В субботу, 10-го апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черниговская «Десна» и «Александрия». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:30.

Перед коллективом Александра Рябоконя в концовке сезона будет стоять большая задача – как минимум, «Десна» не должна выпасть из зоны еврокубков, как максимум – таки забраться на третью строчку турнирной таблицы, сумев опередить луганскую «Зарю». Однако, грядущий тур не несет ровным счетом ничего хорошего для черниговчан. К ним в гости приедет «Александрия», которая не может набрать очки уже два тура кряду, а ведь непосредственно за ее спиной уже расположился днепровский «Днепр-1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Александрия».