Тренер Александрии: «Наши ошибки принесли такой результат»

Ассистент главного тренера «Александрии» Андрей Купцов прокомментировал поражение от «Десны» (1:4) в матче 21 тура УПЛ. Отметим, что коуч «Александрии» Владимир Шаран отбывал дисквалификацию.

«Впечатления после такого поражения очень плохие. Мы сюда ехали брать очки и показать игру команды, которая пытается подняться в турнирной таблице. Сама игра сложилась так, что наша команда сегодня проиграла с большим счетом. Мы уступили не по игре, а в том, что мастерство наших футболистов не такое, чтобы достигать нужного результата.

Мы готовились к игре и сопернику, и знали, что команда очень сильно играет при стандартных положениях, хорошо выходит из обороны в атаку. Ну, а мы не реализовали свои моменты, хотя по самой игре где-то была инициатива у нашей команды, была инициатива и у «Десны». Но так сложилась игра, что наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат», - сказал Андрей Купцов.

«Десна» поднялась на третье место, однако может в воскресенье вернуться на позицию ниже, если «Заря» справится с «Ингульцом». «Александрия» осталась на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.