21-й тур
Десна
4 : 1
Александрия
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тренер Александрии: «Наши ошибки принесли такой результат»

Андрей Купцов прокомментировал крупное поражение «Александрии» в матче против «Десны»

  • 11.04.2021 02:32
  • 99 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер Александрии: «Наши ошибки принесли такой результат»
© ТК Футбол. Андрей Купцов

Ассистент главного тренера «Александрии» Андрей Купцов прокомментировал поражение от «Десны» (1:4) в матче 21 тура УПЛ. Отметим, что коуч «Александрии» Владимир Шаран отбывал дисквалификацию.

«Впечатления после такого поражения очень плохие. Мы сюда ехали брать очки и показать игру команды, которая пытается подняться в турнирной таблице. Сама игра сложилась так, что наша команда сегодня проиграла с большим счетом. Мы уступили не по игре, а в том, что мастерство наших футболистов не такое, чтобы достигать нужного результата.

Мы готовились к игре и сопернику, и знали, что команда очень сильно играет при стандартных положениях, хорошо выходит из обороны в атаку. Ну, а мы не реализовали свои моменты, хотя по самой игре где-то была инициатива у нашей команды, была инициатива и у «Десны». Но так сложилась игра, что наши ошибки в атаке и в обороне принесли такой результат», - сказал Андрей Купцов.

«Десна» поднялась на третье место, однако может в воскресенье вернуться на позицию ниже, если «Заря» справится с «Ингульцом». «Александрия» осталась на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности