниговчан. К ним в гости приедет «Александрия», которая не может набрать очки уже два тура кряду, а ведь непосредственно за ее спиной уже расположился днепровский «Днепр-1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Александрия».

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Источник — Sport.ua

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